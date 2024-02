Ruglio reveló quién fue el único jugador de Peñarol de los que se fueron de 2023 que le mandó un mensaje

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio reveló este domingo su molestia por todos los jugadores del club que salieron a declarar que no los llamó cuando se les terminaron sus contratos el pasado 31 de diciembre.

Ruglio fue consultado en Polideportivo de Canal 12 sobre la declaración de Abel Hernández que dijo que de haber recibido un mensaje de Peñarol hubiera seguido en el club para este 2024.

"Es verdad, está bien la declaración pero él ya sabía que el técnico había decidido la limpieza del plantel", respondió Ruglio.

"Y respecto a todos los jugadores que declararon que Ruglio no les mandó mensaje, tienen razón. Estaba muy golpeado. Di la cara siempre, fui a la casa de todos a contratarlos, les pagué premios de 10 años para atrás, la verdad estaba devastado. Suspendí mis vacaciones, no conocí en los primeros dos días a mi nieto, no festejé Navidad. Muchachos, una vez no los llamé", expresó evocando los días posteriores a perder el Campeonato Uruguayo 2023 a manos de Liverpool.

De Peñarol se fueron Thiago Cardozo, Jhonatan Lima, Matías Aguirregaray, Yonatthan Rak, Hernán Menosse, Pablo López, Sebastián Rodríguez, Carlos Sánchez, Kevin Méndez y Abel Hernández. Además, Matías Arezo retornó de su préstamo a Granada y el club lo despidió en sus redes oficiales.

Los jugadores que declararon públicamente tras su salida del club fueron Cardozo, Aguirregaray, Menosse, Rodríguez, Sánchez, Méndez y Hernández. López se despidió a través de sus redes sociales.

Además, Valentín Rodríguez fue cedido a Pachuca), Santiago Homenchenko vendido a Real Oviedo, Brian Mansilla cedido a Defensor Sporting, Bruno Bentancor a Everton de Chile, Matías González a Danubio), Santiago Díaz a River Plate y Andrés Madruga a Rampla Juniors. Mathías De Ritis dejó de entrenar en el club y está buscando equipo. Recientemente se le cayó una posibilidad de ir a Emiratos Árabes Unidos.

"De todos ellos, el único mensaje que recibí fue de Kevin Méndez, que Dios quiera vuelva en algún momento a Peñarol. Me mandó una carta larga: 'A partir de mañana soy el hincha número 1 de Peñarol, no estuvimos a la altura, gracias por todo lo que nos dieron, siempre al día, le erramos todos'. Un mensaje en venti y pico. Les construimos una Ciudad Deportiva, estuvimos siempre al día y salieron en masa a decir que Ruglio no los llamó".