Evaristo González: “Queremos proteger la historia de Peñarol, y la historia de Peñarol es ganar”

Por Pablo Benítez y Marcelo Decaux

Evaristo González se presenta nuevamente como candidato a presidente de Peñarol para las elecciones que se llevarán a cabo el 18 de noviembre. De su plan de acción para gobernar al club, de por qué se desmarcó de la gestión de Ignacio Ruglio y de sus ideas con las que pretende potenciar a la institución, Referí charló con el dirigente en la ronda que está realizando con todos los candidatos presidenciales.

¿Por qué se postula a presidente de Peñarol otra vez?

Una sencilla respuesta les voy a dar, porque la verdad, lo que estoy viendo es lo que no quiero en Peñarol. Esto ha sido un espanto, porque la parte deportiva ha sido muy mala, no me identifica, la conducción no me identifica, me parece que está plagada de errores y Peñarol tiene que volver a la senda de respetar los estatutos, de priorizar el fútbol y que lo que tenemos que jactarnos o admirar en Peñarol es lo que gana en la cancha, entonces es muy sencillo. Esto no quiero que continúe.

¿Qué es lo primero que haría como presidente del club?

Primero, fútbol. Tenemos un problema serio en lo que tiene que ver con la estructura de fútbol, Peñarol tiene muchos errores en lo que ha sido la formación de la estructura. Tenemos problemas con el scouting, es evidente que hacemos un muy mal scouting, un muy mal trabajo: más de 42 fichajes para que hayan resultado más o menos aceptables con 10, 12 jugadores. Eso te demuestra a las claras lo mal que estamos trabajando en esa área. No tenemos salud mental, es otro disparate que se está viviendo. En el mundo entero, el no tener psicólogos deportivos y no tener coaching para formar al jugador en una de las patas tan importantes como lo es la fortaleza mental. Es un gravísimo error. Y después no se han fijado los objetivos que tiene que tener siempre en Peñarol que es ser competitivo en lo internacional y no vergonzoso como lo que nos ha pasado en este período.

Foto: Leonardo Carreño.

Evaristo González

¿Tiene pensado ya algún director deportivo porque Pablo Bengoechea se va?

Sí. Nosotros ya hablamos con tres personas. Alguno ya se ha puesto a trabajar en otro lado. Lo más importante de esos nombres es el perfil del gerente deportivo o director deportivo que tiene que haber ahora. Tiene que ser justamente con lo que les dije, con el objetivo de ganar en cancha en una proyección a corto, mediano y largo plazo que tiene que ver con ser competitivo a nivel internacional. Si vos ya traés a alguien que no esté aggiornado a las últimas tecnologías va a volver a ser un fracaso. Entonces lo que tenés que traer, primero, es un gerente deportivo que haya tenido experiencia en cuadros de alta gama, en cuadros que están siendo internacionalmente líderes o que son de nombre y de peso.

¿Puede el fútbol uruguayo volver a ser competitivo a nivel internacional?

Hoy Peñarol, hoy el fútbol uruguayo, realmente no lo es, y es porque pensamos en la mediocridad del medio, de ver cómo ganamos el Uruguayo. Eso es fundamental. Pero cuando salimos afuera al extranjero nos encontramos con cuadros ecuatorianos, colombianos, brasileños, argentinos que nos pasan por arriba y se trata del tipo de juego, las características del jugador y la condición física y mental de los jugadores. Yo miraba hasta con recelo la final que hubo ahora de la Sudamericana, de dos equipos que, el que salió campeón (Liga de Quito), tiene menos presupuesto que nosotros. Yendo para atrás, Independiente del Valle es un club bastante nuevo que tiene ya dos Sudamericanas y una final de Libertadores. A mí, cada vez que me dicen que no se puede, no les creo nada, para mí se puede, lo que pasa es que hay que hacer las cosas profesionalmente y tener un plan a mediano y largo plazo. Lo que pasó ahora en estos tres años es que se atacó la estructura que había evolucionado y fuimos para atrás y los resultados están a la vista. Acabamos de escribir la peor historia internacional del fútbol uruguayo en el año 2023 y hay responsables en eso y no puedo creer que los responsables continúen o que el socio vote esa continuidad. Son cosas que me llaman la atención.

