Mujica dijo que no votará el desafuero de Manini en el Senado

El senador electo del MPP, José Mujica, aseguró que no votaría el desafuero parlamentario del excomandante en jefe del Ejército, y también senador electo de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Además opinó que la Fiscalía “victmizó” a Manini y lo “levantó” al acusarlo de delito en el caso Gavazzo, y que por ese motivo no votaría a favor de quitarle los fueros si la justicia deriva el tema al Senado. “Es como darle una medalla [a Manini], lo victimizo. No, tan bobo no soy”, dijo en entrevista con el programa Quién es Quién de Diamante Fm.

"Ese tema es muy serio, tendría que ver", agregó Mujica.

Además, el expresidente de la República consideró que Manini se equivocó al acusar al fiscal a cargo de la investigación, Rodrigo Morosoli, y decir que estaba “mandatado” a investigarlo. “El fiscal tiene independencia, hace lo que se le canta; Manini se cree que respondió a la manija”, opinó.

Manini será acusado este viernes por la Fiscalía por no haber denunciado a la justicia la confesión de José Nino Gavazzo sobre que arrojó al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, ante el tribunal de Honor en abril de 2018.

En tanto, Mujica también habló sobre las posibles causas de la pérdida de votos en Montevideo y sostuvo que hay “responsabilidades compartidas”. Además, el legislador del MPP anunció que va a "luchar" para que el Frente Amplio no se fracture en caso de que gane la coalición liderada por el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

El narcotráfico y la “información”

Consultado por la lucha contra el tráfico de drogas, el expresidente dijo que es “un problema de información” y que la ciudadanía "puede fortalecer” el trabajo de la policía. "El narcotráfico tiene que ser una guerra de todo el pueblo o no es”, declaró Mujica.

“Si no incorporamos y convencemos esencialmente y masivamente a toda la población es una guerra que perdemos”, aseguró.

Asimismo, Mujica resumió la batalla contra el narcotráfico como "una lucha de la información” y aclaró que es una de las razones por las cuáles va a ir al Parlamento. Sin embargo, el senador dijo que no se trata de presentar proyectos de ley sino de "algo más" y no adelantó más sobre sus ideas. “Hay cosas que hay que hacerlas sin decirlas”, concluyó Mujica.