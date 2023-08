Gabriel Báez: las críticas de los hinchas de Cerro Porteño, las claves de sus asistencias y su felicidad en Nacional

El lateral argentino Gabriel Báez ha sido uno de los destaques de Nacional, club al que llegó en el reciente período de pases y en el que se integró rápidamente al equipo que dirige Álvaro Gutiérrez, siendo el asistente de tres de los últimos cuatro goles anotados.

Este jueves el futbolista habló en conferencia de prensa y dijo estar muy a gusto en el conjunto albo.

“Me siento bien, me han tratado muy bien desde que llegué. El grupo es muy bueno, los compañeros me hacen sentir cómodo, estoy contento. Y el cuerpo técnico me da confianza. Y para un jugador, que te den confianza, te hace sentir bien”, señaló.

@Nacional

Gabriel Báez en Nacional

Báez contó que lo primero que le pide Gutiérrez es que defienda y que luego sí pasar al ataque.

“El profe nos dice que somos defensores primero, primero tenemos que defender. Y después, cuando se puede, tenemos que atacar, tenemos que ser uno más, tirando un centro, atacando Pero lo primero que el profe te pide es defender porque somos defensores”, indicó.

Los comentarios de los hinchas de Cerro Porteño

Cuando se conoció la llegada de Báez a Nacional y Cerro Porteño de Paraguay, su anterior club, lo despidió en sus redes sociales, el lateral recibió muchas críticas de los hinchas guaraníes, lo que hizo que los tricolores tuvieran dudas sobre sus rendimientos, algo que el futbolista despejó rápidamente con sus buenas actuaciones.

“Lo de Cerro Porteño es difícil”, dijo al contar lo que ocurrió. “Es difícil lo que me pasó, en todo sentido, en lo personal, con mi familia, fue duro. Ahora por suerte llegó mi familia”, señaló, en referencia a la llegada de sus seres queridos a Montevideo.

“Las redes sociales, poco, poco te digo la verdad”, señaló con respecto a su lectura de los comentarios que recibió. “Pero sí me ha dicho mi señora que cuando tomamos mate me comenta”, agregó.

Báez profundizó en lo que ocurrió en el club paraguayo. “Lo de Cerro Porteño fue duro, raro de entender, yo había renovado hace un mes y que después te llamen y te digan que no te tienen en cuenta. Traer a la familia, mudarse, cosas… Por suerte estoy acá, contento, mi familia está contenta también que llegó y le gustó”.

Báez, sus asistencias y lo que habla con los delanteros

El lateral argentino dijo sentirse “cómodo” en el equipo y en la banda izquierda. “Me ha tocado jugar con el Chory (Gonzalo Castro), que siempre me deja un lugar o el espacio, como que me entiendo”.

@Nacional

Gabriel Báez en Nacional

Además, contó cómo habla con los delanteros para conectar los centros al área.

“Y me ha tocado tirar centros, el delantero me tira un movimiento y yo trato de poner la pelota ahí, a veces es suerte y a veces se busca. El Colo (Ramírez) el otro día me tiró un movimiento y con Didí (Diego Zabala) siempre estamos hablando. ‘Yo llego atrás’ me dice, y justo escuche el grito y se la tiré atrás”, contó.

“Con el Chory siento que me entiendo”, agregó.

Otro con el que dialoga es con Diego Polenta, compañero en la zaga. “Con Diego me llevo bien, me ha tirado esas pelotas que picó. El grupo está muy bien, es un grupo honesto y muy sano”.

Nacional y el comienzo del Clausura

“Tenemos que ganar el domingo, va a ser un rival difícil que cambió de técnico”, dijo Báez sobre Plaza Colonia, el próximo rival de Nacional en el Torneo Clausura al que recibirá en el Gran Parque Central.

Para el argentino, Nacional tuvo un comienzo complicado. “Nos tocaron rivales difíciles. Liverpool fue campeón. Y a Cerro Largo lo sigo porque tengo cariño por ellos y me hice muchas amistades (jugó en Cerro Largo FC), y siempre es un rival difícil. Noto que sacamos un punto en cada cancha”, destacó.

Ahora confía en que lleguen los triunfos. “El equipo va a ganar, vamos a ser candidatos a pelear el torneo, no tengo dudas”.

@Nacional

Gabriel Báez en Nacional

El buen trato en Nacional y los hinchas tricolores

Báez destacó la calidez humana que recibió desde su llegada a Nacional. “Estoy cómodo, feliz de estar en el club, que me hayan abierto las puertas después de un momento duro. Porque fue duro (lo de Cerro Porteño), puedo asegurar que la pasé mal”, comentó.

@Nacional

Gabriel Báez en Nacional

“Estoy feliz. Me encontré con un club muy ordenado, prolijo, que la gente te ayuda a estar bien y te facilitan cosas. A veces cuando venis y sos extranjero tenes que buscar casa, la gente acá me facilitó todo, la escuela para mi hija, me han tratado de maravillas, por eso me sentí cómodo”, agregó.

Con respecto a los hinchas, destacó el partido ante Boca en el Gran Parque Central

“Me ha tocado jugar un partido en el Parque y lo de la gente fue muy lindo, La Bombonera fue hermoso y la gente en el interior en Melo también”, dijo. “Jugar con Boca en el Parque fue tremendo. Ese día estaba lleno el Parque y fue hermoso, espero que el domingo esté así”.