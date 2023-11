Gastón Tealdi: "Somos la única alternativa a este oficialismo, que está representado en dos candidatos que son Ruglio y Evaristo"

Por Pablo Benítez y Marcelo Decaux

Gastón Tealdi salió al ruedo como candidato a las elecciones de Peñarol que se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre. Delegado, consejero y representante de los aurinegros ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el líder de la lista 97 Tradición y Gloria Peñarolense habló sobre su visión del club, sus diferencias con la gestión de Ignacio Ruglio, el dolor que le causó a su familia una bandera "orquestada" en su contra y los cambios que buscará implementar en caso de ser elegido por los socios.

¿Por qué quiere ser presidente de Peñarol?

Yo trabajo hace mucho tiempo en Peñarol, nací en Peñarol, nací en los pasillos del Palacio, en esos pasillos donde hoy hay oficinas y antes no había nada que te llevaban a la puerta del consejo directivo, nací en los pasillos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, me corren por las venas la sangre aurinegra, con esa relación que tenía mi viejo con Washington Cataldi. Papá fue delegado de Peñarol durante 40 años en toda la presidencia de Washington, mi abuelo presidente de Peñarol de 1921 a 1928 y fue el primer presidente honorario de la institución. Nací en Peñarol, comencé a trabajar en Peñarol en 2011 cuando 10 días antes de la elección decidimos con Luis De María, que es mi candidato de vicepresidente, conformar una lista y sacamos 171 votos. Eso nos llevó a tener cuatro representantes en la Asamblea Representativa. Luis se desempeñó en el fútbol playa y yo empecé en una comisión de reforma del reglamento general que fue la que hizo el Reglamento General, vigente desde el año 2014. Luis en el básquetbol fue quien llevó a Peñarol de la de DTA a El Metro y de El Metro a la Liga Uruguaya. Después, en la elección pasada, él dejó el cargo y se mantuvo alejado en este tiempo. En mi caso, estuve trabajando en la delegación de la AUF, como vicepresidente de la AUF y en todo este tiempo buscamos un Peñarol unido.

¿Por qué no hizo alianzas con ningún otro grupo?

Tenemos un grupo bastante consolidado, hicimos gestiones con diferentes sectores y lo que visualizamos es que ningún sector quería identificarse con lo que es la historia de Peñarol, con lo que es el Damianismo, con lo que es el Cataldismo. Todos querían proyectarse como algo nuevo y nosotros entendemos totalmente lo contrario, que si vos querés proyectarte al futuro, tenés que mirar al pasado y sobre todo, aquellas personalidades que hicieron grande a Peñarol como Guelfi, Cataldi, José Pedro Damiani, Juan Pedro Damiani y de alguna forma esta batalla, que estamos dando es para reivindicar a esas personas, por eso nuestro lema, es Tradición y Gloria Peñarolense, tenemos una idea fuerza que se llama “Ahora tenés a quién votar”, que es el nombre del comité, que surge con una idea de Juan Pedro (Damiani) que es a quien se le ocurrió, porque Juan Pedro decidió no presentarse. Empezamos ese proceso de ver si podíamos tener alguna alianza. Cuando en definitiva esa alianza no fue posible, hablamos con Juan Pedro, le dijimos nuestra determinación de presentamos a las elecciones, salió de su escritorio y se encontró con el hijo y le dijo: “Mirá, ahora tenés a quién votar”, y de ahí surgió esa idea fuerza nuestra, con una propuesta diferente desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista institucional, que más allá de rescatar esos valores y esas tradiciones que hicieron grande a Peñarol, también recoge la experiencia que hemos tenido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de cómo está estructurado el fútbol uruguayo, de cómo se gestionan las instituciones a nivel internacional, que de alguna forma vemos que podemos perfectamente aplicar en Peñarol con el asesoramiento de una gran cantidad de directores deportivos, de técnicos, de presidentes de clubes con los cuales hemos conversado en todo este tiempo y que sentimos que tenemos una propuesta totalmente diferente con el objetivo de llevar a Peñarol a tener un protagonismo a nivel internacional que lamentablemente le ha sido esquivo en estos últimos años. Ese es el objetivo principal y eso es en definitiva lo que quiere el hincha y el socio, es que Peñarol tenga buenas competiciones internacionales y no caer en la demagogia de decir 'vamos a ganar la sexta' o 'vamos a ganarle siempre a Nacional', como escuchamos por ahí. No, hubo un trabajo planificado, un trabajo profesional para llevar a Peñarol a los primeros lugares del ámbito internacional que estamos convencidos que perfectamente lo puede alcanzar.