Bengoechea fue y es ídolo de los hinchas de Peñarol como jugador. ¿Cómo lo vio como director deportivo del club en estos años?

Es una persona íntegra, de valores, honorable, muy trabajadora, intachable. Acá hay un problema que es que estamos hablando de las funciones y las responsabilidades del cargo. Para mí, cometió errores porque los resultados delatan esos errores. Hubo problemas que ya se vieron en el año 2022, yo los planteé a muy poco tiempo de empezar en la parte interna y en noviembre de 2022 hice hacer una votación en el consejo directivo por estos cargos justamente, porque creía seriamente que la función no estaba bien llevada. Con el mayor de los respetos a un ídolo. Pero acá es el problema. Acá empezamos con un problema gravísimo, cuando importa más la política y lo que me rinde políticamente, que es lo que es el resultado en la cancha o el profesionalismo que tengo que buscar. A mí no me van a escuchar decirte que utilicé ninguna leyenda del club para cargos o puestos importantes solo con el fin de tener un rédito político. Me parece que es el peor camino, no está bien, está mal eso. No se deben usar las leyendas del club como moneda de cambio para tener votos, porque, al fin y al cabo, es una falta de respeto a esa leyenda, a esa figura tan importante que es de todo Peñarol. Pablo Bengoechea es de todos nosotros y hoy por hoy, se enfrentó a una situación de que hay mucha gente que lo juzga de una manera por la tarea que está cumpliendo. Soy de la época que cuando echaron a Fernando Morena como director técnico, me dolió muchísimo. Porque es mi ídolo. Y se le despidió, porque no cumplió los logros que había que lograr. Y esa es la responsabilidad de un dirigente. Entonces, si vos utilizaste a ese ídolo solo con fines electorales, después no lo podés echar. Pero cuando contratás a alguien para el club, lo tenés que contratar para salir campeón, con objetivos de resultados. Si no se dan esos resultados, no lo podés sostener. Y si los sostenés, sos un irresponsable.

En su programa la estructura deportiva se va a componer de un director deportivo y de un secretario técnico. ¿Tienen que ser uruguayos y conocer el medio o pueden ser extranjeros?

Son dos funciones distintas y las tenemos que entender. El director deportivo o gerente deportivo, es una persona que no tiene por qué haber jugado al fútbol, pero sí tiene que ser de vasto conocimiento de lo que tiene que ver la estructura fútbol. Es lo que acabamos de hablar recién: hay una parte sanitaria de médicos, una parte de scouting, una parte de acondicionamiento físico con profes del club, con toda una estructura que tenés que mantener. A su vez, tenés lo que es la Primera división y la coordinación de formativas. Toda esa estructura tiene que estar basada en un profesional que esté aggiornado a todos los departamentos que tienen que estar y en la captación, para integrar cada lugar de estas cabezas, del mayor al más alto nivel. El secretario deportivo sí es una persona ya más de vestuario, es la que está en contacto con el plantel de Primera división y con la Tercera, es el que soluciona los temas de logística, problemas internos en esa charla de vestuario que pueda haber, el que tiene que darte una mano también con los préstamos de los chicos que no vas a tener en consideración y tienen contrato y querés que tengan fútbol. Hay que conocer el medio, hay que conocer otros equipos y levantar un teléfono y que sepan quién sos y cómo podés manejar el hecho de prestar a algún jugador. Son tareas distintas. Para mí el director deportivo no tiene por qué ser en lo más mínimo uruguayo. El secretario, yo les diría que sería muy importante que tenga un conocimiento del medio, que tenga un conocimiento de los otros clubes.

Peñarol tiene gente trabajando en scouting, ¿qué diferencia tiene su planteo al respecto?

