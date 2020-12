Gallardo no se confía con Nacional y reservará jugadores para el primer partido

Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate argentino, ya piensa en Nacional, el rival de los cuartos de final de la Copa Libertadores y el club en el que se retiró como futbolista en 2011 y en el que comenzó un mes después su carrera como entrenador, siendo campeón del Uruguayo tanto en cancha (2010-2011) como desde la línea de cal (2011-2012).

Su equipo y el tricolor se medirán a partir de la próxima semana en una llave que tendrá el partido de ida en Buenos Aires y que se definirá en el Gran Parque Central debido a que los albos sumaron más puntos que los millonarios como líderes en la fase de grupos.

Tras conocer a su rival, el entrenador argentino se apronta para recibir a los albos y en llegar de la mejor forma al primer encuentro de la serie.

Para eso, colocará un equipo alternativo ante Godoy Cruz este sábado por la Zona 3 de la Copa Diego Armando Maradona. Por el torneo local River tiene la confianza en alto luego de superar como visitante a Rosario Central (2-0) por la quinta fecha, resultado que le permitió avanzar a la próxima ronda.

AFP

Ante Godoy Cruz el técnico armará su plantel con habituales suplentes y juveniles, según informaron cadenas deportivas de la vecina orilla.

El encuentro de ida se jugará en el Estadio Libertadores de América, escenario de Independiente de Avellaneda, debido a que el Monumental de River Plate está en obras.

Resta definir el día y la hora del encuentro. En Nacional, que el domingo juega el clásico ante Peñarol, manejan la información de que sería el próximo jueves.

Para Gallardo será un nuevo enfrentamiento con los tricolores, luego del último, el pasado verano en Punta del Este, donde igualaron 4-4.

Avanzó con gol de De la Cruz

River Plate cumplió los pronósticos y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer el martes al brasileño Athletico Paranaense por 1-0, en el duelo revancha disputado en casa por un equipo millonario que sufrió más de la cuenta para liquidar la serie.

El uruguayo Nicolás de la Cruz, a los 84 minutos, anotó el gol para el triunfo del equipo argentino, que avanzó con un global de 2-1 en la serie, luego del empate 1-1 la semana pasada en Curitiba.

El volante formado en Liverpool pateó un penal, dio en el palo, y en el rebote tuvo la revancha, definió con el arco vacío y selló la victoria.

Tras el partido, De la Cruz y Gallardo se dieron un abrazo luego de que en el partido de ida en Brasil el uruguayo se molestó cuando fue sustituido.

La novedad de Gallardo en el partido del martes fue que colocó una línea de tres en el fondo.

​"Consideré que era una buena opción para jugar el partido de esa manera. No es nada nuevo para mí ni para los jugadores. Podemos hacerlo con diferentes sistemas. No me importa tanto el rendimiento, me importa el funcionamiento del equipo. No la llamaría línea de cinco, diría línea de tres centrales para corregirlo y jugó un buen partido”, explicó en la conferencia de prensa.

Con respecto a su forma de preparar los encuentros, señaló: "Voy evaluando situaciones, rivales, rendimientos. Visualizo como se puede presentar el partido. A veces sale como yo quiero, otras no. En base a eso tomo decisiones, somos un equipo que se puede adaptar. Hemos jugado en todo este proceso de diferentes ideas. Está el convencimiento de la idea de ver el arco rival como prioridad y encontrar los caminos al gol”.

“Nos está faltando un poco de efectividad y eso sería más favorable. No es fácil en la Copa y no sé cuántos equipos dominan así la serie teniendo el control en los dos partidos. Hay que estar serenos y tranquilos", dijo el Muñeco el día antes de conocer que su rival será Nacional.