Galperin criticó la inversión favorita de los argentinos: mostró su peor debilidad y por qué no confía

Desde la explosión comercial de las criptomonedas, el minado de bitcoin se industrializó y hoy existen empresas que, con inversiones millonarias, realizan instalaciones especialmente pensadas para generar criptodivisas como bitcoin (BTC) pero su consumo de energía es altísimo.

Cada bitcoin necesita miles de dólares de electricidad para ser creado, ya que la tecnología blockchain (que soporta bitcoin) requiere de cientos de miles de cálculos matemáticos que generan la seguridad en la red. Todo este poder de cálculo es necesario para el funcionamiento de Bitcoin.

Por esta razón, la minería de criptomonedas es un proceso muy costoso. Las máquinas mineras y los sistemas de refrigeración, que ayudan a mantener al equipo funcionando y que no se sobrecalienten, demandan grandes cantidades de electricidad.

Precisamente, según un análisis del Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge, la minería de bitcoin consume más electricidad al año que toda la República Argentina. Precisamente, minar bitcoin consume alrededor de 121,36 teravatios al año mientras que a escala local se consume alrededor de 121 teravatios.

Sin dudas, la emisión de BTC tiene un impacto en el medio ambiente y, en el caso que la criptomoneda sea implementada como medio de pago, la minería deberá acelerarse y esto tendrá repercusiones aún más graves. Recientemente, varios empresarios como Bill Gates y Marcos Galperin se pronunciaron en contra del consumo eléctrico de la criptomoneda.

En el caso de Galperin, apuntó contra las granjas ilegales en Latinoamérica que desabastecen zonas vulnerables de la región.

"Es cierto, como muchos señalan en las respuestas que hay otras criptomonedas que no tendrían este problema de consumo energético", aclaró el empresario minutos después.

El año pasado, en una charla junto al CEO de PayPal, Galperin habló de este tema y dijo que "en un mundo con muchos problemas de energía y crisis ambiental no creo que los gobiernos quieran destinar recursos a minar moneda".

Finalmente, afirma que "no cree" que las monedas descentralizadas sean el futuro del dinero fiat. "Creo que no será necesario el sistema de generar riesgos de los bancos, creo que funcionará distinto", aventuró sobre el futuro.

Lo mismo ocurre con el fundador de Microsoft, Bill Gates, quien semanas atrás reveló que "no es partidario del Bitcoin" porque "consume mucha energía". "Creo que gente que no tiene tanto dinero de sobra. Por lo que no soy partidario del bitcoin, y mi pensamiento general sería que si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado", alertó.

