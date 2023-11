Los tres candidatos a entrenador de Peñarol con los que ya hablaron Novick y Ruibal

Alejandro Ruibal, el candidato a la vicepresidencia de Peñarol en la lista que encabeza Edgardo Novick, reveló que ya contactaron a tres entrenadores para ofrecerles el cargo para el caso de que ganen las elecciones en el club que se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre.

De esos candidatos, elegidos dentro de un metódico organigrama con el que pretenden renovar drásticamente la estructura futbolística del club, de la posible llegada de Edinson Cavani y de otras transformaciones que quieren implementar, Referí charló con el ingeniero que construyó el Estadio Campeón del Siglo y que también es presidente de la Cámara de la Construcción.

"El área principal donde queremos implementar cambios es en el fútbol. Nosotros entendemos que el fútbol es la base de toda la organización. Si el fútbol no anda bien en Peñarol, el club no anda bien. Y esto va más allá de los otros deportes que se practican en el club y que vamos a seguir sosteniendo. Pero es en el fútbol donde proponemos un cambio radical", afirmó Ruibal.

Novick y Ruibal ya presentaron días atrás al argentino Juan Cruz Anselmi como su candidato a asumir la dirección deportiva del club.

Inés Guimaraens

Juan Cruz Anselmi

"Lo que proponemos es una transformación del organigrama del área deportiva, o sea, de cómo está organizado el fútbol, con un director deportivo, un gerente deportivo, hay que definir el cargo, que depende de una Comisión de Fútbol y ahí están distribuidas en varias columnas lo que es el fútbol infantil, lo que es el fútbol juvenil, lo que es el fútbol profesional y el fútbol femenino. También todas las áreas que cortan transversalmente esas columnas: médicos, la neurociencia que hoy es muy importante, la tecnología para poder hacer distintas mediciones. Se precisa mucha tecnología, se puede hacer mucha innovación. Inclusive tenemos algunas herramientas de inteligencia artificial para aplicar a la hora de poder hacer estrategias de los partidos, para eso te sirve la inteligencia artificial, para recrear situaciones analizando cómo juegan tus rivales. En el mundo ya se está usando esto", afirmó.

"En un campo en el que vamos a darle mucha importancia a la innovación y a la aplicación de tecnología para poder tomar mejores decisiones con la información. Pero el fútbol sigue siendo un deporte de humanos, por suerte, donde no hay recetas mágicas. Acá hay que trabajar duro, hay que tomar las decisiones correctas, contratar lo mejor posible a los jugadores sabiendo que siempre se puede errar porque son seres humano, pero para eso hay que tener método, procedimiento e información. Y la persona adecuada para dirigir eso, en el área de fútbol, a quien proponemos incorporar es a un profesional de la talla de Anselmi. Más allá de eso hemos estado trabajando, por ejemplo, en algunas cosas puntuales. Edgardo hace poco habló de la posibilidad de que venga Edinson Cavani", agregó.

Ruibal dio más detalles sobre la posible llegada del Matador, actual jugador de Boca Juniors: "Cavani es un jugador que obviamente está en determinada edad y si viniera no sería inmediatamente, tal vez puede venir antes de terminar su contrato, no lo sé. Pero Cavani es un atleta, es un referente de la selección uruguaya, que está vigente y está citado hoy en día. Pero Cavani solo no es la solución, obviamente que no. Es Cavani rodeado por jugadores que le hagan un juego apropiado; de repente con jugadores veloces que lo alimenten. Recrear sociedades como la que tenían Matías Arezo con Ignacio Laquintana que claramente era una buena sociedad. La prueba está en que se fue Laquintana y Arezo estuvo tres meses casi sin hacer goles. Nicolás Rossi era otro buen elemento que tenía el club. Entonces, pensamos en Cavani no como la solución que va a arreglarte los problemas sino como una incorporación para meterlo en el esquema".

El ingeniero explicó que su agrupación ya está trabajando con Anselmi en el perfil del técnico para el área profesional que se ocupará de Primera y Tercera división.