Foto: Leonardo Carreño.

¿Qué es lo primero que haría si es electo presidente?

Cambiar la estructura deportiva que eso sin lugar a dudas es una de las primeras columnas base de nuestra propuesta, porque el hincha lo que quiere es ganar en la cancha y que Peñarol gane, y nosotros visualizamos que Peñarol va a contramano de lo que está pasando en el mundo a nivel de política deportiva y estructura deportiva. Vemos que Peñarol tiene un director deportivo (Pablo Bengoechea) que está por encima de plantel principal, que condiciona el trabajo del técnico. Hoy prácticamente el técnico no puede o no tiene injerencia en la contratación de los jugadores, la injerencia que tiene es mínima. El mundo va hacia otro lado, va hacia focalizar y centralizar en la imagen del técnico, no tanto en la figura de gerente deportivo que es un poco al estilo, por ejemplo de Unai Emery en Aston Villa, Edin Terzic en Borussia Dortmund, Marcelo Gallardo como lo hizo en River, el Maestro Óscar Tabárez en la selección nacional, que ahora está continuado justamente por Marcelo Bielsa. Jorge Giordano es un director deportivo que trabaja en la planificación focalizado en las divisiones formativas de las selecciones menores, obviamente vigilando y supervisando ese flujo que va hacia el plantel principal porque en definitiva vos ahí tenés el flujo de jugadores que vas a tener en Primera división y además una fuente de recursos importantísima para el club. Entonces creemos que el gerente deportivo tiene que estar focalizado a mirar eso, a mirar la estructura, a coordinar obviamente con el primer equipo, pero darle un poco más de libertad, darle un poco más de flexibilidad al entrenador principal, con un entrenador del plantel principal que tenga características de que te dé un estilo moderno, un estilo dinámico con nuestro propio ADN.

¿Tiene pensado algún nombre para el cargo?

Nos hemos contactado con Marcelo Broli. Entendemos que Marcelo Broli es el nombre que va a posicionar a Peñarol a nivel internacional. Para él es un orgullo justamente dirigir a Peñarol. Sabemos sus expectativas, las propuestas que ha tenido, lo conocemos hace tiempo, es un técnico probado, campeón de la sub 20 con Peñarol, campeón del mundo sub 20 con Uruguay, algo increíble. Todo ese proceso fue algo que no se dio aisladamente, fue un proceso de estructuración, de planificación que es lo que nosotros queremos aplicar a Peñarol justamente para cambiar la estructura deportiva y para dotarlo de un prestigio que pueda tener éxito a nivel internacional.

¿Sería Broli esa figura que entronaría entonces no solo lo que es un entrenador, sino también una supervisión general de la estructura fútbol global del club y además habría un gerente deportivo?

Obviamente tiene que haber un gerente deportivo que es quien tiene que estar visualizando ese tránsito, como les decía. Primero la elección de los técnicos de las formativas, el tránsito de los jugadores de formativas a Primera división. Tenemos gente que nos asesora con los que hablamos, como Fernando Cavenaghi y Jorge Giordano, y sabemos que hoy es importante que los jugadores cuando tienen 16, 17 años, vos puedas separar a 10, 11 futbolistas y le des un tratamiento especial, porque no lo podés hacer con todos. Un tratamiento desde el punto de vista técnico, físico, nutricional, porque esa va a ser la base que vos vas a tener de futuro justamente para el primer equipo. Entonces vos tenés que focalizarte precisamente en eso. Es importante justamente que el gerente deportivo esté focalizado en esa planificación. No damos nombres porque hay gente que tiene vinculaciones contractuales, entonces no nos parece lo adecuado. Por eso si damos el nombre de Broli porque él actualmente no tiene ningún vínculo contractual y porque hemos hablado y porque él nos ha autorizado. Esa es un poco la visión que tenemos justamente de la estructura que tiene que tener la institución.

Foto: Leonardo Carreño.

Con relación a las divisiones formativas, ¿tiene pensado algo diferente a realizar?

