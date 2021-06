Friends, su vuelta y el impacto cultural que se mantiene desde los 90

Soy una niña de los 90. Nací en 1994, tres meses antes de que 22 millones de personas vieran por primera vez el estreno de Friends, y a 8.600 kilómetros de Greenwich Village, el barrio neoyorquino donde se desarrolla la ficción. Según mi carta natal, podría decir que soy una Phoebe con ascendente en Geller y confío en que todos tenemos una langosta. ¿Demasiadas referencias a la serie? Puede ser. Es lo que pasa cuando un producto audiovisual se incorpora a tu vida cotidiana.

El piloto de la serie de los seis amigos se estrenó el 22 de setiembre de 1994 por la cadena NBC, entre dos sitcoms ya consagradas: Mad About You y Seinfeld. Para los creadores de Friends, Marta Kauffman y David Crane, el argumento era sencillo y cercano a su experiencia personal: un programa sobre ese momento de la vida en el que tus amigos se convierten en tu familia. Incluso inspiraron algunos rasgos de los personajes en sus propios amigos y compañeros de universidad.

Una de las claves de la serie, según sus creadores, está en la elección del casting de los actores

Chandler Bing, Phoebe Buffay, Mónica y Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani comparten la vida en la ciudad de Nueva York y toman café en Central Perk. Tan simple, pero tan complejo, como eso. Justamente, una de las características de la serie es que tiene seis protagonistas, un relato coral que sigue la historia de cada uno en subtramas que alimentan al producto y ninguno es más importante que el otro en el conjunto. Si alguna vez la viste, seguramente tengas un amigo favorito.

El primer episodio de la serie, En el que todo empieza, conocemos a los seis. Rachel llega a la cafetería todavía con su vestido de novia después de dejar a su prometido en el altar, Ross enfrenta el hecho de que se tendrá que separar de su esposa que le dijo que es lesbiana y Joey recién se integra al grupo de amigos como un joven italoamericano aspirante a actor. A partir de ese momento la serie despegó, junto con la carrera de los seis actores, y pasó a ser parte de la cultura pop de la década de los 90.

Friends duró 10 temporadas, en las que se hicieron 236 episodios, lo que equivale a 83 horas y 40 minutos de aire. Se convirtió en un fenómeno global en la década de los 90, llegando a cosechar una audiencia final de 52 millones de televidentes. En marzo de 2019, The Hollywood Reporter la consagró como la mejor serie de la historia en base a la opinión de especialistas, mientras que un año antes Ranked la consideró la mejor sitcom de todos los tiempos.

Claro que para mí todo eso no importaba, y por más esfuerzo que haga no logro recordar cuándo fue la primera vez que me encontré con los seis amigos en la televisión. De alguna forma la historia se incorporó a mi archivo personal con tanta intensidad y naturalidad como la risa de Janice. Sí, estoy segura de que fue un primer acercamiento sin órdenes ni cronologías, como estábamos acostumbrados a ver la televisión en los comienzos del milenio: como el programador de Warner quería. Es que Friends llegó a Uruguay junto al desembarco de la televisión para abonados en la década de 1990, cuando la oferta se amplió y se hizo más accesible el consumo de productos internacionales.

Las diez de los seis: un glosario de ficción



Cuando una serie se convierte en un clásico impone una estética, una sensibilidad y hasta un lenguaje que los fanáticos de la serie adoptan como un código particular. Estas son algunas de las frases históricas de Friends:



¿How you doin? - ¿Cómo estás?: La infalible frase de conquista de Joey. La entonación y la mirada son claves.

Welcome to the real world. It sucks. You’re gonna love it - Bienvenida al mundo real. Apesta. Te va a encantar: La frase con la que Mónica le da la bienvenida a la independencia económica de Rachel.

¡Pivot!: El comando imprescindible para subir un sillón la escalera.

You are her lobster - Eres su langosta: La teoría de Phoebe de que las personas, como las langostas, tienen una pareja destinada.

We where on a break - Estábamos en una pausa: ¿Realmente estaban en una pausa? No lo sabremos. Pero es la frase de batalla de Ross para decir que no engañó a Rachel.

No uterus, no opinion - Sin útero, sin opinión: En la octava temporada Rachel evita el mansplaining de Ross durante su embarazo con esta frase que ahora, casi 20 años después, llegó a formar parte de consignas feministas.

¡My eyes, my eyes! - ¡Mis ojos, mis ojos!: La reacción de Phoebe cuando descubre a Mónica y Chander juntos.

¿Could I BE wearing any more clothes? - ¿Podría estar usando más ropa?: Joey, usando absolutamente toda la ropa de Chandler para vengarse de él.

¡Seven! - Siete: las zónas erógenas, según Mónica.

¡Oh my God! - ¡Oh, Dios mío!: El latiguillo inconfundible de Janice, la exnovia de Chandler interpretada por Maggie Wheeler.

