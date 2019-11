Socios de Nacional aprobaron Memoria y Balance, pero volvieron a pedir una auditoría

La Asamblea de socios de Nacional aprobó el viernes por mayoría la Memoria y Balance del período 2018/2019, pero al mismo tiempo se presentó una moción que fue votada por unanimidad, incluso por los integrantes de la actual directiva, de realizar una auditoría de gestión del período anterior de gobierno que presidió José Luis Rodríguez. La moción recordó una resolución votada en la asamblea del año pasado y que no fue tenida en cuenta por la actual comisión directiva.

Después de dos años en los que los socios tricolores no aprobaron la Memoria de la comisión directiva, en esta ocasión sí lo hicieron, a pesar de que la reducción del pasivo no fue significativa.

Para lograr un equilibrio el club necesita vender futbolistas por una cantidad de entre US$ 3 y US$ 4 millones según y eso no se logró en los 10 meses de trabajo de la actual directiva que preside José Decurnex. Esto se espera conseguir en los próximos meses.

De todas formas, según se explicó a los asociados y pudo saber Referí de varios concurrentes a la asamblea que se realizó en el Polideportivo del Gran Parque Central, se logró reducir los gastos en el área futbolística (excepto en Formativas, donde se mantuvo el presupuesto) y se aumentó el ingreso por cuota social.

También se explicó la situación de las obras del Gran Parque Central, que se reanudaron días atrás en la tribuna Delgado y la firma de un preacuerdo por el club social.

Asimismo, hubo una moción para pedir que se levante la sanción a los socios que concurrieron con pancartas a la sede de la AUF en abril pasado protestando por los arbitrajes, porque además se comprobó que uno de los sancionados no se encontraba en ese lugar por motivos laborales.

Luego, de acuerdo a varios socios consultados, el clima se tensó cuando un socio presentó la moción que recordó la de Juan Mailhos del año pasado, pidiendo la auditoría externa a la gestión de Rodríguez. La misma fue votada por unanimidad de los presentes (unos 250 asociados) y el club tiene hasta mediados de 2020 para realizarla, aunque antes Mailhos deberá fundamentar ante la directiva que la misma se ajusta a Derecho.

Referí habló con diferentes socios, quienes se mostraron preocupados porque no se hizo la auditoría y hay varios que quieren llevar el caso a la Justicia penal, si finalmente no se realiza.