Las divisiones formativas son una de las fuentes de recursos, no solo de recursos humanos de jugadores que van a llegar a Primera división, sino de ingresos. El objetivo es tratar de focalizar una cantidad determinada de jugadores, porque el plantel principal tiene tres formas de nutrirse de futbolistas: en orden de prioridad, lo más importante son justamente las divisiones formativas, lo segundo más importante son los jugadores que están en el medio local en otros equipos y que vos puedas visualizar de que puedan conformar el plantel principal del club, y en tercer lugar, los jugadores que están en el exterior que vos podés traer o contratar. Pero hay una realidad que es estadística: el 80% de los futbolistas que vos contratás del exterior, fracasan en nuestro fútbol, porque no se adaptan o porque nuestro fútbol tiene determinadas complejidades, entonces las formativas tienen que tener una atención especial. Lamentablemente en estos años, en este periodo de gobierno, se rompió ese proceso que venía siendo exitoso, que comenzó con Víctor Púa, siguió con Juan Ahuntchain, continuó con Fernando Curutchet. Tanto es así, que cesaron a Curutchet y al otro día, lo fueron a buscar de la vereda de enfrente (Nacional). Hoy Peñarol está rezagado a nivel de formativas, está tercero lejos en la tabla general, Nacional nos ha ganado terreno, entonces nosotros de alguna forma tenemos que continuar ese proceso de trabajo. Tenemos a una figura que ya ha estado trabajando en el club, que creo que es la indicada para ocupar ese tipo de roles, pero por respeto, preferimos no decirlo ahora, pero sí tenemos ya una idea, una estructuración y que creemos que para hacer lo indicado justamente para lograr no solo planteles competitivos a nivel de formativas, sino fundamentalmente pensando en lo que es la Primera división.

Desde el punto de vista económico, ¿cómo ve a Peñarol para el próximo período?

Separo lo económico de lo financiero. Desde el punto de vista económico, Peñarol, siempre ha sido sólido y ha sido sólido porque siempre ha tenido un patrimonio que respalda cualquier pasivo que pudiera llegar a tener y el pasivo del que se habla tanto, si vos analizás desde el punto de vista internacional, hay clubes como Real Madrid con US$ 1.600 millones, Barcelona US$ 1.400 millones, entonces es algo que yo creo que se ordenó y es un mérito de esta gestión. Tenemos que ser justos y decir lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Se ordenó producto también de ingresos por transferencias récord en la historia del club del año 2019 a 2022, US$ 51 millones y la preocupación desde el punto de vista financiero viene dada por dos motivos principales: primero, porque este año por transferencias solo ingresaron US$ 130.000 por el préstamo, ni siquiera pase, del Cachete (Rodrigo) Saravia. No hay una visión de jugadores que puedan tener una gran proyección de transferencia a nivel internacional. Damián García puede ser, pero tampoco una cosa sustantiva. Desde otro lado, la segunda lista que es una señal que a nosotros también nos preocupa, es lo que va a recibir de caja la futura administración. Va a recibir US$ 2.400.000, cuando Ruglio recibió US$ 4.500.000 y además, que se utilizaron créditos a cobrar por la actual directiva, son los US$ 7.000.000 que se iban a cobrar julio de 2024 por el pase del Canario Álvarez Martínez y que se adelantó pagando intereses, pagándole a un intermediario, porque al decir del vicepresidente, de mi amigo (Eduardo) Zaidensztat en la directiva, se hizo porque no había dinero para pagar los sueldos. Eso ya te marca una pauta: si vos no tenés dinero para pagar los sueldos, quiere decir que la situación financiera no está bien.

¿Y qué se hace ante esa situación?

Creo que tenemos que tomar recursos: por un lado, el préstamo que generó la AUF y la Conmebol para los clubes como subsidio de los derechos de televisión que a Peñarol le corresponden US$ 2.000.000; hay que tomarlo. Peñarol no lo ha tomado como sí lo ha tomado la mitad de los clubes. Peñarol no lo hizo por una cuestión política, porque hay clubes que son afines a la empresa y por la grieta que hay en el fútbol uruguayo. Peñarol tiene que tomarlo, lo va a tener que tomar la futura directiva. Por otra parte, hay un crédito de la empresa Tenfield por la construcción del estadio de US$ 3.500.000 que Peñarol en estos tres años no lo ha cobrado y que creo que lo tiene que cobrar, que también tenemos que ser justos: de ese monto, hubo una comisión del consejo que estableció de que hubo prestaciones de servicio que no se pudieron viabilizar, no por culpa de la empresa, sino por culpa de que la situación generó que no se pudieran prestar. Entonces no son US$ 3.500.000, serán US$ 2.500.000, pero también ahí hay una fuente de recursos como para poder solventar la situación. El período de pases que viene es muy importante para hacer un equipo competitivo para lo internacional y creo que así hay que planificar. Siempre invertir en lo deportivo te genera recursos porque cada vez más las instituciones van dependiendo de las competencias internacionales, porque cada vez más a nivel internacional, te dan mayores recursos. Por eso, la peor inversión que vos podés hacer es no clasificar a las copas internacionales como en algún momento se dijo: “Bueno, al final no tenemos que gastar tanto en el plantel”, como pasó el año pasado y nos generó los problemas económicos que estamos teniendo hoy.