Si les pregunto quién es el jefe de scouting que hay en Peñarol, ¿quién es? No lo tenemos. Pero además está el dinero que se gasta en el scouting, el dinero que se gasta en las contrataciones que está mal. Entonces, creo que es un dinero muy bien invertido. Para que ustedes tengan idea, solo el 25% de las contrataciones ha tenido resultado, o sea que de cuatro jugadores que contratás, uno solo te da resultado. Eso es una tarea que está mal hecha y hay que ser conscientes sobre ese tema, y es verdad que vos no vas a tener el 100% de acierto, porque esas cosas no le pasan a ningún cuadro en el mundo, pero vos tenés que tratar de ir al 50%. Vos yendo el 50% del scouting correcto, salís campeón y a su vez, ahorraste un montón de dinero porque trajiste a los jugadores que juegan. No hay nada más caro que un jugador que lo traés y no juega, no importa cuánto gane, porque tirás la plata. Este es un tema muy serio, muy importante, que necesita un análisis global de ver bien qué es lo que están haciendo otros países, otros clubes de excelencia. Nosotros mirábamos a los scouting que hay en Real Madrid, Manchester United, Manchester City. Ellos hacen un scouting global, no solamente de Inglaterra, sino en el mundo entero, es gente que tiene € 200, € 300 millones para poder gastar. Nosotros no tenemos.

¿Por eso su plan de gobierno habla de un scouting a nivel regional?

Claro, tenemos que bajar eso a una realidad que pueda ser la de acá. No solamente con el scouting que podés hacer en Uruguay, sino regional e internacional. ¿A qué? Al nivel que podamos nosotros mantener y traer jugadores. Yo miraba las finales de la Sudamericana y no veía nada que no pudiéramos haber contratado nosotros. A nosotros se nos ofreció a Paolo Guerrero y no se consideró. Cuando lo ves en la final y cuando lo ves ganar es que una vez más nos equivocamos. La verdad en el fútbol no es 100%, pero vos te tenés que acercar y tenés que trabajar en esto. Y los errores que se están viendo evidencian que no hay autocrítica. No se hicieron los cambios necesarios en el momento necesario y se delatan los errores y la necedad que hubo para cambiar, cuando fueron planteados por compañeros tuyos de directiva. Esas son las cosas malas que se hacen de no trabajar en equipo. El trabajo en equipo y que todos queremos es que Peñarol gane. Todos queremos que Peñarol gane y va a ser así, pero tenés que escuchar a los demás, darte cuenta que te podés haber equivocado y probablemente tomar la decisión que te están sugiriendo porque te va a ayudar a ganar, que ese es el objetivo final.

Usted hasta hace aproximadamente unos tres meses era el secretario general de Peñarol. El socio se puede preguntar, ¿cómo hace para despegarse de Ruglio?

