Galiana sobre vacunar a niños contra el covid: "No me parece ahora el momento"

En los últimos días hubo un leve repunte de los casos activos de covid-19 entre niños que, principalmente, se contagiaron en las escuelas. Sin embargo, este ascenso de los contagios no se traduce en más casos graves en esa franja etaria, según explicó el director del hospital pediátrico del Pereira Rosell, Álvaro Galiana a En Perspectiva y aseguró que entiende que no es el momento para salir a vacunar a los menores de 12.

"Eventualmente vamos a tener que proceder a la vacunación en los niños", dijo el infectólogo pediátrico pero expresó que ahora no le parece el momento oportuno ya que los escolares están por terminar las clases.

"No me parece ahora el momento para salir de forma urgente a vacunar a los niños, me lo planteo como una perspectiva para el año que viene, previo al inicio de clases".

Consultado sobre los efectos secundarios de la vacunación, como la miocarditis, el doctor dijo que prefiere "la eventualidad del efecto adverso de la vacuna que la eventualidad del efecto grave del virus directamente vivo produciendo la enfermedad y generando daño". "De las epidemias se sale con vacunas", concluyó.

El médico dijo que se está ante un aumento de casos en los niños que se infectan pero subrayó "no aumentaron los casos de niños que se intentan ni que producen enfermedades graves". Se trata de un predominio total de la cepa delta lo que explica que ahora se contagien más.

El doctor explicó que lo nuevo de esta situación es que la infección se da en los centros de estudios, antes habían algunos casos pero los niños se infectaban en sus domicilios", aseguró.

"Por lo general se usa tapaboca pero en los niños es difícil mantener el uso permanente", sostuvo. También dijo que es un hecho que se está dando tanto en escuelas públicas como privadas.

La cepa delta es más contagiosa pero "aparentemente no es más grave en las personas que tienen la enfermedad". Sin embargo, según Galiana entre los niños está circulando y está cambiando el predomino de las personas que se están infectando, el tipo de infecciones y el lugar donde se infectan. "Eso es lo preocupante", sostuvo el ex integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

Respecto a los síntomas el doctor dijo que son los mismos que aparecen en los adolescentes y en adultos jóvenes: se trata de una infección de transmisión respiratorio que produce tos. "Quizás la diferencia con esta nueva cepa es que se asocia con más vómitos, nauseas y diarrea pero es un cuadro respiratorio con congestión", informó.

Galiana agregó que "en sí mismo la enfermedad en los niños es leve e incluso asintomática". De todas formas, si se trata de niños que tienen factores de riesgos como diabetes, enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas o inmunodepresión pueden hacer un covid grave. El sobrepeso y la obesidad también se asocia con una enfermedad de covid más severa en los niños.

Síndrome post covid-19

"Si bien es poco frecuente", dijo el doctor, "los niños y adolescentes pueden tener el síndrome post covid". Se trata de una manifestación inmunológica de respuesta inmunitaria excesiva en la enfermedad. Esto quiere decir que el niño que transcurrió la enfermedad relativamente bien, entre los diez o quince días posteriores presenta "un cuadro febril que se asocia con compromiso cardíaco y multisistémico inflamatorio". El director del Pereira Rosell dijo que si bien esto es poco frecuente, es alarmante a medida que la cantidad de niños que se enferman es elevada. "Pasa a ser un hecho no despreciable", dijo y agregó "si bien puede pasar una enfermedad covid relativamente bien, puede tener síndrome post covid y terminar internado en CTI".

Es por esto que Galiana dijo que a los efectos de controlar los focos de contagios hay que hacer cuarentena, hisopar inmediatamente y "eso implica necesariamente suspensión de las clases presenciales".