Con relación a la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿qué política debería implementar Peñarol con usted como presidente?

Indudablemente la de recomponer los puentes que se rompieron. Creo que en eso somos contestes los cuatro candidatos, incluso hasta Ruglio que fue quien rompió los puentes y Evaristo (González) que de alguna forma acompañó todo ese proceso. Porque todo el mundo te dice 'hay que recomponerlo', ahora nadie te dice cómo hay que recomponerlo y nosotros tenemos precisamente la llave. Ustedes saben que a través de la gestión en FIFA –yo integro la Cámara de Agentes de FIFA–, integro la Comisión de Grupos de Interés de Conmebol, soy árbitro del Tribunal de Arbitraje Internacional, el TAS, tengo gran relación con los jugadores, con la OFI, con la sociedades anónimas deportivas, con la Unión de Clubes, con los jueces, y para que vos puedas recomponer las relaciones, tenés que recomponer la confianza y para recomponer la confianza, tenés que tener relaciones de amistad, relaciones cercanas y nosotros las tenemos. Porque ahora todo el mundo toma como un error que Peñarol haya salido de todos los cargos en la AUF, que creo que indudablemente fue un error, que nosotros incluso le dimos la salida institucional al presidente en su momento, pero creo que es momento de recomponer todos esos lazos y se recomponen con confianza y creo que nosotros tenemos acreditada la confianza porque siempre hemos defendido a la institución sin perder la línea jamás, porque hemos defendido fuertemente lo que son los intereses de Peñarol. Vos podés tener discrepancias, pero lo que no podés tener nunca, que fue lo que le pasó a Peñarol y a Ruglio, es salir de esa línea en la confrontación sistemática en los estados de WhatsApp, en las agresiones de los dirigentes por las redes sociales o por los medios de prensa. Eso, cuando vos pasas esa línea, es muy difícil recomponerlo y bueno, creo que nosotros somos los que estamos en las condiciones óptimas como para recomponer esos lazos.

Hace años, usted estuvo en la misma lista del actual presidente de Peñarol. ¿Qué lo alejó de Ruglio?

Nosotros comenzamos con Ruglio en 2014, ya veníamos desde 2011, nos presentamos a las elecciones. En 2014 hicimos una alianza que nos permitió tener a dos consejeros. Yo ahí entré al consejo también como suplente. Me fue alejando el estilo de hacer política de Ruglio, un estilo que permanentemente entraba en la victimización, que cuando Peñarol perdía también, permanentemente en los medios de prensa despotricando en contra del club. Eso no me gustó en ese momento y decidí dar un paso al costado, incluso en momentos en que yo era delegado de la institución también, hasta públicamente manifestaba cosas que eran contrarias a la defensa, que yo mismo estaba haciendo por el club y eso realmente a mí me molestó sobremanera y por eso en la elección siguiente, apoyé a Barrera. En esta elección pasada, primero me vino a buscar un grupo de personas afines a Ruglio con el objeto de generar una alianza en contra de Juan Pedro (Damiani), pero lo que le dije en aquel momento que yo no hacía alianzas en contra de determinadas personas. Me vino a buscar Evaristo, que en aquel momento era el secretario general de Barrera. Sin embargo, ya había empezado la campaña electoral y Evaristo estaba con declaraciones virulentas en contra de la gestión de Barrera, parecía que era oposición cuando había estado en todas su gestión y eso a mí tampoco me gustó. Yo creo que cuando uno tiene un desempeño tiene que decir lo bueno y lo malo, tiene que hacerse cargo de lo bueno y de lo malo, pero por política no podés justificar todo. Entonces en aquel momento le dije que no también a Evaristo, y me vino a buscar Juan Pedro (Damiani) con el tema de la obra fútbol que a mí me entusiasmó, con Diego Aguirre como técnico, con un proyecto renovado. Perdimos por 200 votos, la pandemia jugó su papel también y en aquel momento lo que hice fue poner el cargo a disposición porque estaba como vicepresidente de la AUF, que era lo que correspondía, y Ruglio me dijo que no tenía ninguna otra persona con las características que yo tenía, que me pedía si podía continuar, y por eso, por estar al servicio de la institución, al servicio del club, me mantuve.