Diego Battiste Evaristo González

Je (se sonríe irónicamente). Primero, hace seis años que soy el secretario general. En las dos directivas tuve el honor de ser el secretario general del club, votado por unanimidad en las dos directivas. Siempre me consideré ser el secretario de Peñarol, no el secretario de ningún presidente, con la responsabilidad que tiene el secretario, que tiene que bregar siempre por la honorabilidad, la transparencia y que se mantengan los estatutos. Terminé dejando la secretaría de Peñarol porque hubo algo que quebraba todo lo que puede aceptar un secretario en las normas, cuando no se respeta el Estatuto y no se respetan las mayorías y el presidente en un error garrafal -y la verdad no entiendo cómo no tuvo más repercusión de la que correspondía- era que cuatro votos de la directiva fueron más que siete, yo no podía firmar esa acta, porque no era aceptable, y lo digo porque seis meses antes, en noviembre del año 2022, se hizo la misma votación, y salió cuatro votos que se abstuvieron, que eran los del Damianismo, cuatro del oficialismo que mantenían al gerente deportivo, secretario deportivo y al técnico, y tres que nos opusimos que éramos (Guillermo) Varela (su candidato a vicepresidente en estas elecciones), Marcos (Acle) y yo. Cuando como secretario general veo que era minoría, no tuve nada que discutir, yo tuve que firmar los documentos. Es estatutario que vos tenés que firmar los documentos cuando la mayoría de la directiva está de acuerdo con eso y es obligatorio, si no, no sos el secretario. Justamente, vos tenés que bregar porque se cumplan esos temas. Terminé renunciando. Por eso yo no tuve problemas en el gobierno de Barrera con respecto a la secretaria y diferí muchísimo y frené y discutí una cantidad de pases. ¡Muchísimo! Pero la mayoría terminaba bregando que fuera así. Acá hubo una cantidad de irregularidades de cosas que no pasaron por la directiva, se tomaron unilateralmente acciones que no correspondían, y las que se pasaron por la directiva, terminaron hasta no aceptando la mayoría. Era imposible, seguir en ese tema. Por eso, pegado a Ruglio no. No, yo estoy pegado a Peñarol y me considero que mi compromiso siempre va a ser Peñarol, porque es para lo que vine. Vine para proteger a Peñarol, para trabajar por Peñarol y el único objetivo que tengo es que Peñarol gane y defender a Peñarol en todo, en todos los lugares. No vine a defender a personas, no vine a defender a presidentes, ni es mi intención. Y fue lo que le he pedido a todos los socios de Peñarol, que el voto de ellos yo lo voy a respetar solamente tomando en cuenta a Peñarol, y en este caso tiene que ver con un despido, un cambio, una no contratación, o una contratación, o una venta de un jugador que se tenga que hacer con transparencia y con explicaciones, y que la mayoría de la directiva sea la que determina eso. Entonces, es un punto que a mí me costó mucho tomar la decisión. No recuerdo nunca haber renunciado a algo, que asumí la tarea, pero esto era totalmente inadmisible y yo no lo podía aceptar: ser parte de un gobierno que no cumple los estatutos de Peñarol. ¿Me entiendien la gravedad del tema?

A diferencia de hace tres años cuando usted también se postuló a presidente, en caso que seas electo, van a tomar a un Peñarol económica y financieramente de una mala manera. No como hace tres años. ¿Lo preocupa?

Mucho, porque este gobierno determinó descontar todos los documentos que teníamos para cobrar a futuro sin la autorización del consejo directivo. Y no estoy hablando de cifras chicas. Los últimos dos documentos que eran para el año 2024, 2025, que nos daban tranquilidad para poder cubrir el presupuesto de Peñarol, que eran de € 6 millones, fueron descontados. Sin autorización o sin haber pasado por el consejo directivo, que no lo pasaron porque sabían que el voto iba a ser negativo. Esa falta de transparencia, esa gravedad del accionar, contrasta completamente con 42 minutos de informe económico (que brindó Ruglio hace un par de semanas) de que estaba el club ordenado. Para nada es así. ¿Qué dinero hay en el futuro? Entonces cuando dicen “se redujo la deuda”, se redujo la deuda a base del dinero que te dejaron en la directiva pasada. Si la directiva pasada dejó una deuda de US$ 17 millones, pero te dejó US$ 12 millones en dinero real y en documentos a cobrar para enfrentarlo, en verdad, la deuda neta es de US$ 5 millones. Hoy se jactan de que la deuda es de US$ 7 millones. El dinero que tengamos el 30 de noviembre, yo no creo que supere los US$ 2 millones. Eso quiere decir que hay otra vez una deuda neta de US$ 5 millones. O sea, recibo el club y termino los tres años del club con la misma deuda.

Pero entre los gastos que se realizaron se construyó una Ciudad Deportiva...

