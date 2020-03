El fútbol virtual se pone la camiseta para conquistar hinchas uruguayos

Los deportes virtuales o eSports están pasando por un momento de gran exposición debido a la suspensión de los principales torneos deportivos convencionales por causa de la pandemia del coronavirus.

En tiempo de distanciamiento social, como recomiendan para prevenir la propagación del virus, los deportes virtuales son ideales ya que cada jugador puede conectarse desde su casa, comunicado con micrófono y auriculares, como cualquiera que quiera pasar el rato jugando online a sus videojuegos favoritos.

Incluso, muchos futbolistas, que están recluidos en sus hogares por estos dias, pasan el tiempo con el joystick en la mano, aceptando retos y desafiando a compañeros y amigos en el FIFA 20 o el PES 2020.

La falta de competencias ha llevado a que en varios países se difundan torneos virtuales, como ocurrió en Uruguay el pasado domingo, cuando se disputó el clásico entre Nacional y Peñarol por la final de la Copa Uruguaya de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual (FUFV) y el partido se emitió a través de la señal de YouTube de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF TV.

El encuentro fue seguido por miles de seguidores, bolsos y manyas, y también aficionados a los eSports locales e internacionales.

El lunes, el video tenía 16.000 reproducciones y este jueves la cifra pasaba los 21.000, más que una Tribuna Olímpica, tomando como referencia la capacidad de dicho sector del Estadio Centenario. Sí, a días de haberse disputado el clásico, que ganó Nacional por 2-1 en la hora y con gol de tiro de esquina, muchos usuarios vieron o revivieron el encuentro en YouTube, elevando la cifra.

Más jugadores e interesados

¿Pueden los eSports hacer vibrar a los hinchas como en la cancha? Esa es la gran pregunta.

En Uruguay el número de seguidores del fútbol virtual ha crecido, como también el de los interesados en jugar el campeonato.

“En los dos últimos años es mucha más la gente que se va arrimando día a día o consultando para saber cómo fundar un club, cómo inscribirse para jugar”, dijo a Referí Gastón García, uno de los responsables de la FUFV. “Es una movida que cada vez va teniendo más interesados, con gente que quizás no juega pero quiere saber cómo salieron sus clubes o sus amigos. Ha ido creciendo el público en los últimos años y paulatinamente”, agregó.

En 2018, cuando Referí hizo un informe sobre la irrupción de la FUFV en los gamers uruguayos, los primeros clubes de AUF se estaban sumando a la movida de tener su equipo virtual.

Hoy son 30 los clubes “reales” que tienen su equipo de eSports jugando los campeonatos de la FUFV.

Entre ellos, los de Nacional y Peñarol, que se sumaron en distintos momentos y que le dieron más repercusión a la liga. “Le dan visibilidad al campeonato porque son dos clubes importantes del país, con muchísimos hinchas y muchísima repercusión en todo lo que hacen. Son equipos de fama mundial”, dijo García.

Fernando Pena

Mathías Helal (Nacional) y Marcos Gobel (Peñarol), jugadores de Nacional y Peñarol de E Sports.

“Y que también se animen a los eSports, yo creo que a los hinchas le va a gustar, para alentar a sus clubes en otras disciplinas”, agregó.

Ese apoyo de los hinchas se vio en las redes sociales y en los comentarios de YouTube, donde los aficionados intercambiaron conceptos sobre sus equipos y sus rivales, tal como lo hacen antes, durante y después de los partidos tradicionales.

¿Cómo lo ven en la AUF?

En la AUF, que por estos días está a la espera de la evolución del coronavirus en el país para luego poder reiniciar sus competiciones, la difusión que tuvo el partido del domingo pasado fue algo positivo.

“Al fútbol virtual lo vemos muy bien y venimos trabajando hace unos meses en ello”, dijo a Referí el neutral de la AUF, Gastón Tealdi. En ese sentido, señaló que la FIFA “está muy metida en eso” y busca replicarlo en sus federaciones asociadas.

Para el directivo, el fútbol y los deportes virtuales no tienen techo. “Así como el fútbol femenino está creciendo vertiginosamente, los eSports tienen un potencial de crecimiento increíble y te permiten monetizarlo a corto tiempo”, opinó.

Tealdi también señaló que clubes europeos y jugadores (de videojuejos) están teniendo “importantes ingresos” gracias a los deportes virtuales.

Por su parte, desde la FUFV señalaron que no hay un vínculo formal con la AUF, más allá de iniciativas conjuntas como la del pasado domingo.

“Se dio la posibilidad, en el marco de la situación sanitaria mundial que estamos viviendo, para que la gente se quede en casa y hacer hincapié en esa movida, concientizar, y que hubiera algo para ver”, dijo García.

