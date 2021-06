Orsi: "El descuido más grande" del gobierno en pandemia "estuvo en el control de fronteras"

Aunque asume que el Frente Amplio tuvo el "problema" de "no dialogar nunca" mientras ocupó el gobierno, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cree que las administraciones de izquierda intentaron generar un "espacio de diálogo" con los distintos partidos políticos, algo que en la gestión actual, encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou, ve "muy difícil". Es en ese punto que, considera, el mandatario falló al no acatar una pequeña parte de las recomendaciones de la comunidad científica y dejar a un lado las sugerencias propuestas desde la oposición.

"Yo hubiese tomado alguna medida más de las que sugirió el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario). Pero tampoco creo que exista una fórmula mágica. Creo que no fue acertado cuando el presidente dijo 'yo de las 20 y tantas tomé 24,5', no es así. Después se hizo una investigación y nos dimos cuenta que fueron bastante menos. De verdad, creo que se debió acompañar bastante más", señaló a radio Sarandí.

Afín a la "necesidad" de reducir la movilidad para disminuir los contagios, Orsi, si bien dijo haber compartido diversas charlas informales con el presidente, explicó que a su fuerza le ha sido "muy difícil" instalar el diálogo como una "cuestión sistemática", que actúe como una "señal" de acercamiento de las distintas posturas ciudadanas.

"Debe haber algo de nuestra parte (también), sin duda", se cuestionó. Y citó algunas de las equivocaciones que, a su parecer, tuvo Lacalle durante este tiempo: "A mí me sigue preocupando y me sigue haciendo ruido el tema de la frontera más que el tema de la actividad económica. Por supuesto que uno critica desde donde conoce, y con las limitaciones que uno tiene, pero para mí el descuido más grande estuvo en el control de fronteras. Me parece que esa movilidad nos perjudicó bastante por la virulencia con la que entró la cepa brasileña".

Hace más de dos meses, el intendente de Canelones había comentado públicamente que el cierre de fronteras "se debió haber hecho en febrero, cuando los científicos nos decían 'acá está pasando algo', y veíamos que uno de los primeros departamentos en rojo era Rivera, y eso no era casualidad". "No es que los riverenses tengan menos conducta o responsabilidad que nosotros, es que ahí se nos había perforado la frontera", manifestó.

Por ese entonces, el frenteamplista planteó que el gobierno decretara un "toque de queda o estado de excepción", una decisión que "no implica cuarentena obligatoria" y es "mucho más eficiente, concreta, más con el Ejército desplegado en la frontera", con el respaldo de todo el sistema político, pero la medida fue rechazada por el presidente, quien en conferencia de prensa se preguntó si cualquier persona que saliera de noche debía ser sancionada.

“¿Un delito de desacato? ¿Una multa? Cuando se habla de toque de queda, ¿qué es lo que se quiere prevenir? Imagino que es que no hagan fiestas, no que un hombre no vaya al tambo, salga a trabajar en el taxi o angustiado vaya a caminar”, dijo Lacalle Pou.

Orsi manifestó que también discrepó con la "filosofía" de priorizar la economía en un contexto sanitario adverso en lugar de subsidiar actividades, fórmula que, cree, sí adaptaron los gobiernos de otros países en Europa.

"El gobierno priorizó las actividades de trabajo y no paralizar la actividad económica porque no estuvo dispuesto a subsidiar todo eso, que tiene un costo. Es un gobierno de un país que decidió eso a diferencia de otros, y es ahí donde yo discrepo. Hay un tema de filosofía atrás", explicó.

Aunque precisó que no tiene los "teléfonos cerrados" por parte de los ministros que integran el gabinete, con quienes mantiene "permanentes" conversaciones, el intendente canario asumió que al sistema político uruguayo le hubiera hecho "mucho bien" una "instancia permanente" de diálogo para discutir sobre estos temas, por fuera del Parlamento, para "generar intercambios" a nivel interno, antes de que las opiniones sean parte de la opinión pública.

"Son momentos muy delicados como para que nos excedamos en perfilismos. Cuando tú tienes una mesa de diálogo siempre es bastante más fácil", dijo y reafirmó que durante distintas épocas "siempre hubo" en el país "ámbitos reservados a nivel multipartidario".