"Fueron momentos duros", dijo Marcelo Broli sobre la frustrada llegada a Peñarol

El director técnico campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20, Marcelo Broli, contó como vivió cuando se frustró su llegada a Peñarol en noviembre de 2023.

"Fueron momentos duros, sobre todo para la familia", dijo el actual director técnico de la selección Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos, esta tarde en diálogo con el Polideportivo (Canal 12).

Tras su salida de la selección uruguaya sub 20, con la copa de campeón del mundo de esa categoría en sus manos, Broli tuvo otras ofertas para dirigir que también se frustraron.

Sin embargo el caso de Peñarol fue el más le dolió, según contó. Con el club aurinegro, Broli ya había salido campeón de la Copa Libertadores Sub 20 de 2022. En noviembre de 2023 tuvo la chance de dirigir la primera categoría de este club, no llegó a concretarse y Diego Aguirre tomó la dirección técnica hasta hoy.

El pasado viernes, Broli denunció sentirse "utilizado políticamente", debido a que en esas fechas Peñarol se encontraba en elecciones de su Consejo Directivo.

"Lo único que puedo decir es que (Ignacio) Ruglio ganó la elección el sábado por la noche, se reunió conmigo el lunes de mañana, y en 24 horas Peñarol tenía otro técnico. A partir de que Ruglio se fue de casa, trabajamos con mi cuerpo técnico hasta las 10:30 de la noche preparando cada sesión de video y cada sesión de entrenamiento para el partido con Plaza. Al otro día me despierto y mediáticamente había un alboroto bárbaro y cuando me entero, le mando un mensaje a Ruglio y hasta ahora no me contestó", agregó Broli.

Este domingo, Ruglio contestó a las acusaciones de Broli.

"Lo que contó fue parte de la verdad. Él sabe que el lunes estaban todas dadas las condiciones para que fuera el técnico de Peñarol y que ese lunes fui a la casa y me dijeron que tenía que esperar hasta el martes al mediodía cuando el viernes me jugaba la Tabla Anual del Campeonato. No había tiempo. Tenía dos nombres en mi cabeza: a Diego Aguirre o Mauricio Larriera. Le escribí el martes a las 5:14 a Broli y tengo el mensaje guardado: 'Te pedí que fueras y ahora tengo que tomar otra decisión' le puse. A Diego le escribí 5:42 y me pareció una buena forma de unir porque era un técnico pedido por la oposición. Aguirre me dijo 'si no entro en un bolillero, soy el técnico de Peñarol'".

"Broli dijo que el partido del viernes lo había preparado el domingo y que por eso tenía tiempo hasta el martes para tomar la decisión, yo le dije que el domingo habíamos quedado en que el lunes tenía que empezar porque necesitaba un técnico en Los Aromos. Teníamos seis campeones del mundo en el plantel, hice lo que tenía que hacer pero del otro lado se tomaron un tiempo que nosotros no teníamos", agregó el recientemente reelegido presidente de Peñarol.

Consultado si el arreglo no había cristalizado por razones económicas como se filtró del lado de Peñarol el año pasado, Ruglio respondió: "Esa reunión extra que pidieron para el martes implicaba más plata".

Por su parte, Broli prefirió dar por cerrado este tema. "Ya hablé, no suma para ningún lado", dijo el actual director técnico de la selección sub 23 de Emiratos Árabes Unidos.