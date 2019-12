Forlán se reúne con Peñarol para hablar de su llegada al club; ya tiene cuerpo técnico

Diego Forlán se reunirá en las próximas horas con dirigentes de Peñarol con los que hablará sobre la vinculación al club como entrenador del plantel principal.

El exfutbolista confirmó a Referí que mantuvo contactos con dirigentes y que aguarda la confirmación del encuentro.

Los integrantes del consejo directivo aurinegro están juntando información para llevar a la reunión de directiva del jueves, donde esperan abordar el tema del sucesor de Diego López, quien el domingo dejó de ser entrenador del plantel principal tras perder la final del Campeonato Uruguayo ante Nacional.

El cuerpo técnico de Forlán estará integrado por su hermano Pablo y por el preparador físico Santiago Alfaro.

"Me encantaría; sería algo espectacular"

Esta mañana, en el programa Usted qué opina de Sport 890 el jugador reconoció que mantuvo contactos informales con el club, pero que aún no tenían el carácter formal que el tema adquirió en la tarde.

El jugador reflexionó sobre la posibilidad de dirigir a Peñarol y manifestó su deseo de transformarse en el entrenador de Peñarol.

“Me encantaría; sería algo espectacular. Soy un agradecido por el hecho de que ya esté sonando mi nombre. Para mí es un privilegio. Si se da en el día de mañana sería un orgullo y un placer estar dirigiendo (a Peñarol)”.

Sobre el estreno como técnico en Peñarol y las exigencias de los resultados inmediatos que le planteará la posibilidad de asumir como entrenador del primer equipo mirasol, se expresó con mucha confianza.

“Soy consciente del poco tiempo que tenés. Siendo entrenador es así. En algunos equipos tenés más tiempo, en otros menos. Pero que te den la oportunidad de dirigir a Peñarol, un club con tanto prestigio, ganador, copero y que te den la posibilidad de dirigirlo en Primera… ¡cómo no voy a agarrar! Me siento con confianza, sino digo que no de entrada y mando un mensaje: ‘Estoy en otra cosa’, ‘Tengo un viaje’. Porque en otras situaciones ya he mandado mensajes indirectos. Ahora me siento preparado”, subrayó.

Forlán anunció su retiro del fútbol este año y tendrá su partido despedida el 28 de diciembre en el Estadio Centenario.

El último mes tuvo ofrecimientos formales de Independiente de Argentina, club en el que se formó, pero no concretó debido a que le ofrecieron la secretaría técnica y su aspiración es ser entrenador, para lo que se preparó y este mismo año, en marzo, recibió el título en Argentina.