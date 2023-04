Gastón Silva y la historia de nunca acabar con Independiente: el jugador reactivó la demanda

El futbolista uruguayo Gastón Silva había llegado a un acuerdo con el presidente de Independiente Fabián Doman para comenzar a cobrar la deuda que el club tiene con él y que reclamó en FIFA.

Pero Doman renunció a su cargo esta semana sin haberle pagado la primera cuota del plan que acordaron y Silva reactivó la demanda, según informó el periodista argentino César Luis Merlo.

Independiente (club que Silva defendió entre 2017 y 2020) le debe más de US$ 2 millones, correspondientes US$ 1.650 más intereses y US$ 330.000 en concepto de penalidad.

Silva, de 29 años, actualmente defiende al Puebla de México.

Gastón Silva con la selección

En mayo de 2022 el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) falló a su favor del futbolista en el juicio contra Independiente de Avellaneda y el club argentino tenía que abonarle US$ 1.250.406,39 en ese momento.

En julio de 2020 el futbolista que fue parte del proceso de la selección uruguaya durante el ciclo de Óscar Tabárez, sacudió el ambiente del fútbol argentino con una extensa carta que publicó en sus redes sociales, donde acusó a Independiente de “extorsión” y “terrorismo de mercado”, después de haber quedado libre, bajo el amparo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debido al incumplimiento de pagos del club de Avellaneda.

Silva reclamó lo que le debían y el club lo demandó por US$ 8 millones. El TAS rechazó la apelación que había presentado el club.