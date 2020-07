Gastón Silva acusó a Independiente de "extorsión" y "terrorismo de mercado"

Gastón Silva sacudió el ambiente del fútbol argentino con una extensa carta que publicó en sus redes sociales, donde acusó a Independiente de “extorsión” y “terrorismo de mercado”, después de haber quedado libre, bajo el amparo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debido al incumplimiento de pagos del club de Avellaneda.

Silva reclamó lo que le deben y el club lo demandó por US$ 8 millones, según indicó en el comunicado.

El jugador señaló que la situación es “exclusiva culpa” de Independiente porque desde el año pasado no cumple con los compromisos económicos asumidos en el contrato. “Lamento mucho si mi decisión ha generado malestar en los hinchas y simpatizantes de una gran institución como es el Club Atlético Independiente. Pero, sinceramente, me encuentro en el derecho y en el deber -ante mi familia- de ejercer una férrea defensa de lo que legalmente me corresponde", indicó.

“El club me inicia una contrademanda por U$S 8.000.000. Era previsible (incluso, anunciado). Pretende generar temor en los clubes que puedan estar interesados en contratarme. El terrorismo de mercado. Quizá lo logren, no lo sé", denunció Silva, quien llegó a Independiente a mediados de 2017.

En el comunicado agrega: “Me pareció razonable efectuarle una propuesta al club para colaborar en su situación. Incluso, la propuesta estuvo antes y aun después de que la AFA me diera la libertad de acción. Responden que el tema conmigo es personal, una cuestión de orgullo, que no les importa arreglar porque al juicio lo va a pagar el próximo (muchachos, al juicio lo va a pagar Independiente; no hay ellos, nosotros ni próximos)”.

Indica también: “El club utiliza esta demanda para forzarme a arreglar bajo condiciones abusivas. No tengo nada contra el club, repito. Pero esta tampoco es la forma en la cual lo lograrán. Y si eso me impide continuar mi carrera hasta que la FIFA me dé la razón, entonces esperaré. No me parece justo regalar mi trabajo ni el dinero de mi familia, en el marco de una extorsión”.

También hizo referencia a que él no es el único involucrado en las deudas del club: “Les aviso que no existe el jodido de Silva. Bueno, en todo caso, debería existir un malón de jodidos: todos los clubes argentinos y extranjeros que han reclamado numerosas deudas por transferencias de jugadores, los empleados administrativos y de UTEDYC y un plantel de jugadores que prefiero no mencionarlos para protegerlos porque todavía están en el club, pero que todos sabemos que tuvieron (y todavía deben hacerlo) que intimar al pago para cobrar sus salarios”, señaló el exjugador de Defensor Sporting.

“Digo, si tuviste problema con uno, quizá el jodido sea ese uno. Pero si tenés problemas con casi todos, quizá tengas que rever tu manera de conducir. Y la pandemia afectó a todos los clubes, pero noticia es uno solo”.

COMUNICADO: de la negación de la REALIDAD a la EXTORSION pic.twitter.com/QD61IehSzZ — Gaston Silva (@gastonsilva1994) July 27, 2020

Al final, después de agradecer a los hinchas del Rojo, puntualizó: “Veamos lo que sucederá dentro de un tiempo. Ahora, volver a callar, a la espera de oír la única palabra que importa: la de los tribunales de la FIFA”.