"Nuestra prioridad es arrancar por la organización, por la cabeza, por el director deportivo. Siguiendo en orden, después pensamos la construcción, la descripción de un perfil de técnico que respete la identidad de Peñarol, que respete el modelo de juego de Peñarol, pero que a su vez pueda aplicar distintos sistemas. Queremos respetar y recuperar inclusive la identidad de Peñarol y antes de empezar a hablar de cantidad de jugadores y de evaluar a los que ya tenemos, hay que tener un técnico. Vamos a armar una lista de cinco entrenadores que se ajustan a ese perfil. Con tres ya hablamos, de los otros dos, que son argentinos, estamos esperando alguna señal más para seguir conversando, siempre respetando los trabajos de las personas para no generar problemas".

Consultado por los nombres que ya sondearon y donde tuvieron una respuesta inicial positiva, Ruibal explicó que esos potenciales candidatos son Diego Aguirre, Marcelo Broli y y Hernán Crespo.

AFP Diego Aguirre

"Con esos tres técnicos podemos llegar a conversar para tomar la decisión para el cargo de entrenador. Tienen un perfil de técnicos relativamente jóvenes, pero con experiencia, todos modernos, algunos con experiencia dentro de Peñarol como lo fueron Aguirre y Broli. Estamos hablando del director técnico de todo el área profesional del fútbol de Peñarol. Eso te muestra por dónde vamos, son técnicos que se ajustan al perfil que definimos con Anselmi. Acá no venimos con una imposición y no queríamos mencionar nombres hasta no definir un perfil. Primero hablamos con Anselmi, después definimos el perfil y después empezamos a aportar gestiones con distintos técnicos. Aguirre ya tiene toda una historia en el club, Broli fue campeón de la Libertadores sub 20 con Peñarol y campeón del mundo con Uruguay y Hernán Crespo fue exitoso como jugador y como técnico. Es joven y en algún momento lo entrevistamos hace un tiempo en Peñarol", declaró Ruibal.

AFP

Marcelo Broli

"Esta es una diferencia de nuestra forma de trabajar. No nos quedamos en enunciados, sino que empezamos de lo general a lo particular y vamos dando pasos con coherencia. Definimos cómo organizar el fútbol, definimos la cabeza, después empezamos a trabajar en este tipo de nombres porque si ganamos el 18 queremos enseguida pasar a la acción y es mucho mejor si vos ya venís trabajando y adelantando esto que ponerte a inventar la canción en ese momento. Y lo mismo pasa con las obras ya incluso se las arrimamos a la directiva, para que eventualmente las pudieran considerar ahora. Y lo mismo con la AUF, ya sabemos más o menos cómo volver a incorporarnos a la AUF, cómo recorrer un camino para que Peñarol vuelva a tomar el protagonismo que perdió en la AUF", agregó.

Ernesto Ryan / AFP / Pool

Hernán Crespo

El plan de acción para que Peñarol retorne a la AUF

Con respecto a los nombres que manejan para zurcir relaciones con la AUF, Ruibal afirmó: "Van a responder a Peñarol al 100%, van a ser personas probadas, no vamos a improvisar, van a ser personas éticas y que defiendan por sobre todas las cosas los intereses de Peñarol y que no tengan necesidades de otras proyecciones dirigenciales. Alguien que pueda dedicarle tiempo a la AUF y a Peñarol".

Sobre el enfrentamiento sostenido que el presidente Ignacio Ruglio mantuvo con la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) el ingeniero manifestó: "Existe lo que se llaman las corporaciones, en Uruguay somos muy de las corporaciones. Los jueces la tienen y si uno ataca a una corporación, la corporación se defiende. Entonces, para tratar con una corporación no hay que atacar sino plantear con firmeza los reclamos que uno entienda de las cosas que están mal y demostrarle al otro donde se equivocó, sin venganza, sin meterse con la vida de las personas, sin amenazar a nadie, pero sí siendo muy firme a la hora de formular los planteos y hacerlos en forma muy fundamentada".

Inés Guimaraens

Ruibal agregó que los tribunales de la AUF deben ser "ecuánimes" y lo fundamentó: "En Uruguay hay gente muy buena, de cualquier equipo de fútbol. Hay gente sana, gente honesta. Entonces, tenemos que apostar y darle lugar a los honestos, del equipo que sean. Hay que volver a recomponer eso, Peñarol tiene que volver a poner la iglesia en la mitad del pueblo, es decir que Peñarol tiene que ser el centro, pero tiene que predicar con el ejemplo. Es tiempo de hacer las cosas bien sin amenazar ni agredir personalmente sino con argumentos".

