Frente Amplio votará a favor del desafuero de Manini; Mujica dice que quiere victimizarse

Mientras el Senado aprieta el acelerador para votar el desafuero de Guido Manini Ríos, el expresidente y actual senador frenteamplista José Mujica reiteró su posición contraria a quitarle el privilegio al líder de Cabildo Abierto y dejar que se enfrente a la Justicia.

"No le quiero dar el cachón para que se tire al suelo y esté haciendo campaña de que lo persiguen", dijo este martes entrevistado por el programa Desayuno Informales (Teledoce). Mujica insistió en su visión de que Manini "quiere que lo juzguen" y que por lo tanto votar el desafuero sería hacerle un favor, tal como ya había declarado el 1 de noviembre del año pasado, cuando el fiscal Rodrigo Morosoli realizó el pedido formal al Parlamento.

"Ahora él mismo quiere que lo juzguen, yo no preciso ningún lado de la Justicia para pensar que el hombre se llovió", dijo Mujica este martes. Otro punto que Mujica observa, según relataron allegados al expresidente, es que la causa contra Manini no es del todo firme y que en caso de ser declarado inocente se lo terminaría fortaleciendo políticamente.

El líder del MPP dijo este martes que a Manini "lo votó un montón de gente" y que no puede "enmendarle la plana a esa decisión que tomó la gente".

Postura en solitario

La postura del expresidente es la excepción en la bancada opositora, que no solo está afín a votar el desafuero sino que lo ha reclamado enfáticamente en la última semana.

Desde el MPP dijeron a El Observador que la afirmación de Mujica responde a una visión personal y que tanto el sector como el resto del Frente Amplio aportará sus votos cuando se discuta el tema en el pleno del Senado.

Mujica, de hecho, no participará de la discusión y la posterior votación porque se encuentra en cuarentena preventiva por ser población de riesgo en caso de contraer coronavirus. Su suplente, Alejandro Sánchez, dijo que "siempre que la Justicia pida un desafuero hay que votarlo". "Si después el legislador es inocente regresa a la Cámara", agregó.

Este lunes, los partidos representados en la Cámara Alta acordaron avanzar en el proceso de desafuero. Este miércoles habrá sesión del Senado y el asunto ingresará formalmente a la comisión de Constitución, que luego recibirá a Manini Ríos.

El fiscal Morosoli pretende imputar al excomandante en jefe del Ejército por no haber denunciado o avisado a las autoridades cuando el represor José Nino Gavazzo admitió ante el Tribunal de Honor en abril de 2018 que había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973.

El senador Danilo Astori dijo a la Revista Martes que está de acuerdo con el desafuero porque "hay que confiar en la Justicia, dejarla actuar con libertad y respetar sus decisiones, nos gusten o no".

"Esa es mi postura personal y estimo va a ser la misma que el resto del Frente Amplio, que además coincide con la del propio Manini que quiere que se debatan sus fueros para tener la oportunidad de que se analice su caso en la Justicia", expresó Astori.

Carolina Cosse, senadora electa por la lista 1001, reclamó días atrás el tratamiento del asunto y también está a favor de dar su voto.

Enrique Rubio, senador de la Vertiente Artiguista, dijo a El Observador que a su juicio "hay que votar el desafuero" para "levantar la inmunidad" y aclarar "un tema que es muy importante".

"Más allá de que siempre puede haber un juego político, en temas de derechos humanos no hay que hacer especulaciones", opinó. Rubio también respaldó la definición adoptada el lunes en la reunión interpartidaria respecto a que el pedido del fiscal no fue archivado. "El acuerdo fue por el camino correcto. El reglamento se refiere a que se archivan los asuntos de los legisladores pero no un oficio de otro poder del Estado", argumentó.

Mujica: "Yo creo que Manini a veces hace politiquería"

En la entrevista con Desayunos Informales, Mujica dijo que el líder de Cabildo Abierto "está haciendo política y a veces hasta politiquería". "Yo creo que debería jugar al 5 de oro, ¡porque tiene una suerte bárbara! No se ha visto a nadie que lo echen del laburo y salga para adelante producido y aumentado. Es un fenómeno”, afirmó en tono jocoso, en referencia a su cese como comandante en jefe del Ejército en marzo de 2019, por resolución del entonces presidente Tabaré Vázquez.