Friends: muere Allee Willis, coautora de la canción "I'll be there for you", a los 72 años

Getty Images Allee Willis también escribió el éxito "Septiembre" para el grupo estadounidense Earth, Wind & Fire.

Allee Willis, ganadora del Grammy, nominada al Emmy y coautora del tema de la serie Friends, murió este martes a los 72 años.

I'll Be There For You ("Yo estaré ahí para tí"), el sencillo que Willis coescribió para la banda The Rembrandts, se convirtió en una de las canciones de televisión más reconocidas de todos los tiempos.

Willis, que murió de un paro cardíaco, también coescribió los éxitos September ("Septiembre"), de 1978, y Boogie Wonderland, de 1979, para el grupo estadounidense Earth, Wind & Fire.

En 2018, la mujer fue incluida en el Salón de la Fama de Compositores (SHOF).

Esta organización lamentó la partida de la autora en sus redes sociales y en su página web, este miércoles.

Paradoja

Willis nació y creció en Detroit, en el norte de EE.UU., sede del legendario sello discográfico Motown.

De niña, visitaba los estudios de grabación cada fin de semana, según le contó a The New York Times en 2018.

"Se podía escuchar a través de las paredes, y así es como me convertí en compositora", dijo.

Lawrence K. Ho/Getty La casa de Allee Willis en Los Ángeles es un templo de elementos "kitsch".

A pesar de escribir la letra y la música de un catálogo de éxitos, Willis nunca aprendió a leer o tocar música.

"Escucho melodías constantemente", le dijo al NYT.

Premios

Estudió periodismo en la Universidad de Wisconsin y en 1969 se mudó a Nueva York, donde consiguió trabajo de redactora en Columbia y Epic Records.

En 1972, incursionó en la música y la composición de canciones.

Ganó dos premios Grammy, uno por Neutron Dance, la banda sonora de la película Beverly Hills Cop, de 1984, y otro por el musical The Color Purple, estrenado en Broadway en 2005.

En 1995, fue nominada a un Emmy por I'll Be There for You, que había coescrito como tema corto para Friends y que luego se amplió a una canción completa.

Pero Voyager,el tema musical de Star Trek, ganó el Emmy ese año.

Grandes fiestas

Willis era amante del kitsch y llevaba un corte de pelo largo por un lado y corto por el otro.

Vivía en una casa rosada en Los Ángeles conocida como Willis Wonderland (como guiño a su éxito Boogie Wonderland), en la que organizaba grandes fiestas y coleccionaba los objetos kitsch que había ido reuniendo a lo largo de su carrera.

Bret Hartman/Getty Images La casa de Willis, en Los Ángeles, es conocida como "Willis Wonderland" ("El mundo maravilloso de Willis").

Cuando Taylor Swift lanzó un cover de September en 2018, Willis dijo que estaba "emocionada", aunque describió la versión como "tan letárgica como una tortuga borracha dormitando bajo un girasol después de ingerir una botella de Valium".

Su compañera, Prudence Fenton, anunció en Instagram la partida de Willis.

"Descansa en Boogie Wonderland", escribió la madrugada del miércoles.