Ruibal también tiene un plan de acción para mejorar mejorar los accesos del Campeón del Siglo. "En eso ya estamos hablando con las autoridades para que ayuden también, porque no lo pueda arreglar solo Peñarol".

En la recta final de la campaña, Ruibal confesó sentir "la adrenalina" de la misma y afirmó que el tono de la misma cambió a partir de que Edgardo Novick lanzó junto a su grupo la campaña el pasado 27 de setiembre: "Había arrancado con un rumbo complicado, de no analizar propuestas sino con un tono de agresión, de crítica y de incendiar la pradera entre personas que ya estaban en el gobierno. Porque Nacho (Ignacio Ruglio) y Evaristo (González) eran parte del oficialismo hasta hace unos pocos meses. Eso es innegable, porque Evaristo se separó después, hace pocos meses. Entonces, cuando nosotros arrancamos lo hicimos con propuestas. Arrancamos hablando de propuestas en el área infraestructura, en el área fútbol, en el área gobierno de fútbol, en los valores que queremos recuperar de Peñarol, en la identidad que tiene que tener Peñarol. Y ahí vimos cómo la campaña empezó a cambiar un poco, los demás empezaron a tratar de bailar más o menos la misma música que estábamos tocando nosotros, cosa por la cual nos sentimos contentos. Yo dije en un programa de televisión de que ya ganamos la elección porque en sentido figurado quise decir que ya ganamos en cambiar el discurso, ya ganamos de que se esté hablando a fondo del tema fútbol, del tema AUF. Ahora todos estamos de acuerdo en que hay que volver a la AUF. Antes no era así. Nacho y Evaristo firmaron la carta, los dos, donde se retiraba de la AUF. Entonces, estamos conformes y desde que largamos no paramos de crecer".

Su mirada a las encuestas y su expectativa

"Yo no lo creo mucho en las encuestas. Nosotros no mandamos a hacer encuestas. Ninguna. Ni siquiera la que nos dan relativamente bien. Pero hay encuestas que están manipuladas y hay encuestas que son un poco abiertas porque ahí al encuestador lo entiendo porque es una elección en que el voto no es obligatorio y está muy volátil, no se ha querido jugar mucho en un pronóstico, por eso no hay ninguna firma de la serias poniendo el logo y diciendo 'esta es la encuesta de Peñarol', no es casualidad. A mí me gusta de las encuestas mirar las tendencias porque en definitiva esto es dinámico y nuestra tendencia es de crecimiento", manifestó.

Inés Guimaraens

"Creo que podemos llegar a ganar la elección. Estamos trabajando fuerte para eso, pero aún falta el remate de la campaña", agregó.

Las formativas y el Centro de Alto Rendimiento de Solymar

Con respecto a las formativas, Ruibal comentó que Anselmi estuvo muchos años en las formativas de Independiente de donde salieron jugadores como el Kun Agüero o el Dibu Martínez.

"Una etapa de su vida tuvo mucho que ver con las formativas y él es el que nos marcó la importancia del fútbol infantil, de tener ojeadores en todo el país, en todas las canchas del baby fútbol, divididos por región. Esos ojeadores contactan después a los captadores y de ahí se genera una base muy grande. Peñarol tiene que mirar a esos jugadores, detectarlos y también acogerlos y que los padres sientan que Peñarol es una buena elección para su hijo y que el club lo va a poder cuidar y desarrollar en su carrera como persona y como futbolista. Es muy importante que no haya un desarraigo sacando al niño de la familia. También tenemos que capacitar a los chicos porque no todos van a llegar a tener una carrera como futbolista profesional", expresó.

"Hay gente capacitada para trabajar en el fútbol infantil y queremos darle la posibilidad a la gente que se profesionaliza en esto, que no necesariamente tiene que tener un nombre por haber sido jugador de fútbol, que en algunos casos sirve porque es un plus, pero no es la condición suficiente para ocupar el cargo que tiene mucho de docencia y para lo cual hay que estar preparado. No es lo mismo un entrenador de fútbol infantil que de juveniles. El infantil tiene que cuidar mucho la frustración de los niños, evitar los factores de presión que se le meten al niño porque está bueno que no le guste perder porque la vida es eso también, pero no hay que hacer pensar en que el niño va a salvar a toda la familia y que los va a hacer millonarios. Ese equilibrio justo hay que hacerlo con gente preparada. Esto nos lo enseñó Anselmi que viene de un país como Argentina que tiene uno de los mejores baby fútbol del mundo con competencias que mueven entre 350 mil y 400 mil niños", agregó Ruibal.

