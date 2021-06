García afirmó que críticas de Orsi sobre la política de frontera es "solo fruto del desconocimiento"

La crítica del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, es "es solo fruto del desconocimiento", opinó el ministro de Defensa Nacional, Javier García, en su visita a la ciudad fronteriza de Noblía (Cerro Largo).

El jefe comunal canario había dicho horas antes en entrevista con radio Sarandí que le hacía "ruido el tema de la frontera". "Uno critica desde donde conoce, y con las limitaciones que uno tiene, pero para mí el descuido más grande estuvo en el control de fronteras. Me parece que esa movilidad nos perjudicó bastante por la virulencia con la que entró la cepa brasileña", complementó. Un par de meses antes, Orsi había solicitado el cierre total de fronteras.

García informó que desde el 16 de marzo del 2020 el Ejército Nacional controló el pasaje de 400 mil personas en el puesto del Destacamento de Noblía sin "nada fuera de lo normal, nadie que terminara en una Fiscalía, (nada) de abuso de autoridad". Allí se solicita el documento, se realizan los correspondientes controles migratorios y sanitarios.

"Yo no sé si el intendente Orsi conoce ese lugar, pero yo lo invitaría a venir para acá. Lo invito. Porque con esos números es difícil sostener eso. Creo que es fruto del desconocimiento de la realidad de frontera. Las fronteras de Uruguay están cerradas desde hace más de un año" salvo para las excepciones al decreto, apuntó el ministro.

Destacó que Uruguay tiene más de 1.000 kilómetros de frontera con Brasil. "La única forma sería levantar un muro. La única forma de plantear eso es si se desconoce la realidad que viven las ciudades binacionales", reiteró.

Además, recordó que Orsi había sugerido imponer un toque de queda para reducir los contagios de covid-19. "¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado en Uruguay si se hubieran seguido esos consejos?", preguntó y agregó: "No le hicimos caso y estamos convencidos de que fue una buena cosa no hacer caso, porque estamos en una situación muy complicada. Las familias uruguayas y trabajadores uruguayos están en una situación muy complicada, pero aparte ha demostrado ser totalmente inefectiva. Acá del otro lado del Río de la Plata lo hicieron y miren la realidad que hay".

El ministro también se refirió a la "falta de diálogo" que acusa Orsi y el resto de la oposición. Señaló que la semana pasada habló con él y presentó el anteproyecto de ley de la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas a los senadores frentistas. Por otra parte, recordó que el presidente recibió a Marcos Carámbula, Carolina Cosse y al mismo Orsi. A los intendentes incluso en más de una oportunidad.

"Yo la semana pasada hablé con él. Yo la semana pasada les entregué a los senadores de la oposición el anteproyecto de ley de la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas para tener aportes de la oposición. El presidente convocó a comisiones de técnicos del Frente Amplio que encabezaba el doctor Marcos Carámbula, a la intendenta Carolina Cosse también la recibió en reiteradas ocasiones", afirmó.

"No sé (de) qué falta de diálogo (hablan) cuando se pasan hablando con los dirigentes políticos por teléfono y presencialmente. Realmente no logro comprender a qué se refiere en particular", dijo García.