Sí, pero fue el récord en la historia del club de ingresos por venta de jugadores que se produjeron en inferiores de otras administraciones. No son de esta. Recién dentro de cuatro y cinco años vamos a ver los resultados de esta administración, que realmente es cuestionable todo lo que se hizo en formativas, en el desarme completo de formativas. Pero en lo económico, lo que dicen con orgullo es que liberaron las cuotas de socios y de las tarjetas a cobrar, cuestión de que se pueda pedir dinero en el futuro. Entonces la verdad, no entiendo. ¿Por qué vaciaste el club del dinero? ¿Por qué este afán de gastar ese dinero de una manera, a mi entender, no pensada? Todo podrías haber construido con financiación futura, poder contar con caja y priorizar siempre lo más importante que es el fútbol, contratación de jugadores de nivel, apuntar a la excelencia. ¿Cuánto dinero hemos perdido por los no ingresos a la Copa Libertadores? Estoy hablando de muchísimos millones de dólares. Entonces, el no haber apostado al fútbol, es no haber apostado también a los ingresos y haber malgastado los ingresos que te dejaron otras administraciones para mostrar una construcción. A ver, con dinero lo más fácil es construir cualquier cosa, pero la gloria no solo se construye con dinero.

A diferencia de lo que pasaba también hace tres años, que Peñarol tenía jugadores para vender, hoy no hay jugadores para vender a corto plazo. ¿Piensa que se trabajó mal en formativas? ¿Piensa cambiar algo?

Sí, pienso cambiar. Primero, nosotros tenemos un plan sumamente ambicioso que es duplicar las formativas. En este momento tenemos la Ciudad Deportiva que puede lograr sin problema todas las divisionales de formativas que tenemos hoy en Peñarol, la Preséptima, la Séptima, la Sexta, la Quinta, la Cuarta, y tenemos el Centro de Alto Rendimiento, que ahora lo han dejado casi en abandono. De las cinco canchas solo hay una que se puede utilizar, la cancha número 1. El CAR es el lugar de donde salieron todos estos jugadores tan importantes de Peñarol como los que le ganaron a Brasil por Eliminatorias. Eran una cantidad de jugadores que salieron de Peñarol. Una cantidad. Hacía muchos años que uno no veía a los líderes de la selección habiendo sido jugadores de Peñarol y eso te demuestra que se trabajaba bien, y lo que se trabajaba bien y tenía resultado, lo modificamos todo. Otro grave error, gravísimo.

¿Cómo se hace para duplicar las formativas?

Es viable, porque físicamente podés albergar las dos formativas, una en el Campeón del Siglo y la otra en el CAR. Económicamente también. En 2020, por el balance auditado, Peñarol invertía US$ 972.000 al año en formativas. Hoy, en el informe que dio el presidente, que va a terminar el 30 de noviembre, estimaron que el dinero invertido en formativas era de US$ 2.570.000. Vamos terceros en la Tabla Anual de formativas del Uruguay. El que va primero es Defensor Sporting y gasta US$ 1 millón. Nosotros gastamos dos veces y media más. Entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal y tenemos que ser críticos sobre lo mal que estamos haciendo. Estamos gastando en vez de invirtiendo, porque cuando invertís, tenés rédito. Entonces puedo perfectamente invertir US$ 1.700.000 en Peñarol formativas y US$ 800.000 en Carboneros formativas. Puedo mantener los presupuestos más competitivos en Uruguay como los de US$ 800.000. Porque mirá que creo que Defensor Sporting es el otro que gasta más. Danubio, River Plate, Boston River, Liverpool están en los US$ 800.000 o menos al año. Ahí te da a entender de que la estructura que teníamos antes andaba muy bien porque lograba sacar a todos estos jugadores y la de hoy no, por lo que me preguntan ¿qué jugadores tenemos hoy para vender? .

¿De quién fue la responsabilidad?

