Futbolistas uruguayos se lucen en torneos internacionales de PlayStation

El pasado 9 de febrero Nicolás Sosa entró a los 83 minutos del partido que su equipo, León, le ganó 3-1 a Monterrey, el campeón defensor del fútbol mexicano. Había sentido una molestia en el calentamiento y se terminó de lesionar en la cancha. Estudios posteriores confirmaron lo peor para un futbolista que a los 24 años se fue a jugar por primera vez al extranjero: desgarro.

Le costó 28 días quedar en condiciones de volver a entrenar con normalidad. Y justo llegó el parate del fútbol a causa de la pandemia del coronavirus. Con dos partidos jugados y apenas un puñado de minutos en cancha (antes había entrado contra Morelia con el tiempo ya cumplido), Sosa está lejos de demostrar lo que hizo el año pasado en Racing: 16 goles, incluidos dos a Peñarol y un tanto memorable contra Nacional en el Nasazzi.

Y para un extranjero en un mercado tan fuerte como el mexicano, eso es razón para preocuparse. Sin embargo, la sed deportiva que impera en el mundo llevó a los medios mexicanos a organizar la eLiga Mexicana para que la se eligieron a tres jugadores de cada equipo para disputar el torneo en PlayStation 4 con el FIFA2020.

"Hace seis días me llamaron para una entrevista y me lo comentaron, entonces me comuniqué con el director de prensa de León y le pregunté si podía jugar. Ya estaban los tres jugadores anotados, pero como uno de ellos no tenía PlayStation entré yo", contó Sosa a Referí desde México.

El torneo replica al fixture del torneo mexicano y para evitar ventajas se asigna una valoración de 85 a cada jugador de todos los equipos. Sosa debutó contra Querétaro y ganó 3 a 2. "Fue sufridísimo, jugué contra Jeison Lucumí, el colombiano. Vino la televisión a casa porque el partido fue transmitido por TV, Facebook y Youtube con relato y comentarios del dueño de los derechos de los partidos de León, que en ese caso era el local.

El miércoles, Sosa volvió a jugar en representación de León y le ganó 4-1 a Santos Laguna, por el que jugó Gerardo Arteaga. "Quería jugar contra Octavio Rivero que había ganado 5-1 en el debut, pero no le tocó a él", comentó.

Su hermano Sebastián, que juega en el ascenso de México en Atlante, le dijo que era impresionante cómo subió su caudal de seguidores en Instagram (@nikibirin): "Estaba en 6.400 seguidores y pasé a tener más de 7.500. Los hinchas me empezaron a dar para adelante", explicó. Sosa pasó a ser apodado Nickiller en las redes.

"La televisión me entrevistó y estaba (Iván) Zamorano, entre otros panelistas de renombre, y les decía que mucha gente me antes me tiraba abajo por la lesión ahora ya está queriéndome, se está vendiendo mucho mi nombre y eso es algo que me llena de confianza para cuando me toque volver a jugar", adelantó.

Además de Sosa y Rivero, Diego Rolan y Maximiliano representan a Juárez y Christian Tabó está en Puebla.

Sosa tuvo que cerrar hace dos meses su cuenta de Twitter: "No soy de postear cosas de fútbol sino de música u otro tipo de cosas que me gustan, pero cada vez que ponía algo me comentaban muchas boludeces y por eso la cerré, quería alejarme un poco de las redes porque empleaba tiempo leyendo comentarios negativos".

El domingo Sosa volverá a jugar -contra Pachuca- y tendrá a la fanaticada de León dándole su aliento.

"Me gusta mucho jugar al FIFA, juego al FutChampions y en la concentración de Racing se jugaba mucho. Había muy buen nivel, los mejores éramos Diego Melián, Agustín Oliveros e Ignacio Nicolini. Cuando empezamos a jugar en duplas con Nicolini no nos ganaba nadie", recordó Sosa.

Diego Rosa y Pablo López presentes

Otros uruguayos también se sumaron al Desafío e-sports Directv. Fueron el volante Diego Rosa de Rampla Juniors y el delantero de Defensor Sporting Pablo López.

El jueves, Directv informó a través de sus redes sociales y en su programa DirectvSports Gaming que Rosa perdió con Juan Roa de Deportivo Cali 4-3 y ahora deberá jugar en duelo de perdedores contra Luis Segovia de Independiente del Valle.

"En realidad primero le gané a Agustín Palavecino de Deportivo Cali 5-1, pero teníamos que grabarnos jugando y él no lo hizo, entonces tuve que jugar contra otro que me ganó", reveló a Referí.

"Juego de chico al Play y cuando se contactaron con Rampla me eligieron a mí para jugar. Ando bien", confesó a las risas. "Les ganaba a todos en las concentraciones, pero los que me hacían más partido eran el Nacho Panzariello y Juan Viacaba".

"Yo jugué con River argentino y Rosa con Deportivo Cali que está en el FIFA. El próximo partido voy a jugar con Liverpool. Igual pusimos la opción de jugar todos con el mismo nivel de jugadores", explicó Rosa.

López, el habilidoso puntero de Defensor Sporting eligió a Fiorentina para sentir la violeta y golear de atrás 6-3 a Daniel González de Santiago Wanderers.

Leonardo Carreño

Pablo López de Defensor

Ahora se medirá con Aníbal Leguizamón de Emelec y ya tiene decidido jugar con la casaca blanca alternativa de Liverpool.

"Me preguntaron de Defensor si quería jugar porque siempre pongo historias en Instagram con el FIFA. Juego desde chico y me gusta mucho. Cuando concentrábamos en el Franzini jugábamos siempre, pero últimamente lo hacemos en hotel y ya no jugamos. Los que andaban bien eran el Zorrito Suárez y Joaquín Piquerez", dijo López.

El furor de Instagram

Michel Kuza tiene 18 años, estudia licenciatura en sistemas y hace dos meses creó la cuenta de Instagram @todofut7 que ya supera los 1.000 seguidores.

"Yo miro unos youtubers españoles que organizan torneos benéficos de Play y lo comenté con el futbolista de Nacional Agustín González, se lo tiré como chiste de organizar un torneo porque hay muchos jugadores uruguayos que juegan al FIFA. Entonces me embaló, tiré la idea y muchos me empezaron a decir 'yo me sumo' y así lo armé", contó a Referí.

"Se sumó hasta Nicolás Schiappacasse. Está Rodrigo Amaral y Luis Acevedo, de los grandes. Me sorprendió la cantidad de jugadores que se anotaron", expresó Kuza.

"El torneo lo armo yo, son amistosos ida y vuelta sin gol de visitante y con un eventual tercer partido. Lo transmito por Twitch y la intención es hacerlo con un fin benéfico si alguien se interesa en donar algo. No sé a quién beneficiar si surge esa oportunidad, seguramente a alguna fundación", agregó.

Ronald Araújo de Barcelona

Cuando ya había optado por un formato de eliminación a partir de 32avos de final con 64 participantes le faltaban dos jugadores y sobre la hora recibió dos solicitudes: Pablo García de Nacional y a falta de 10 minutos nada menos que Ronald Araújo de Barcelona.

El torneo comenzó este jueves y se prolongará por dos semanas.