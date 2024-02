Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol: "Los árbitros saben que Nacional está marcando la cancha para que algún arbitraje los favorezca"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio volvió a dar una de sus clásicas notas domingueras luego de dos meses de silencio en la que habló de la confianza que hizo con el dueño de Grupo Pachuca, de Matheus Babi también de la movida de Nacional de ir este lunes a una audiencia con el Colegio de Árbitros.

"Tengo las cuerdas vocales y la cabeza a nuevo, el silencio de dos meses fue como ir a un spa", le dijo a Polideportivo de Canal 12, uno de los medios tradicionales a los que Ruglio habla con asiduidad.

"El silencio es causa de un montón de cosas: Diego (Aguirre) comunica bien y quería comunicar. El 2023 terminó con un resultado que nos dio mucha vergüenza, hubo muchos cambios estructurales en el club tras las elecciones. Todo se fue dando para guardarse un tiempo y trabajar", expresó.

"En 2023 hicimos dos períodos de pases que fueron históricos, pero creo que nos faltó dinamismo, velocidad, los cambios de técnicos precipitaron cosas que no fueron buenas. La salida de Darío si volviera atrás no hubiera tomado esa decisión. A mis compañeros de directiva les dije 20 veces que poner la elección (18 de noviembre) en el medio del Campeonato iba a ser perjudicial para Peñarol. No estuvimos a la altura, le dimos a nuestra gente una gran decepción en la Sudamericana y volvimos a fallar en el Uruguayo", confesó.

"Soy el presidente más votado de la historia de Peñarol, nuestro núcleo duro se mantiene en 40%, si las elecciones eran después ese número seguramente hubiera bajado", agregó.

"El desarme del plantel y el armado de 2024 recayó sobre Diego porque él así lo quiso. También la designación del cuerpo técnico de Tercera para trabajar todo el año en sinergia entre los dos cuerpos técnicos", expresó Ruglio.

El titular de los aurinegros se refirió a una nota que publicó El País el 9 de febrero en la cual se informó de todos los jugadores que Peñarol no pudo contratar en el actual período de pases. Referí había realizado el mismo informe un día antes. "En realidad no fueron 13 jugadores, fueron como 30 que no pudimos contratar. Hice hasta el último día que tuve en España un esfuerzo grande para traer al Toro (Álvaro) Rodríguez de Real Madrid. Por el Loli Piñeiro, Vélez pagó US$ 2 millones por el 60% del pase. Gonzalo Mastriani fue uno de los jugadores que más hizo por venir a Peñarol, pero hizo cinco goles en un Estadual y lo llamaron de Athletico Paranaense".

Cuando hablaba con Diego Aguirre le dije: "Tenemos que tener una contratación que ilusione a la gente para que no me cuelguen en la plaza. Pero Diego me decía que quería un equipo que corra. Por eso no llegó (Marcelo) Moreno Martins. No pudimos traer a Joaquín Varela y le explicamos los motivos, a Maxi Romero que decidió no venir, a Mejía por un tema familiar y a Octavo Rivero que no se dio".

Sobre las declaraciones de Marcelo Broli, quien dijo que fue usado políticamente como candidato para suceder a Darío Rodríguez pero que finalmente no fue contratado y que Ruglio quedó sin contestarle el último mensaje que le mandó, el presidente de los aurinegros afirmó: "Lo que contó fue parte de la verdad. Él sabe que el lunes estaban todas dadas las condiciones para que fuera el técnico de Peñarol y que ese lunes fui a la casa y me dijeron que tenía que esperar hasta el martes al mediodía cuando el viernes me jugaba la Tabla Anual del Campeonato. No había tiempo. Tenía dos nombres en mi cabeza: a Diego Aguirre o Mauricio Larriera. Le escribí el martes a las 5.14 a Broli y tengo el mensaje guardado: 'te pedí que fueras y ahora tengo que tomar otra decisión' le puse. A Diego le escribí 5.42 y me pareció una buena forma de unir porque era un técnico pedido por la oposición. Aguirre me dijo que 'si no entro en un bolillero, soy el técnico de Peñarol'".

"Broli dijo que el partido del viernes lo había preparado el domingo y que por eso tenía tiempo hasta el martes para tomar la decisión, yo le dije que el domingo habíamos quedado en que el lunes tenía que empezar porque necesitaba un técnico en Los Aromos. Teníamos seis campeones del mundo en el plantel, hice lo que tenía que hacer pero del otro lado se tomaron un tiempo que nosotros no teníamos", agregó.

Consultado si el arreglo no había cristalizado por razones económicas como se filtró del lado de Peñarol el año pasado, Ruglio respondió: "Esa reunión extra que pidieron para el martes implicaba más plata".

Ruglio dejó en claro que estrechó fuertes lazos con Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca. Cuando Peñarol arregló la llegada a préstamo de Matheus Babi necesitaba liberar un cupo de préstamo y le pidió a Martínez que Leonardo Sequeira llegara en esa condición desde Everton y no a préstamo: "Necesito como la vida tener a Sequeira como definitivo, no me hagas pagar diez centésimos más. 'Pinche cabrón en un rato te estoy ayudando' me respondió. Es una persona exquisita de conocer, en todos lados me hablan de él. En un rato me llamaron de Everton y quedó como definitivo y así llegó Babi a préstamo. Hizo dos goles de cabeza en su primera práctica".

"(Agustín) Canobbio me dijo que tiene buen cabezazo, que juega muy bien y que tiene testículos, lo que se necesita para jugar en Peñarol", agregó.

Sobre la reunión que la cúpula de Nacional tendrá este lunes con el Colegio de Árbitros para expresar su malestar por los arbitrajes, Ruglio dijo: "Los árbitros saben que Nacional está marcando la cancha para que algún arbitraje los favorezca. A nosotros no nos dio resultado".

"Aprender de los errores de los tres años es escuchar a gente que sabe de comunicación y que sabe. Por eso uso el WhatsApp para cosas de mis nietos", soltó el presidente.

"Pasé dos meses hermosos en silencio y vos cada vez que salís, calmás a las fieras", le dijo a Aguirre.

"El martes voy a llevar a directiva el tema de dónde jugar los clásicos. Yo quiero jugar en el Campeón del Siglo con 2.000 personas de Nacional. Balbi me llamó bien y me dijo que se hacen operativos de guerra y que perdemos US$ 300 mil por clásico", manifestó.

"El básquetbol se siguen mantienendo con un palo (US$ 1 millón) de presupuesto, (Edgardo) Novick no está en contra del básquetbol, pero dice que es una locura que son dos 9 de 40 palos cada uno", agregó Ruglio.

"No vivo en La Tahona y Peñarol no me paga los viajes", expresó para salir al cruce de acusaciones que recibió en redes sociales de los hinchas.

"Peñarol está con plata porque está al día, tiene recursos genuinos y el presupuesto de 2024 cubierto. Después la gente te agarra y te dice que gastes. Pero no puedo poner 3 palos por Mastriani.