Hubo una acumulación de errores que hacen de que hoy Peñarol tenga muy pocos jugadores con posibilidades de ventas significativas y la verdad, porque se trabajó mal en todos los órdenes, desde el director deportivo hasta la coordinación de formativas y ese es un tema que hay que analizar, hay que ponerse a trabajar, con mucha autocrítica. Creo que además hay muy buenos profesionales trabajando en Peñarol, que hay que reanalizar y reestructurar, darles seguridad, pero tiene que haber un plan, tiene que haber una estructura clara, sólida, y siempre apuntando a superarse. Pero para eso tenés que tener autocrítica, tenés que entender los errores que tuviste, para poder modificarlos, porque si no entendés, lo único que estás condenado es a repetirlo, que es lo que va a pasar. Yo trato de hablar con los socios y que entiendan. Les digo: “Muchachos, ¡tres años, tres años! y estos fueron los resultados. ¿Ustedes quieren repetir tres años más?”. Si con la mejor bonanza en dinero de Peñarol de los ingresos de dinero, con mucho dinero en caja, terminamos con la misma deuda neta y con un nivel deportivo paupérrimo, imaginate ahora el próximo período. No cometamos los errores que cometió este gobierno de mantener gente que había fracasado en la tarea.

¿Ese es el mensaje que le daría hoy al socio de Peñarol?

Yo le digo al socio, “hoy sos vos el que decidís quién va a quedar dirigiendo el club. Ya viste lo que pasó. Es tu momento de decir ‘quiero que continúe este gobierno o realmente no puedo permitir que continúe este gobierno y hago el despido o el cambio que es tan necesario’”. Por eso nosotros venimos con una cantidad de agrupaciones que hemos estado dentro de Peñarol y nos damos cuenta de que ha sido muy mala la parte deportiva, muy malo lo que hemos generado. En 2022, 22 puntos atrás, sextos, en 2023, escribiendo la peor historia de una presentación de un cuadro uruguayo a nivel internacional, la presencia que tuvimos en las Libertadores, quedamos cuartos del grupo, de un grupo que hasta ahora ha sido de los grupos más fáciles que nos ha tocado durante mucho tiempo. Entendamos que hoy, los que van a contratar la nueva directiva son los socios, y hoy los socios son los que tienen que tomar esa decisión. Si quieren vivir de nuevo todo lo que se vivió estos tres años o quieren realmente apostar a la excelencia y a poner a Peñarol ganador de nuevo.

¿Aumentó el presupuesto de Peñarol este año o como dijo Ruglio se mantuvo prácticamente igual?

El presupuesto aumentó, no tengan la menor duda. Me preocupa que este año, que era un año electoral, se contrataron dos cuadros nuevos. Al comienzo del año nos fue muy mal y seguimos contratando jugadores para el final del año donde nos está yendo bien. Pero el hecho es: ¿juegan los chicos? Si los venís tapando contratando jugadores. Y ahí es una de las grandes preocupaciones que tengo: se terminan los contratos de Abel Hernández, Matías Arezo, Sebastián Rodríguez. Al Cepillo (Franco González) se lo contrató sabiendo que se puede ir ahora lo cual no lo entiendo. Había que haber puesto más dinero y comprometerlo para que nos dé una mano en la Libertadores. Tenés que construir la parte más importante de la cancha que es la delantera. Tenés que rever el medio, los laterales y la zaga porque hay que evitar hacer otro papel vergonzoso a nivel internacional. Ese es el plan a corto plazo. Es la primera problemática que tendremos que atacar con todas las estructuras que hay que formar en el club.

¿Piensa recomponer la relación de Peñarol con los árbitros?

Tenemos que tener un informe de todos los partidos del Uruguayo con el cual podamos valuar las funciones que han tenido los jueces de línea, los jueces principales, el VAR para realmente hablar con argumentos serios de los arbitrajes y no nos convirtamos en un hincha más, sino con pruebas y con gente idónea.

Y qué pasó con esa idea qua ya estaba planteada incluso con el nombre de Horacio Elizondo para contratar.

Y bueno, ya vieron cómo terminó, no se hizo. También estaba planteado todo lo del voto electrónico y tampoco se hizo. Entonces, queremos hacer todo eso. Queremos que las próximas elecciones si haya voto electrónico y queremos que haya un análisis de referato. También queremos volver a la AUF e integrarla como corresponde.

