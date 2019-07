Frente Amplio dice ser blanco de "campaña de noticias falsas" y denuncia "clima de hostilidad"

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio analizó este lunes “con profunda preocupación” lo que considera una “campaña de noticias falsas y el clima de hostilidad” hacia el oficialismo “que se ha generado en los últimos días tanto en redes sociales como en la opinión pública”, según una declaración emitida por el órgano de conducción del oficialismo.

La resolución, aprobada por unanimidad, aseguró que “la semana pasada circuló información falsa sobre la Ley Orgánica Militar”, aprobada el martes 16 de julio, y que hubo “una nueva arremetida de desinformación sobre la Ley Integral para Personas Trans”.



“El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio hace un llamado a dirigentes, militantes y a todos los actores de la sociedad, a llevar adelante una campaña responsable que contraponga propuestas y proyectos, e insta a poner en valor el pacto ético para una campaña responsable al que adherimos semanas atrás y que fue promovido por la Asociación Uruguaya de la Prensa”, sostuvo la declaración en referencia a un acuerdo firmado por dirigentes de distintos partidos políticos.

El partido de gobierno reclamó además que se debe abandonar esta forma de hacer política “que agrede y no construye las respuestas colectivas”, y apunta a que este tipo de acciones “promueven la pérdida de confianza de la ciudadanía en la política como herramienta de transformación positiva de la realidad, minando las bases del funcionamiento democrático” de la sociedad.

Si bien el escrito no detalla cuáles son las supuestas falsedades difundidas contra la Ley Orgánica Militar, la semana pasada el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) emitió un comunicado en el que negó "versiones e interpretaciones absolutamente carentes de veracidad" sobre la normativa. En un comunicado de 10 puntos, sin aludirlo, el gobierno respondió a distintos cuestionamientos formulados por el excomandante en jefe del Ejército y candidato a presidente por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.



Manini aseguró a Telenoche que la reforma impulsada por el Frente Amplio (FA) "no prevé carreras militares en el futuro" y llegará un momento en el que habrá "una tranca en los ascensos". Asimismo, Manini, había dicho que la nueva norma "perjudica al personal más frágil" al dejar abierta la posibilidad de suprimir "servicios de sanidad militar, fúnebres y de tutela social" para los familiares. Si bien no está previsto que se aplique en el momento, según Manini la ley está escrita de tal forma que permite que en un futuro "pueda usarse con esos fines".

El Ministerio de Defensa calificó de “falsas” esas afirmaciones y a través de un comunicado negó que la nueva norma elimine el servicio de tutela social, de vivienda y de servicio fúnebre. La cartera aseguró que tampoco desaparecerá la sanidad militar, el liceo militar o el servicio de cantinas militares. Manini también señaló en la entrevista que cuestiones como el derecho a horas extras, nocturnidad y salario mínimo no están contempladas en la nueva ley. Sobre esto último, el Ministerio explicó que la ley "consagra derechos" como a la "estabilidad funcional" y al goce de licencias por varios motivos.

En la declaración emitida este lunes, el Frente Amplio también lamentó el atentado sufrido el pasado 20 de julio en un Comité de Base de Parque Rodó, ubicado en la esquina de Eduardo Acevedo y Gonzalo Ramírez, en el que personas desconocidas graffitearon el local con insultos a dirigentes, “así como expresiones que configuran una apología del nazismo”.