Foto: Leonardo Carreño.

En la campaña de las últimas elecciones de la AUF

Logramos una gran cantidad de cosas: cambiar la estructura del arbitraje a nivel internacional, que era siempre lo que sostenía Nacional, logramos cambiar la integración de tribunales que estaban totalmente desbalanceados en contra de Peñarol, la Comisión Disciplinaria, la Cámara de Resolución de Disputas. Tuvimos que tener fortaleza en condicionar a (Ignacio) Alonso por ejemplo, en la renuncia del presidente de la Mesa Ejecutiva, Ernesto Vergara. Todos me ponen al lado de Alonso, que es cierto, porque era el vicepresidente, por eso yo me tengo que hacer cargo, pero también cuando nosotros tuvimos que defender los intereses de Peñarol, lo hicimos porque es lo que correspondía. Pero lo hicimos en la interna, no era mediante estados de WhatsApp o mensajes en las redes sociales. No. Si lo tenemos ahí, vamos a discutirlo siempre en base al respeto, en base a la tolerancia y por eso conseguimos una gran cantidad de cosas y por eso conseguimos también, cosas que al club le vinieron tan bien, como la primera final Intercontinental sub 20 donde llevamos a Ruglio a la final de la Recopa para convencer a (el presidente de Conmebol, Alejandro) Domínguez, después a la inauguración de la sede conjunta de UEFA y Conmebol, para convencer a la UEFA, después a la final de la Youth League, en ese partido entre Benfica y Red Bull Salzburgo, para ver cuál era el equipo ganador y tener esta final increíble. Después de eso, yo recibí un reconocimiento por toda la gestión en el consejo directivo y sobre fin de año, ya cuando empezó a acercarse la elección de la AUF, Ruglio tomó partido decididamente por el grupo de la Unión de Clubes afín a la empresa Tenfield, que es lo que quiebra un poco la relación con Ruglio, porque yo siempre entendí que Peñarol tenía que ser neutral, exigirle a Alonso, tener buena relación con Tenfield. Lo hice en la Eliminatoria cuando dije que AUFTV no estaba preparada para tener un producto tan importante como la Eliminatoria, que Tenfield era el que más ofertaba y por eso la Eliminatoria había que dársela a Tenfield y se le dio. Creía que Peñarol tenía que seguir teniendo esa política neutral, pero bueno, el presidente entendió otra cosa. Otra vez ofrecí dar un paso al costado, el presidente me pidió que me mantuviera hasta que terminara el período, cosa que hice, que a veces hasta uno se arrepiente, porque recibí fuego desde adentro de Peñarol sin tener la posibilidad de salir a confrontar como lo estoy haciendo ahora, para no dañar a la institución, por eso fue como subir a un ring con las manos atadas atrás. Por eso estoy en esta lucha, por eso creo que nosotros tenemos que trabajar siempre en pro de la institución. Todo esto está corroborado con las expresiones hasta del propio Ruglio cuando dice que es pro Tenfield, o es afín a la empresa Tenfield. Nosotros tenemos que tener un perfil totalmente distinto, de defensa de la institución, y a mí me pueden poner la cantidad de banderas que quieran, que yo voy a seguir defendiendo los valores y principios que entiendo que tengo que defender, y en esta oportunidad estamos en esta campaña que creemos que somos la única alternativa a este oficialismo, que está representado en dos candidatos que es Ruglio y Evaristo.

¿Qué tanto lo afectó el episodio de la bandera que le colgaron los hinchas con la inscripción de 'traidor'?

Fue algo orquestado porque yo recibí mensajes de los hinchas donde me decían que yo no tenía nada que ver y que ellos lo que pusieron era un trapo con aerosol. Esa bandera estuvo planificada, fue una bandera muy bien hecha, estratégicamente estuvo filmada permanentemente por la empresa que tiene los derechos de televisión. Pero a pesar de todo eso, yo creo que nosotros, incluso como presidente de la institución, tenemos que separar todos los temas personales, mirar por encima y velar por la institución. Yo estoy dispuesto a dejar todo eso de lado y velar por Peñarol que en definitiva es lo que más nos importa.

¿Supo quién fue el que ordenó colgar esa bandera?

Si.

¿Quién?