Ese es otro puente que está dinamitado, ¿cómo piensa reconstruirlo?

Es mucho más grave el panorama. Peñarol hoy está peleado o enojado con la Conmebol y no me parece muy inteligente. Con la AUF que es el gobierno del fútbol, donde estamos por decidir una extensión del contrato de televisión o la contratación de una nueva empresa en la que tendríamos que estar dirigiendo nosotros esa contratación tan importante que debe redundar en ingresos más importantes del club. Estamos peleados con los árbitros, que nos hemos expuestos y hemos tenido una diferencia continua. Nos peleamos con contratistas cuando sabemos que todos los jugadores sí o sí tienen contratista. Hemos tenido problemas hasta con la Mutual que son los jugadores de fútbol. Hemos tenido problemas con los propios compañeros de directiva, no siendo transparente o no escuchándolos o no respetando la mayoría. Entonces, cuando vos te das cuenta de que los problemas son con todos, yo no puedo entender cómo no te da para pensar si el problema no sos vos.

¿Pero se puede reconstruir la relación?

No quiere decir que cuando nos sentemos a trabajar con la AUF vayamos a aceptar todo lo que diga la AUF o no ver las cosas que se hicieron mal. No, uno va a ser crítico, pelearla en el lugar, pero sigo insistiendo, a Peñarol se lo defiende en los escritorios y se lo defiende en la cancha. Defender a Peñarol por la prensa está más que demostrado que no sirve. Un ejemplo de ahora, nos peleamos con la Intendencia de Paysandú porque Sud América fijó el partido ahí. ¿Dónde se vio? ¿Cómo no va a ir Peñarol a Paysandú? Mando una inspección para ver si se necesita algún ajuste, pero lo hablo internamente y no expongo a la Intendencia, no menosprecio el hecho de llevar a Peñarol al interior. Porque Peñarol es Montevideo e interior. De decir che, fíjate. Venir a ver a Peñarol más allá del Río Negro es mínimo $ 3.000. Es mucha plata y es un día entero. Tenemos que estar más cerca de la gente. Creo que miraron cuántos votos podían tener en Paysandú y creo que había 50 habiltados. No va por ahí. Peñarol somos todos los que nos identificamos como Peñarol. El club es de los socios, ni que hablar. Pero Peñarol somos más de 1.600.000 hinchas que estamos pendientes y en el interior tenemos departamentos como Rivera, Artigas, Paysandú, Maldonado, donde somos mayoría. Es inmediata la reparación pero dar la pelea en los lugares correctos.

¿Hay nombres para reencauzar la relación Peñarol-AUF?

Tenemos nombres importantes, a algunos va a haber que convencerlos, siempre y cuando ganemos las elecciones. No estoy de acuerdo con esto de estar tirando nombres que ni siquiera hablaron con ellos. No entiendo cómo no te da vergüenza esas cosas, de estar mencionando personas que ni siquiera te dieron el OK. No es mi formato, no lo comparto.

¿Tiene pensada alguna reforma para el Campeón del Siglo?

El primer objetivo es ganar y hay que hacer la inversión y el esfuerzo mayor de ganar al fútbol. Es imperioso tratar de resolver la salida del Campeón del Siglo que honestamente nos hace perder un tiempo enorme. Uno de los tiempos principales que nos hace perder es una orden del Ministerio del Interior por la que todos tenemos que esperar durante media hora o más para que se vayan en muchos casos los 30 o 50 hinchas que vinieron de visitantes. Eso es algo que tenemos que analizar porque solamente mejorando eso, es media hora menos de espera. Los estacionamientos son importantes. Tiene que haber una terminal de ómnibus para que la gente pueda bajar al estadio y se pueda subir rápidamente para evacuar rápidamente la cantidad de gente. Lo hemos analizado con eso lo hemos analizado ya desde la presidencia de Barrera, con Ruial y lo analizamos también con la Intendencia y el gobierno con el Ministerio de Obras Públicas. No se va a poder resolver rápidamente, requiere una inversión importante pero nada que no se pueda hacer yse tiene que ir pensando en cómo se va a arreglar ese tema. Pero creo que hoy el foco número uno a mí entender y la inversión número uno, es ganar en la cancha. No es lo mismo esperar tres horas, la salida de un partido que perdimos a esperar cuando ganamos. Entonces, resolvamos primero lo de la cancha, que es lo más importante y después empezamos a resolver temas tan importantes como la salida del estadio y su accesibilidad. También resolver temas de seguridad que no son menores, tenemos que garantizar la seguridad del socio y del hincha.

