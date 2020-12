Las manos de Rochet y la sangre juvenil, la clave del éxito de Nacional

Emiliano Martínez le pegó tan fuerte a la pelota que su cuerpo siguió de largo, acompañó la trayectoria y terminó en el piso, pero no falló. Su remate perforó el arco de Pinos y clasificó a Nacional a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de cuatro años (la última vez fue en la edición 2016). El pibe no jugó un gran partido este miércoles en el Gran Parque Central como si lo hizo una semana atrás en Quito, pero no le pesó la responsabilidad. Como tampoco le pesó a los otros cinco jugadores surgidos de la cantera y que Jorge Giordano mandó a la cancha: Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Joaquín Trasante y Felipe Carballo, éste ya con más recorrido internacional.

AFP El club apostó a los juveniles y ahí está la respuesta. No jugó bien Nacional, es verdad. Independiente del Valle fue superior en los 180 minutos de fútbol y el golero Sergio Rochet fue la gran figura de la serie con atajadas formidables. Este miércoles hasta el VAR le dio una mano, anulando por offside un gol de Schunke que hubiera significado la eliminación porque sucedió a los 86 minutos de juego, cuando ya no quedaba tiempo ni energía. Pero se ató al sistema que planteó el entrenador, un 4-4-2 que tuvo a Trezza primero de atacante, luego de volante y finalmente de lateral derecho, y un trabajo descomunal de Rafa García y de los centrales Laborda y Orihuela. Lo que le falló a Nacional fue la generación de fútbol. Salvo una sorpresiva llegada de Trezza cuando recién empezó el partido y un cabezazo desviado de Carballo, no tuvo otras ocasiones claras para convertir. Ni siquiera cuando el técnico intentó darle profundidad al equipo con los ingresos de Lores y del Chory Castro, éste con escasos minutos como para trascender. Bergessio, el goleador del siglo tricolor, jugó lejos del arco y no le llegó una pelota como la gente. Por momentos abusó Nacional del pelotazo de los volantes y si es García el encargado de trasladar el balón para los delanteros, significa que ahí hay una falla. El Rafa, todo corazón, no tiene la fineza ni la claridad como para tomar la manija del equipo cuando no hay desborde por los extremos ni un futbolista capaz de meter un pase filtrado. AFP Giordano estudió bien a Independiente del Valle y armó un equipo como para cortarle los circuitos, con Trezza como el primer "sacrificado" marcando la salida de Pellerano. La crítica dirá que preparó un planteó defensivo para un club con tanta historia, que además jugaba de local. Pero Nacional es un club con historia, pero no un equipo con historia. Su propia alineación, con mayoría de juveniles, lo indica. Y enfrente tuvo a un conjunto de gran presente, con muy buenos jugadores y actual campeón de la Copa Sudamericana. El técnico de Nacional se adaptó al poderío de su plantel. El rival en cuartos de final será River Plate de Marcelo Gallardo y la realidad marca que será muy difícil para Nacional atravesar esa serie. Pero lo que logró hasta ahora es fantástico, porque lo hizo con sangre juvenil y de la casa, como para que los hinchas (desde sus casas porque no pueden ir a los estadios por el coronavirus) se inflen el pecho de orgullo y festejen con bengalas, como lo hicieron anoche en distintos barrios de Montevideo. Nacional sigue en la copa. Con altibajos, sufriendo como en este partido, donde fue la ruleta de los penales la que lo depositó en la siguiente fase. Pero primero su técnico, que no se sabe si continuará después del Torneo Intermedio, si volverá a su cargo de secretario técnico o no seguirá en el club, y después los jugadores, en su gran mayoría comenzando la carrera, dieron un paso importante clasificando entre los ocho mejores equipos de América. Y para la institución es una gran vidriera, con el continente como testigo. NACIONAL 0 (4)-INDEPENDIENTE DEL VALLE 0 (3)



Nacional: Sergio Rochet; Armando Méndez, Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Ayrton Cougo; Felipe Carballo, Rafael García, Emiliano Martínez, Joaquín Trasante; Alfonso Trezza y Gonzalo Bergessio. DT: Jorge Giordano. Cambios en Nacional: 56' Ignacio Lores x Trasante, 76' Claudio Yacob x García, 83' Gonzalo Castro x Méndez Independiente: Jorge Pinos; Angelo Preciado, Luis Segovia, Anthony Landazuri, Richard Schunke, Beder Caicedo, Cristian Pellerano, Bryan García, Cristian Ortiz, Lorenzo Faravelli y Gabriel Torres. DT: M Ramírez. Cambios en Independiente: 62' Jhon Sánchez x García, 82' Jacob Murillo x Landázuri, 93' Efrén Mera x Faravelli Cancha: Gran Parque Central

Juez: Juan Benítez (Paraguay)

Amarillas: Trezza (N), Ortiz, Ramírez -golero suplente-, Murillo (I)

Penales: Bergessio (N), gol; Pellerano (I), atajó Rochet; Castro (N), gol; Mera (I), gol; Yacob (N), gol; Torres (I), gol; Carballo (N), afuera; Schunke (I), afuera; Martínez (N), gol.