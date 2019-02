Ganó Aguada y se metió en la Liguilla

Aguada le ganó 98-87 a Hebraica y Macabi y se metió entre los seis que jugarán la Liguilla en esta Liga Uruguaya de Básquetbol, mientras que con la derrota de los macabeos accedieron también a la misma Defensor Sporting y Urunday Universitario. Nacional y Malvín ya habían clasificado, por lo que el sexto cupo se definirá entre Trouville, Macabi y Olimpia.

La gran nota la dio Welcome que venció a los estudiosos y busca forzar un desempate por el segundo descenso con Sayago.

En tanto, Goes y Biguá jugarán el reclasificatorio (a dos ruedas) con los dos que no entren a la Liguilla.

Aguada logró un gran triunfo de la mano de los 20 puntos de Dwayne Davis.

Welcome, por su parte, logró una gran victoria sobre Urunday Universitario por 91-89. La W trata de cualquier manera de no descender y en este triunfo, no importaron los 27 puntos de Emilio Taboada o los 24 de Brown, ya que Claudio Charquero fue una figura enorme con 20 unidades y 17 rebotes.

A su vez, Malvín se mantuvo en la punta al vencer con lo justo a Verdirrojo por 71-68 como visitante.

Shawn Glover con 24 puntos y 10 rebotes fue el mejor exponente de los de la playa en esta nueva victoria.

En otro de los encuentros jugados en la noche del viernes, Olimpia derrotó a Goes por 85-69 y va en busca del último cupo para la Liguilla.

Los puntos fueron repartidos ya que Brandon Nazione hizo 19, Abel Agarbado 18 y John Dickson otros 18.

Por otra parte, Biguá goleó a Atenas por 97-71 en cancha de Trouville.

Storm Warren, con 16 unidades, fue el goleador de los de Villa Biarritz.

Posiciones: Nacional y Malvín 44 Aguada 42 Defensor Sporting y Urunday Universitario 41 Trouville 40 Hebraica Macabi y Olimpia 39 Goes 37 Biguá 36 Atenas 30 Sayago 29 Welcome 28 Verdirrojo 23