Valeria Tanco vio por primera vez a los seis protagonistas en la tapa de una revista y reconoció el rostro de Courtney Cox, quien interpreta el personaje de Mónica, del videoclip de Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. “No eran épocas de googleo ni de acceso a las series y la empecé a consumir cuando apareció en Warner”, recuerda la comunicadora, que agrega que se vinculó “a la vieja usanza”: esperando una semana hasta el próximo capítulo. Su simpleza es lo que destaca como principal fortaleza. "Hablando en este momento que se intenta que tengan una pátina de un montón de cosas, me parece que sigue siendo lo más efectivo. Es simple. No tiene una premisa compleja, no tiene una estrella alrededor de la que rueda todo, tiene unos mecanismos muy interesantes en donde el casting para mi es perfecto y eso también ayuda".

La producción tiene una característica, que luego se repite en otras series como Sex and the City o The Big Bang Theory, que hace que la audiencia se identifique con algunos personajes. Personajes que van cambiando en las temporadas: crecen, se enamoran, se desilusionan, cambian de trabajos, forman familias y se apoyan en el camino.

"No es cool Friends, no es algo que está bien visto", comenta Tanco y explica que Seinfeld era la sitcom "cool" de la época. "Friends me ayudó a reafirmar mi gusto por lo pop, por el entretenimiento más simple que no tiene ni pretensiones ni es genial. Solamente es perfecto para lo que es".

Temporada 3 - Episodio 2: El que Nadie está Listo

Además de su presencia en la televisión por cable, durante un tiempo Friends llegó en su versión doblada al español como Amigos a la televisión abierta, específicamente a Canal 10. Luego llegaron las temporadas en video y DVD. Christian Font, quien trabajaba en un videoclub a mediados de los 2000, recuerda que las series más solicitadas eran las temporadas de Friends y Sex and the city. Actualmente la colección completa de la serie sale en torno de US$60 para quien todavía tenga un reproductor de DVD.

Font recuerda que en la década de los 90 la oferta de sitcoms y series humorísticas no era tan "variopinta" como ahora, algo que permitía a los televidentes sumergirse en el mundo de los personajes e identificar a su grupo de amigos con los de la ficción. "Yo claramente siempre me percibí como Ross. Es curioso, siempre me identifiqué con él, capaz porque suspiraba por Rachel, y siempre me hizo mucha gracia Chandler", comenta. Pero no solo los protagonistas eran fuertes en la narración, los guionistas lograron hacer papeles secundarios muy potentes: Janice, Richard, Gunther, Mr. Heckles.

Aunque los más jóvenes no conciban un mundo sin Whatsapp, Twitter y Twitch, en los 90 la forma de comentar el desliz de Ross en el altar el día de su boda era levantando el tubo del teléfono. "En la época en la que se estrenó, no había redes sociales y todo lo que era la conexión a Internet todavía estaba muy en desarrollo. Friends era un gran agente socializador", destaca Font, quien además señala la identidad sonora de la serie. "La canción I'll be there for you la podés versionar de la manera que se te ocurra que es como un sello. Tener una canción de apretura que la vuelva rápidamente identificable es un golazo", señala el comunicador. Es que la canción de The Rembrandts se convirtió rápidamente en un éxito en las radios de la época.

De hecho, luego del estreno del episodio de la reunión de los actores hace algunas semanas, 17 años después del final de la serie, Spotify informó que registró un fuerte aumento en la reproducción de las canciones y playlists referidas, y la icónica canción de apertura acumuló más de 137 millones de reproducciones en todo el mundo.

En el que se convierten en un ícono de los 90

¿Qué es lo que convierte a un producto audiovisual en un clásico? Para Richard Danta, profesor de semiótica del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica, Friends es uno de los emblemas mediáticos culturales de la década, al menos en lo que refiere al imaginario de clase media.

El docente sostiene que los clásicos se definen por dos características: encarnan de forma modélica un momento, sensibilidad, imaginario o visión del mundo y un modelo cultural, y por lo tanto lo representan; o porque siendo un producto de un contexto lo trascienden, porque sintonizan con una experiencia humana que va más allá de su momento de creación. "Creo que Friends cumple con ambas condiciones. Captura el zeigeist de su época, pero lo hace a partir de una fantasía aspiracional que sigue siendo viable hoy. Eso no quiere decir que su vigencia sea eterna, probablemente cuando las fantasías aspiracionales cambien debido a los aspectos políticos, económicos o sociales de la realidad, la serie quede como una reliquia de un momento y una sensibilidad que ya no es. Pero hasta entonces, la seguiremos disfrutando como un sueño transicional, donde las delicias de la adolescencia se encuentran con las bondades de la independencia adulta, sin los problemas de ninguna de las dos condiciones".