“Justo se dio que en esa final de Copa Uruguaya se enfrentaban Peñarol y Nacional y fue un partido lindo para pasarlo. Estuvo muy bueno y lo vio muchísima gente, con el relato de Daro Bunonomo que es el relator de la liga, se enganchó muchísima gente, nos felicitaron y dijeron que había salido muy bien la trasmisión”, agregó.

Crece el número de equipos

Mientras el deporte mundial está parado, la FUFV está en período de inscripciones para su próxima temporada que comenzará el próximo 6 de abril.

“Hasta el último campeonato se jugaron tres divisiones, pero hay mucha gente queriendo entrar y seguramente haya que agregar una cuarta”, dijo Garcia.

En total, actualmente hay 50 equipos en las tres categorías. Cada equipo tiene un mínimo de 11 jugadores y suplentes. En la Primera y Segunda división hay 16 equipos en cada categoría, mientras que en la Tercera son 18. “Todos jugaron la Copa Uruguay, en 10 grupos de cinco cada uno y de ahí salían los clasificados a la instancia eliminatoria; y cada división tiene sus descensos y ascensos directos y un repechaje de la B y la C”, explicó García.

En lo que respecta a número total de jugadores, el dato que maneja la FUFV es que en la última temporada hubo 1.200 personas registrada para competir en sus torneos.

Para sumarse a un equipo, es muy parecido a cuando alguien quiere probar suerte en un equipo real: hay que mostrar su nivel para ser aceptado por el entrenador, que también es uno de los jugadores.

Estadio repleto para un torneo de eSports

“Cuando estamos en período de fichajes, teniendo la consola, la Play Station 4, con la membresía que te cobran para jugar online, vos te podes crear un jugador en el FIFA 20 en la modalidad Clubes Pro. Y después tenemos nuestro Facebook y Twitter de la liga para fichajes, en los que la gente que busca jugadores ve a gente nueva. También los que quieren sumarse nos mandan mensaje y los conectamos con equipos que buscan jugadores, para que tengan pruebas y puedan sumarse”, contó García.

Por el momento, en Uruguay no hay videojugadores profesionales a los que se los pague por jugar, pero en los principales clubes de Europa hay varios gamers que viven del FIFA 2020, como MoAuba, el usuario alemán cuyo nombre real es Mohammed Harkous, quien representando a Werder Bremen ganó US$ 250.000 al ser campeón del mundo en FIFA 19 en el torneo oficial organizado por la FIFA que se disputó en Londres y que reunió a los 32 mejores del mundo, un evento y un premio que confirman que los eSports no tienen techo.

Los deportes recurrieron a los eSports Ante la falta de competencias por causa del coronavirus, varios torneos y disciplinas recurrieron a los deportes virtuales para entretener a sus seguidores. Como en Uruguay, los futbolistas españoles, sin partidos desde el 12 de marzo, se lanzaron el fin de semana pasado a enfrentarse en el juego FIFA 20.

En Alemania, la Liga Alemana de Fútbol (DFL) creó para las dos próximas semanas un torneo de eSports entre los clubes de la Bundesliga, que deben elegir a un futbolista profesional y a un miembro de su personal como representantes. Veintiséis de los 36 clubes de la primera y la segunda división se inscribieron en esta "Bundesliga Home Challenge", que empezará el 28 de marzo con el videojuego FIFA 20, indicó el miércoles la DFL en un comunicado.

En la Fórmula 1, se han creado Grandes Premios virtuales sin validez para la clasificación de la competición real, para celebrarse en las fechas en las que debía haber tenido lugar una carrera de la competición reina del automovilismo. Hasta el momento se han cancelado o aplazado las ocho primeras citas del calendario.

Todo ello podría ayudar a que aficionados del deporte real dirijan su mirada ahora a las pantallas para seguir los eSports. "El objetivo es encontrar aspectos positivos en esta situación que todos atravesamos, popularizando nuestra disciplina, para mostrar que tenemos valores comunes, que se pueden vivir sensaciones en los eSports, que se puede incluso apoyar a un equipo como uno anima a un club de fútbol", explica Fabien Devide, patrón de Vitality, el principal equipo de eSports de Francia.

Sin embargo, es complicado pensar que los hinchas del deporte real vayan a convertirse automáticamente en fans de las competiciones de videojuegos, avisa Nicolas Besombes, sociólogo de los eSports. "Me gustaría que fuera una puerta de entrada a los eSports, pero es un mundo muy diferente", dice. "¿Si se creará una audiencia fiel? No estoy seguro", desconfía. (Con base en AFP)