Inés Guimaraens

Sobre el Centro de Alto Rendimiento de Solymar que Evaristo González expresó que está en "estado de abandono", Ruibal afirmó: "Peñarol tiene que ordenar su plan de infraestructuras porque no se puede mantener, porque sale carísimo, canchas desperdigadas por todos lados. Ya elegimos el Campeón del Siglo cuando compramos las 40 hectáreas. Para desarrollar todo eso, es mucho más eficiente concentrarse ahí, pero el CAR lo que tiene de bueno es que es una antena en esa zona donde está bueno captar jugadores. Yo mantendría algo, pero más que nada para formativas para mantener el contacto con esa zona de la Ciudad de la Costa y con el Este".

"Peñarol debe tomar el dinero de la AUF"

Sobre el dinero que la AUF le ofreció a los clubes para amortizar su situación económica mientras transitan los últimos meses del contrato de los derechos de televisión del fútbol uruguayo que están vendidos a Tenfield hasta el 31 de diciembre de 2025, Ruibal expresó: "Yo creo que Peñarol debe tomar el dinero que nos ofrece la AUF sin que eso implique un compromiso de futuro de toma de decisiones ya que no sabemos lo que después se va a votar. Tomaremos ese dinero como corresponda y le daremos el mejor uso. Pero después eso no le puede generar ningún compromiso al club".

"Lo mismo pasa con los derechos de televisión, se votará lo mejor para Peñarol sin responder a los intereses de ninguna corporación", agregó.

Su visión económica de Peñarol

"Nosotros somos una fórmula de equipo. Esto no es un planteo individualista ni presidencialista. Más que una fórmula tenemos un equipo con gente importante de la sociedad, empresarios con trayectorias importantes y que nos unen los valores que queremos para Peñarol. La situación económica del club no es mala, pero obviamente este año va a ser un año que probablemente según nos explicó el contador Nelson Mendiburu no va a ser tan bueno como el año pasado porque no tuvimos ingresos extraordinarios al no haber ido a las copas internacionales y al mismo tiempo haber aumentado el presupuesto de sueldos", manifestó.

"Pero lo que más me preocupa, es que no vamos a tener por delante ingresos extraordinarios. Esperemos entrar en las copas, recomponer el plantel bien y hacerle un giro en la parte de fútbol, hacer un papel más digno a nivel internacional. Tampoco tenemos jugadores para vender por las cantidades que se vendieron en los últimos años. Entonces nos tendremos que acomodar vendiendo algún jugador, achicando el presupuesto de fútbol con un plantel más balanceado, haciéndole las inversiones puntuales que haya que hacer y también potenciando la marca y en ese lugar es donde doy la derecha a Edgardo porque es su vida el comercio y tiene varias ideas para potenciar la marca Peñarol. Entonces, lo primero es hacer un plantel para ganar y para eso no hay que traer a 50 jugadores. Hay que organizar el fútbol, tener una cabeza seria, un buen director técnico, un buen esquema de cómo elegir los jugadores con eficiencia y así aspirar a empezar a ganar más seguido y ganando más seguido también empezás a recibir mejor dinero, a darle más espacio a los jugadores del club", agregó.

"Peñarol fue el que cambió el mercado del fútbol uruguayo, fue el primero que vendió un jugador en dos cifras y rompimos el molde. Eso fue una estrategia de Peñarol, por eso a mí me gusta hablar de acumulación positiva porque no todo lo que se hizo para atrás fue malo, no; hay que mantener las cosas que se hicieron bien y también hay cosas que se hicieron muy mal, y esas son las que hay que cambiar", concluyó Ruibal que dijo estar en una etapa de su vida en la que puede dedicarle tiempo al club: "Tras una larga carrera como ingeniero y ejecutivo, ahora estoy como director y tengo equipos que trabajan, por lo que puedo disponer de tiempo para Peñarol".