¿En qué tiene que invertir el club?

En ganar. La inversión en el fútbol da dos réditos espectaculares: el principal es la gloria, el respeto a los colores y a la historia de tu club y lo otro inmediato te ingresa en dinero. Ganar te ingresa dinero por mostrar jugadores de buen nivel ganando, porque cuando vos perdés tus jugadores valen menos. Es un cálculo muy sencillo, un jugador que hace goles en la Libertadores, por cada gol de la Libertadores vale cinco goles en en el Campeonato Uruguayo. Y los scouters miran la Libertadores. Por esto insisto en el trabajo en equipo, me gusta escuchar a la gente, opinar y discutir sobre un tema porque 10 personas pensando son mucho mejor que una sola.

Ruglio dijo que en caso de volver a ser presidente le va aquitar la presidencia del básquetbol, ¿qué le generó esa declaración?

Eso lo va a decidir el socio. El socio de Peñarol va a decidir si quiere que yo sea el presidente y pueda tener la oportunidad de dirigir el club o quiere que lo sea Ruglio, porque la verdad es esa. La elección está polarizada, votás a Ruglio o votás a Evaristo, con el mayor de los respetos a los otros candidatos. Nosotros siempre nos enfocamos en la excelencia. No era creíble salir bicampeón de América en el rugby con una Argentina dominante que llegó a cuartos de final del mundo y salimos dos veces campeones de América y también jugamos contra cuadros de Estados Unidos, Chile, Paraguay, Brasil y Colombia. También fuimos por la excelencia en el básquetbol cuando todos creían que era imposible poder traer al mejor jugador uruguayo, fuimos por él y hoy es una realidad Granger y pelear la Liga Sudamericana. Si el presidente actual piensa que eso no es lo correcto, bueno, el socio es el que lo va a determinar si está de acuerdo o no, así que siempre obedeceremos lo que diga el socio.

¿Cuál siente que es su principal fortaleza para que el socio lo elija como presidente de Peñarol?

Tenemos el foco de la excelencia. Yo tengo el foco de la excelencia.

¿Qué significa eso?

Sé que lo más importante es ganar y sé que ese tiene que ser el foco. Cuando me fueron haciendo diferentes preguntas yo les decía que la número uno en las prioridades es ganar. Y hay que hacer todo lo que sea necesario para que sea así. Peñarol es lo que ganó en la cancha. Peñarol es las copas que están en el Museo. Peñarol no es un estadio o canchas deportivas. Eso es importante y hay que llenarlas de gloria, porque si no, no dejan de ser un edificio. El Palacio Peñarol se está mejorando. Pero si no ganás, no deja de ser un edificio. Ahora, cuando ganás, se lo llena de gloria y ahí empieza a volver a ser el recinto inexpugnable de los colores de Peñarol. Cuando yo miraba el informe que daba Guillermo Varela con respecto a lo que habían sido estos tres años de los resultados en el Campeón del Siglo y eran los peores desde su inauguración, lo miraba con mucha preocupación porque es tu lugar, vos sos el locatario y es como no respetar ese lugar. Nosotros queremos proteger la historia y la historia de Peñarol es ganar y ese compromiso principal que le decimos al socio es nuestro foco: cambiar lo que pasó en estos tres años para convertir a Peñarol en tres años en un club que nos empiece a representar más en lo internacional, que no seamos el hazmereír o escribir la peor página de la historia internacional del club.