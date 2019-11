Sheraton y Maroñas emitirán deuda por US$ 50 millones

El Banco Central del Uruguay (BCU) autorizó este viernes la inscripción a dos emisores de valores de oferta pública para la colocación de Obligaciones Negociables (ON) por el equivalente a US$ 50 millones. Las empresas que le darán un empuje sobre el cierre de año al chato mercado de capitales local (particularmente de ON) serán Hípica Rioplatense (concesionario de Maroñas) y la sociedad anónima propietaria de los hoteles Sheraton y Aloft.

De acuerdo a la comunicación del BCU firmada por el intendente de Regulación Financiera José Licandro, HRU (Hípica Rioplatense) fue inscripta con un programa para emitir hasta US$ 40 millones, que se dividirán en dos series: una ON en unidades indexadas por el equivalente hasta US$ 30 millones y otra por US$ 10 millones en la moneda estadounidense. El máximo que ofertará en esta oportunidad serán US$ 30 millones.

En tanto, a Tonosol (dueña del hotel Sheraton y Aloft) la autoridad monetaria lo autorizó a inscribir una oferta pública por un valor nominal de US$ 30 millones. La Serie 1 a emitirse bajo este programa sobre fines de este mes será por un valor de hasta US$ 20 millones. Ambas emisiones fueron estructuradas por Nobilis Corredor de Bolsa y contarán con un tramo minorista y otro mayorista.

En diálogo con El Observador presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo valoró la salida de ambas empresas al mercado de deuda local en un año “tranquilo”, y se mostró optimista con el resultado porque ambas empresas “son conocidas” por el mercado. La BVM viene reclamando con insistencia ante las autoridades una adecuación del marco regulatorio e incentivos para que se facilite la apertura de capital y emisión de deuda de empresas uruguayas y así ampliar el abanico de inversión minorista en Uruguay.

Hípica Rioplatense

El monto total de la emisión de la serie 1 y 2 de HRU (concesionario del Hipódromo Nacional de Maroñas y de cinco centros con máquinas tragamonedas) no podrá superar en su conjunto los US$ 30 millones, con un mínimo de US$ 20 millones. Tanto la serie en UI como en dólares serán a 10 años de plazo. Las amortizaciones (capital + intereses) serán en 40 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas. La tasa de interés que se ofrecerá en UI será de 4,25% anual y de 4,75% para el tramo en dólares. En setiembre, el Ministerio de Economía emitió una Nota del Tesoro en UI con vencimiento en 2030 (un plazo similar al de HRU) con una tasa de 3,56% anual. En tanto, la curva de rendimiento de los títulos de deuda uruguaya emitidos en dólares –que calcula Bevsa– a un plazo de 10 años, se sitúa hoy en 3,29% anual.

HRU utilizará buena parte de eso fondos frescos que obtenga para reperfilar su deuda. Por un lado, rescatará la serie de ON 1 y 3 de su programa de 2011, al mismo tiempo que cancelará un préstamo con el banco Itaú. También habrá una parte que se destinará a equipamiento para su negocio de casinos. Como garantía se ofrecerá un fideicomiso en garantía por los ingresos que percibe por su giro comercial. La calificación crediticia que otorgó la agencia de riesgo local fue BBB(uy).

Tonosol

La SA Tonosol (propietaria de los hoteles Sheraton y Aloft) saldrá al mercado en diciembre con la colación de US$ 20 millones de ON en dólares a 14 años de plazo, con 1 año de gracia para el capital. Ofrecerá una tasa Libor 180 días + 4% anual (con un piso de 6% y un techo de 7,5% anual). Las amortizaciones serán semestrales y crecientes después del año de gracia.

Como garantía, Tonosol ofrecerá las hipotecas de los hoteles Sheraton y Aloft, además de un fideicomiso en garantía con cesión de cobro de las tarjetas Visa, Amex y Master. La calificación crediticia local que otorgó la calificadora de riesgo para Tonosol fue A+ (uy).La empresa utilizará los recursos que obtenga de esa emisión para cancelar una deuda bancaria por unos US$ 18 millones.