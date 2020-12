El premio doble que reciben los jugadores de Nacional por la clasificación

La clasificación de Nacional a cuartos de final de la Copa Libertadores significa un gran paso deportivo, pero también un alivio importante desde el punto de vista económico en un año muy difícil por la pandemia de covid-19.

El premio de Conmebol por clasificar a esta nueva instancia de la competencia es de US$ 1.500.000, que se suma a los US$ 3.000.000 de la fase de grupos y los US$ 1.050.000 por pasar a octavos de final. Hasta el momento Nacional recaudó US$ 5.550.000.

Para los futbolistas tricolores, en tanto, el premio por clasificar a cuartos de final tuvo un incentivo extra debido a un acuerdo que hicieron con los dirigentes durante los peores meses de la pandemia. "Cuando los jugadores estaban con el seguro parcial, acordamos que si llegaban a esta etapa de la Copa le íbamos a dar un mayor premio", dijo a Referí el segundo vicepresidente del club, Gustavo Lucas.

Agregó que "acordamos con el plantel y el cuerpo técnico un determinado porcentaje de los premios y que en cuartos le íbamos a dar un mayor porcentaje para que de alguna forma recuperaran lo que perdieron durante los meses de la pandemia".

Al 22% que ya tenían acordado los jugadores por clasificar a cuartos, se le agregará en esta oportunidad un 30% o 35% por el acuerdo al que arribaron cuando el fútbol estaba parado. El mismo indica que el porcentaje va en aumento a medida que pasan las distintas fases de la Copa. Los jugadores ya habían ganado el 20% del premio correspondiente a la clasificación a octavos de final.

El dinero se distribuye a año vencido, por lo que los jugadores cobrarán el año próximo. Durante 2020 cobran los futbolistas que lograron la clasificación a la presente edición de la Copa.

Medidas por el covid-19

El virus que afectó mundialmente paralizó las actividades de los clubes a mediados de marzo y hasta el final de ese mes los futbolistas se tomaron licencia. En abril, Nacional marcó una diferencia con relación a la mayoría de los clubes de la AUF porque fue el único que envió a seguro de paro parcial (pagó 50% de los salarios y el Estado dio un subsidio del 25% sobre la otra mitad) a los 250 funcionarios, incluidos los jugadores profesionales.

En mayo pasaron a seguro de paro total y el club se encargó de pagar complementos en tres franjas: completó el 60% a los salarios hasta US$ 5.000, el 40% a los sueldos de US$ 5.001 a US$ 15.000 y el 25% a quienes percibían más de US$ 15.000.

El 15 de junio, después de tres meses, los clubes retornaron la actividad. El dinero que se perdieron de ganar durante esos meses, el club intenta recompensarlo.

Actualmente Nacional está al día con los salarios del plantel, informó Lucas y las ventas que se realizaron a principio de año (Matías Viña, Renzo Orihuela y Martín Satriano) más las transferencia última de Santiago Rodríguez al Grupo City, permiten sobrellevar una temporada difícil que se sumó a la situación que se encontraba el club cuando asumieron los actuales dirigentes.

Hace dos días los socios aprobaron por unanimidad y con aplausos la Memoria y Balance 2019/2020, situación que no ocurrió en los últimos años.