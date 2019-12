Forlán se prueba el buzo de entrenador de Peñarol; Poyet dijo que no

Diego Forlán es el candidato para asumir como nuevo entrenador del plantel principal de Peñarol para la temporada 2020, y el club ya inició gestiones para encaminar su llegada, según confirmaron desde el club a Referí.

El jugador adelantó este martes a Referí que el club había realizado las primeras gestiones formales para encaminar las conversaciones.

El exfutbolista estuvo en contacto con integrantes de la comisión de fútbol aurinegra que quedó encargada de elaborar un informe que el viernes al mediodía presentará en la reunión en la que analizarán quién será el sucesor de Diego López.

El consejo directivo de Peñarol tiene la intención de votar a su nuevo entrenador el viernes, para presentarlo ese mismo día o el lunes, informaron desde el club.

Al comienzo de la semana, según confirmaron desde el club, los tres candidatos para dirigir a Peñarol eran Forlán, Mario Saralegui y Gustavo Poyet.

Este martes se bajó uno de ellos. Poyet respondió en forma negativa el ofrecimiento que le hicieron, según confirmó el entrenador a Referí.

Al uruguayo que está radicado en Londres, pero que hasta el lunes estuvo en Montevideo y el miércoles pasado vio en el Centenario la final del Clausura, le preguntaron oficialmente acerca de las opciones de asumir como entrenador de Peñarol, y respondió en forma negativa.

Ahora quedan en carrera Forlán, quien este martes expresó públicamente su deseo de dirigir a Peñarol, y Saralegui.

Forlán, el candidato

El exfutbolista que sábado 28 de diciembre jugará su partido despedida en el Estadio Centenario es el candidato de Peñarol, y es su deseo asumir al frente del club en su primera experiencia como entrenador.

Forlán se recibió de entrenador en marzo de este año, en Argentina, y anunció su deseo de incursionar en la nueva función junto a su hermano Pablo, que será su asistente, y el preparador físico Santiago Alfaro.

Camilo dos Santos

En noviembre, Independiente le ofreció la secretaría técnica del club, se reunió con los dirigentes de Avellaneda y desistió porque su deseo, según expresó a Referí, es continuar su carrera como entrenador.

Independiente le ofrecía un proyecta en el que podría manejar el club a su antojo y darle el perfil que quisiera. Sin embargo, entendió que no era el camino que quería recorrer y se enfocó en esperar un ofrecimiento como entrenador.

Esa propuesta llegó formalmente este martes, luego que el lunes recibiera mensajes informales para volver al club del que se confesó hincha.

La comisión de fútbol busca conocer el perfil de los candidatos que están sobre la mesa (ahora quedaron dos), que deben reunir un perfil de fútbol moderno, visión ganadora, apuesta a los juveniles, saber trabajar bajo presión, entre otros aspectos, y estudiar las posibilidades de contratación.

El deseo de Diego: "Me encantaría"

En una entrevista que le realizaron este martes de mañana en Usted que Opina de Sport 890, Forlán expresó su aspiración de estrenarse como entrenador en Peñarol, dijo que está pronto para este desafío y que era lo que esperaba.

“Me encantaría (ser técnico de Peñarol); sería algo espectacular. Soy un agradecido por el hecho de que ya esté sonando mi nombre. Para mí es un privilegio. Si se da sería un orgullo y un placer estar dirigiendo (a Peñarol)”, explicó.

C. Pazos

Luego graficó con un ejemplo sobre cómo procedería en otras circunstancias para reafirmar su deseo de ser el técnico del equipo.

“Me siento con confianza, sino digo que no de entrada a la propuesta y mando un mensaje: ‘Estoy en otra cosa’, ‘Tengo un viaje’. Porque en otras situaciones ya he mandado mensajes indirectos. Sin embargo, ahora me siento preparado”, dijo.

Además, reflexionó sobre lo tirano que es el fútbol cuando no se consiguen los resultados.

“Soy consciente del poco tiempo que tenés en el fútbol. Siendo entrenador es así. En algunos equipos tenés más tiempo, en otros menos. Pero que te den la oportunidad de dirigir a Peñarol, un club con tanto prestigio, ganador, copero y que te den la posibilidad de dirigirlo en Primera… ¡cómo no voy a agarrar!”, subrayó.

C. Pazos

Los detalles que quedan definir para la llegada de Forlán son las aspiraciones económicas del entrenador, en su primer trabajo como director técnico, y que el proyecto que le ofrece el club se ajuste a sus objetivos.

Las altas y bajas las decide el DT

Ante versiones que apuntaban a que Peñarol no renovará el contrato al argentino Lucas Viatri y que Marcel Novick continuaría en el club, el presidente Jorge Barrera, expresó este martes en conferencia de prensa en Asunción, previo al sorteo de la Copa Libertadores, que el club no decidió ni altas ni bajas y que eso será tarea del nuevo entrenador.

“Peñarol es un club serio, y no es de club serio resolver altas y bajas de un equipo cuando aún no se designó al entrenador. Será el nuevo director técnico el que decidirá quiénes siguen en el plantel”, explicó a los periodistas.

Barrera asistió este martes al sorteo de la Copa 2020, para la que Peñarol clasificó a la fase de grupos.