Socios de Nacional le ponen nota a deficitaria gestión de Rodríguez

La asamblea de socios de Nacional que se llevará a cabo este jueves en el polideportivo de la calle Comandante Braga 2663 sobre la hora 20 pondrá a votación el balance y la memoria anual del ejercicio 2018 -entre el 1° de noviembre del año pasado y el 31 de octubre de 2018- en el que las cuentas dieron en rojo.

Esta semana fueron aprobados tanto la memoria como el balance por la propia comisión directiva tricolor. No obstante ello, hubo tres directivos que votaron de forma negativa la memoria.

Cabe recordar que el año pasado la asamblea de socios aprobó el balance, pero no la memoria que es la gestión de la comisión directiva.

El pasivo tricolor aumentó en este último año US$ 8,5 millones, por lo que es de US$ 26 millones, lo que implica que en cuatro años aumentó prácticamente el doble, ya que en 2014 era de US$ 13,5 millones.

A su vez, Nacional perdió en este último ejercicio una cifra cercana a los US$ 5,6 millones.