Como abogado, para poder decirlo tengo que tener las pruebas. Me han dicho de varios lados cuánto se pagó, a quién se le pagó y dónde se hizo. Pero es un episodio superado. Me dolió, no por mí, sino por mi familia y no por el hecho en sí por lo que derivó después en redes sociales con amenazas. Pero me pueden poner 300 banderas. Yo no vengo a servirme del fútbol sino que vengo a servir al fútbol. No me cambia la vida si mañana no estoy. Si estoy en esta batalla con un grupo de amigos y dirigentes que quieren servir a Peñarol es porque compartimos los mismos principios y por eso le estamos pidiendo al socio su confianza.

¿Piensa mantener el apoyo a los demás deportes que se practican en el club además del fútbol?

Luis De María trabajó mucho y tiene un plan para esos deportes. Hoy tenemos 27 deportes, es un orgullo, algunos son autosustentables. Muchos deportistas solo quieren ponerse la camiseta de Peñarol y Peñarol es la marca más importante del país. Creemos que hay que potenciarlos. El básquetbol es un deporte muy importante para el país y Luis tiene conocimiento, experiencia y ganas de trabajar ahí. Peñarol es un club atlético y tiene la obligación de ser el mejor ahí donde compita.

¿Qué plan tiene para el Centro de Alto Rendimiento de Solymar?

La Ciudad Deportiva ha sido un acierto y un orgullo para todos los peñarolenses. Al Centro de Alto Rendimiento hay que hacerle algún tipo de inversión, pero es un comodato. Los fondos que otorgan FIFA y Conmebol no se pueden invertir ahí porque se exige que sean propiedad del club. Para formativas es un elemento importante y está ubicado en una zona estratégica. La casita de juveniles está buena en la Ciudad Deportiva, pero está bastante aislada y ahí el CAR puede funcionar como alternativa en una zona más céntrica. No lo despreciaría y puede servir como una segunda casa de juveniles.

¿Tiene estimado algún plan de mejoras para el Campeón del Siglo?

La deuda con el Campeón del Siglo se reperfiló en la pandemia, se viene cumpliendo. Desde la AUF le proporcionamos datos en su momento a Peñarol sobre la suba de categoría y la consiguiente baja de intereses y Peñarol pudo lograr un alivianamiento significativo. Lo tenemos que seguir desarrollando. Los accesos le corresponde mejorarlos al estado, pero ahí tenemos que acelerar los procesos para evitar las aglomeraciones que generar incomodidad, que son cosas que se ven en todo el mundo, pero como al hincha le molesta hay que mejorarlos. Los servicios se tienen que mejorar. Una de las prestaciones que fueron cedidas a Tenfield por la construcción del estadio fueron los servicios en las diferentes tribunas y tenemos que buscar la manera de liberarlo para aprovecharlo. También hay que trabajar en un revestimiento diferente, al estilo del estadio de Palmeiras, que no es tan caro.

¿Cómo piensa encarar el enfrentamiento del club con los arbitrajes?

Cuando vos cuestionás y criticás todo, perdés credibilidad en lo que estás haciendo. Hay que elegir qué criticar y para eso necesitás un técnico. La idea de Guillermo Varela de contratar una asesor externo fue muy buena. También hay que aplicar herramientas que se utilizaron toda la vida. Yo participé cuando en 2019 Nacional fue a la Copa América a pedir la remoción de todas las autoridades del arbitraje con nombres y apellidos determinados. Pedían el cese de Darío Ubriaco y Marcelo De León. Y se lo impedimos. Porque no se puede estar permanentemente así. Peñarol tiene que tener una política profesional ni de trabajar al grito en forma improvisada. Peñarol tiene que actuar en la forma en que lo hizo históricamente, la forma que nunca tuvo que abandonar.

Más allá de ser candidato a presidente, en caso que no se dé aspirará a ser consejero, pero si eso no se da, ¿está dispuesto a trabajar por Peñarol en otra área?

Ahora en la campaña todos dicen 'yo voy a estar siempre por Peñarol'. Yo lo hice incluso hasta sacrificándome personalmente por Peñarol, luego de haber perdido la elección pasada, cuando seguí como vicepresidente de la AUF. Me costó mucho, pero lo hice siempre por el club. En esta oportunidad vería más la compatibilidad de las políticas a aplicar con las que yo pienso que debe aplicar la institución. Sería hasta un poco más egoísta en ese sentido, pero indudablemente siempre voy a estar dispuesto a trabajar por el club sea donde sea.