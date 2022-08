Fuerte empuje de precios para la reposición en el mercado ganadero

Los valores del ganado gordo se estabilizan mientras la oferta para el campo sigue con flechas hacia arriba. En la reposición la demanda empuja y supera ampliamente a la oferta. Esta semana se alcanzaron valores récord en Plaza Rural.

Los negocios por novillos especiales para frigorífico van de US$ 5,10 a US$ 5,20 por kilo a la carne. En vacas, entre US$ 4,80 y US$ 4,90. Las entradas siguen ágiles. La industria se muestra firme en no ceder en precio, en los últimos días de faena para cuota 481.

El mercado “está firme, estable, y en algunos ganados capaz que se puede conseguir algún centavo más”, dijo Alejandro Zugarramurdi, director del escritorio del mismo nombre.

Hay cierta expectativa por qué pasará después, cuando merme la oferta de ganado de corral. Si se observa desde el lado de la oferta, no hay ganado bien terminado disponible y los precios podrían afirmarse. Desde el lado de la demanda, hay posibilidad de que la industria baje la faena y los precios no resistan en los niveles actuales, consideró Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales.

La faena sigue lejos por debajo de los volúmenes de 2021 a esta altura del año. La semana pasada fue de de 37.272 vacunos y suman 67.011 en lo que va del mes. Se encamina a ser el agosto más bajo en dos años, con la actividad afectada por paros de trabajadores y por la baja en el ritmo de operativa dispuesto por la industria.

Récord por los terneros

Por otro carril va la reposición. El impulso de las pasturas –dispar por zonas– y la poca oferta llevaron el precio de los terneros a un récord histórico en Plaza Rural este jueves, con 100% venta para esa categoría a un promedio de US$ 3,19. Con fuerte puja, el máximo en terneros llegó a US$ 3,55. El remate anterior el promedio fue de US$ 3,05 para esa categoría. Lotes mixtos alcanzaron US$ 3,09 de promedio. “Fue un remate que superó totalmente las expectativas”, dijo Juan Brea Saravia, integrante del consorcio, entrevistado en Tiempo de Cambio de radio Rural.

En general la oferta de reposición no abunda. En la última semana dio un salto en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) desde US$ 2,98 a US$ 3,10 para terneros, y las terneras desde US$ 2,88 a US$ 2,99.

Un precio de exportación de la carne que se ha mantenido por encima de US$ 5.000 en el promedio anual y proyecciones de firmeza estructural en la demanda asiática por carne vacuna dan sustento a las expectativas de los productores.

Es un optimismo que se ve reflejado en el impulso de la cría. Las luces amarillas se encienden por pronósticos de una primavera que nuevamente tendría lluvias por debajo del promedio.

Juan Samuelle

Ganados con genética Hereford.

También se observa un impulso productivo en ovinos. La preñez fue similar a los últimos dos años, en el eje de 93%, pero creció la tasa de parición potencial por el aumento de la tasa de gestación múltiple.

La tasa mellicera creció de 13,7% en 2020 a 20,5% en 2021 y 22% este año, de acuerdo a los resultados del Taller de Gestación en Ovinos de INIA La Estanzuela.

El mercado para los lanares es de firmeza y los precios se mantienen en ascenso, sobre US$ 4,80 y US$ 4,85 por kilo para el cordero pesado, US$ 4,35 los capones y las ovejas entre US$ 4,25 y US$ 4,30. Crece gradualmente la oferta, en una buena previa a la zafra de octubre-noviembre.

En lo que va del año, la faena alcanza los 645.913 ovinos, un 7,7% menos que en 2021 y casi 50% más que en el mismo periodo del año 2020.

En la demanda externa de carne ovina, se acentúa la caída de las compras desde China y se consolida la recuperación de Brasil, aunque sin compensar el descenso del país asiático.

Los últimos datos semanales del Instituto Nacional de Carnes (INAC) muestran que las 143 toneladas exportadas promediaron US$ 6.059, el valor más alto desde mediados de junio. Y en los últimos 30 días fue de US$ 5.133.

En lo que va del año el precio promedio de exportación para carne ovina es de US$ 5.217 por tonelada, un 6% arriba en la comparación interanual.