Temporada 4 - Episodio 20: El de los vestidos de novia

Según Danta, el hecho de que la serie haya trascendido fronteras territoriales y culturales tiene que ver con la penetración global de ciertos ideales, estereotipos y fantasías norteamericanos de clase media. "Para bien y para mal, estos son signos reconocibles para cualquier persona que se haya visto expuesta a las narrativas mediáticas norteamericanas. Claro que no es un fenómeno exclusiva o únicamente televisivo. En los años 90 las fantasías aspiracionales de los norteamericanos blancos de clase media fueron apropiadas por otras culturas, en parte porque esas "imágenes" reflejaban una sensibilidad hedonista y de fin de siglo".

Font por su parte considera que "pocas series representaron tan bien los 90 como Friends".

"Se insertó muy bien en el espíritu de esa década, donde hubo por supuesto un montón de manifestaciones culturales y fue una década muy fermental para el cine, la televisión y la música", comenta el comunicador, y considera que la comedia cotidiana de Friends calzó "como un guante" para la época. "Había una cosa de ocupar el tiempo y de perderlo a la vez, esa cosa que está en películas como 25 Watts. Son personas que se juntan en un lugar para hacer observaciones de su propia vida y ahí está el conflicto del día a día de tratar de hacer pasar las horas de la mejor manera posible".

En el que lo miran los centennials

De todos modos, Friends ha logrado trascender su tiempo. Una generación nueva de adolescentes ven ahora la serie que acompañó a sus padres en la juventud, aunque la forma de consumirla cambió. La serie que llegó con el cable, perduró en el videoclub y ahora es una de las producciones más fuertes del streaming.

"Aunque muchos códigos cambiaron, el ADN de la serie, esa fantasía a medio camino entre la adolescencia y la adultez, sigue siendo atractiva para las audiencias más jóvenes", comenta Danta. ¿Quién no quisiera vivir con sus amigos en el apartamento de paredes violetas que Mónica heredó de su abuela en Manhattan? Esa fantasía de la vida adulta, sin demasiadas preocupaciones económicas —ni compromisos políticos, hay que señalarlo—, con independencia, humor y aventuras amorosas, es llamativa.

Temporada 5 - Episodio 8: El de los días de Acción de Gracias

El académico sostiene además que, en tanto la serie transicionó al streaming ya completa, funciona como un clásico. Las generaciones que nacieron después de finalizada la ven completa, aunque no siempre en orden. "Los jóvenes consumen la serie como lo hacen con los nuevos productos televisivos de streaming, y los demás como un clásico al que revisitar ocasionalmente. En otras palabras, las audiencias nuevas consumen la serie de acuerdo a las actuales dinámicas, y las otras aplican la misma dinámica que a las piezas clásicas de la cultura".

Sin embargo, cuando la generación Z descubrió Friends no fue amor a primera vista. Muchos no solo no la encontraron graciosa, sino que consideraron algunas situaciones homofóbicas, transfóbicas, gordofóbicas y racistas. Como es de esperar, las nuevas generaciones no se ríen de lo mismo que sus antecesores. La sombra de la cancelación pasó sobre la producción, que para la década de los 90 podía ser considerada "progresista"; al menos así lo declaró a The Times la actriz que encarnó a Phoebe, Lisa Kudrow.

"¿Hay que forzar la diversidad? ¿Hubiera sido Friends si los creadores hubiesen puesto personajes con los que no se podían relacionar?", se pregunta Tanco y opina que "cuando no le pedís a lo que ves que te abra la cabeza, que te de un panfleto o te diga algo, lo abordás desde un lugar de espectador más inocente desde el entretenimiento. Me parece que es como funciona".

En el que vuelven a juntarse

Al final todos, incluso Joey que tenía un pacto con Dios, envejecieron.

Temporada 7 - Episodio 14: En el que todos cumplen 30

El reparto se juntó por primera vez desde el final de la serie, en 2004, en el set original. Aunque, en realidad, Friends nunca se fue a ningún lado. 17 años después, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc ofrecieron un paseo nostálgico y develaron algunos secretos del reparto para sus seguidores en Friends: The Reunion, un especial que fue visto por el 29% de los hogares conectados a streaming en Estados Unidos, según informó Variety. La cifra está apenas tres puntos por debajo de Wonder Woman 1984, que se mantiene como la más vista en la historia de esta modalidad. El reencuentro, en tanto, fue una de las producciones originales de la nueva plataforma de HBO MAX, que llegará a Uruguay el 29 de junio con este y otros contenidos.

Puede parecer exagerado, pero estoy segura que la serie formó parte de mi experiencia. Las incontables horas que pasé mirando las vicisitudes de esos seis personajes mientras incursionaban en la vida adulta me moldearon de alguna manera; con expectativas irreales, sí, pero construyendo un lugar seguro al que siempre puedo regresar con solo encender la televisión.