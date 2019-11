Fuerte demanda en emisión de deuda del concesionario de Maroñas

La compañía del grupo Codere, HRU -concesionaria de los hipódromos de Maroñas, Las Piedras y cinco salas de slots- colocó este miércoles títulos de deuda por US$ 30 millones con una demanda global de US$ 78 millones, superando en un 160% la oferta disponible.

La Obligación Negociable (ON) estará garantizada con un Fideicomiso de Garantía al cual se le cederán los importes que la Dirección General de Casinos (DGC) deba abonar por contratos de arrendamientos, intereses, multas u otro tipo de obligaciones. El agente fiduciario de este fideicomiso de garantía es Fidential S.A. y el agente estructurador y colocador fue Nobilis Corredor de Bolsa S.A. Por su parte, Bevsa es la entidad representante.

La emisión, que fue calificada con grado inversor con la nota A+ (UY) de parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos, tiene en ambas series (1 y 2) con vencimiento a 10 años, con amortizaciones y pago de intereses trimestrales en 40 cuotas iguales y consecutivas. En el caso de la Serie 1 la tasa de interés en Unidades Indexadas (UI) es de 4,25% anual, mientras que en la Serie 2 en dólares es de 4,75% anual.

Los fondos obtenidos serán utilizados por la empresa para cancelar en forma anticipada las ON. Serie 1 y Serie 3 del Programa 2011, que actualmente tiene en circulación unos US$ 8 millones, además de la cancelación de otros gastos, pago de dividendos, así como financiar las inversiones en salas actuales, con el objetivo profundizar su proceso de expansión, renovando máquinas y realizando reformas y ampliaciones de las salas ubicadas en el Géant y en Montevideo Shopping.

La emisión

La colocación de las ON se realizó en dos series y se adjudicó la Serie 1 por el equivalente en UI de US$ 26.924.00 y la Serie 2 por US$ 3.076.000. La suscripción de la emisión fue realizada en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) a través del sistema Siopel de ofertas electrónicas.

Ambas series se dividieron en dos tramos de colocación, uno mayorista y otro minorista que podía alcanzar hasta el 10% de la emisión en el caso de UI y hasta 50% en el caso de dólares.

En el tramo mayorista de la Serie 1 se presentaron 35 ofertas por 406.670.000 UI -aproximadamente US$ 48 millones- y se adjudicaron 215.885.190 UI –cerca de US$ 24,8 millones-, casi duplicando la cantidad disponible, con precios que oscilaron entre 103,03 y 98,5 en un sistema de licitación por precio múltiple que determinó un precio de corte para el tramo minorista de 100,94.

Por su parte, el tramo minorista de la Serie 1 recibió ofertas por 18.450.000 UI –unos US$ 2,1 millones–, asignándose en su totalidad. De esta manera, la Serie 1 alcanzó una colocación de 234.335.190 UI –casi US$ 27 millones– al recibir ofertas por casi el doble del monto de la serie, determinando un precio medio general de la Serie 1 de 101,48 y un rendimiento promedio para el inversor de 3,98% anual.

En tanto, en el tramo mayorista de la Serie 2, se presentaron 54 ofertas por US$ 28.536.000 y se adjudicaron US$ 2.500.000, con precios que oscilaron entre 106,68 y 99, determinándose un precio de colocación para el tramo minorista de 105,18. Por otro lado, el tramo minorista recibió ofertas por US$ 576.000, asignándose en su totalidad.

De esta forma, la Serie 2 alcanzó una colocación de US$ 3.076.000, determinando un precio de corte para todas las ofertas, tanto mayoristas como minoristas, a través del sistema de subasta holandesa, de 105,18 con un rendimiento promedio para el inversor de 3,66% anual.

Gabriel Gurméndez, Country Manager de Codere Uruguay, dijo que “la exitosa emisión es una muestra de renovada confianza en HRU, una empresa que ostenta un excelente registro de cumplimiento en el mercado financiero, basado en un modelo de negocios robusto, predecible y gestionado por un equipo profesional experto”. Asimismo, agradeció a todas las entidades y asesores participantes que fueron clave en la colocación de estos títulos.

El gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri, destacó la importancia de continuar impulsando la intervención de los uruguayos en el mercado de capitales. “Para nosotros es crucial seguir generando recursos movilizadores para las empresas y la economía en su totalidad, facilitando la inversión orientada al desarrollo sostenible a través de un sistema que ofrece garantías a todas las partes implicadas”, sostuvo.