La asamblea empezó caliente y terminó con el rechazo a la gestión de Rodríguez

La asamblea anual de Nacional para votar la Memoria y Balance del ejercicio 2017/2018 terminó el jueves con la aprobación del balance (el pasivo del club ronda los US$ 26 millones) y el rechazo a la gestión de la comisión directiva encabezada por José Luis Rodríguez por segundo año consecutivo. Se desarrolló en el Polideportivo de la calle Comandante Braga y empezó caliente, aunque luego el clima se normalizó y no llegó a los extremos de vehemencia que muchos aventuraban, según contaron a Referí varios de los socios presentes.

Alrededor de 350 asociados participaron de la asamblea que se atrasó porque el secretario general Heber Lambert no concurrió y tomó su lugar el prosecretario Pablo Durán.

Una de las primeras decisiones que se tomó fue votar positivamente la moción de expulsar de los registros sociales a la persona que hizo los gestos del avión que se caía cuando Nacional enfrentó a Chapecoense por la Copa Libertadores.

Después entró en acción Nelson Volpe, exdirigente del club y ahora integrante de la lista 14 de Raúl Giuria, quien realizó un duro discurso contra Rodríguez. En medio de su alocución le cambió el apodo de "Puma a gatito faldero" al presidente.

Rodríguez no reaccionó en ningún momento y luego se defendió de una de las críticas que más le hacen, y es que siempre estuvo a favor de los intereses de Tenfield. Expresó que el único negocio que hizo con la empresa de Francisco Casal fue cobrar un adelanto de US$ 1 millón por el partido inaugural de las nuevas obras del Gran Parque Central, que aún no se jugó.

También se le reprochó la contratación del lateral de Cerro Agustín Sant'Anna, representado por Casal, sin consultarlo en directiva: Rodríguez dijo que el futbolista llegó al club con un sueldo de US$ 2.000, es decir bajo para los salarios de Nacional.

Hubo quienes criticaron a Javier Gomensoro por sus "acusaciones sin pruebas" en la asamblea de 2017 y también tomó la palabra Raúl Giuria, candidato a presidente el próximo sábado, para expresar que los audios que circularon insultando al presidente no eran de él.

Por último fue aprobada una moción de Juan Mailhos, ex delegado y número 4 en la lista 14, de que se realice una auditoría externa sobre la gestión que comenzó en 2015 y finaliza con las elecciones del próximo 8 de diciembre.