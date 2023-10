Ignacio Ruglio presentó un informe económico de Peñarol y contó cómo bajó las deudas

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio presentó un amplio informe sobre las cuentas del club y su gestión de casi tres años, de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 18 de noviembre.

"Cuando asumimos, Peñarol tenía una deuda de US$ 16.333.334", dijo Ruglio en un informe publicado en YouTube.

Exfutbolistas US$ 550.812 Excuerpos técnicos US$ 620.843 Clubes deportivos (deuda asumida) US$ 748.445 Representantes US$ 2.852.423 Financieras US$ 6.721.525 Plantel 2020, convenios y premios US$ 2.625.453 Total US$ 16.333.334

"En 2022, contamos cómo fuimos bajando esa deuda de a poco y hoy, con fecha 30 de setiembre de 2023, vamos a hacer el mismo repaso de cada una de esas deudas", sostuvo.

"A los jugadores se les pagó US$ 529.692, con cuerpos técnicos se pagó US$ 606.843 y solo nos quedan unas cuotas del Polilla Da Silva, con los clubes deportivos, por deudas asumidas por compras de fichas, se le pagó a Plaza Colonia por Kevin Dawson y a Liverpool por Gonzalo Freitas y liquidamos toda esa deuda, a los representantes se les pagó US$ 1.920.995, las deudas financieras que eran las que más nos preocupaban porque Peñarol pagaba mucho interés anual, pagamos más de US$ 5 millones. De deudas con el plantel de 2020, se pagó más de US$ 1,2 millones".

Durante su período, Ruglio generó deudas de US$ 1.243.165 en compra de fichas de jugadores y en premios a jugadores y cuerpos técnicos.

De otros pasivos, de deudas viejas existentes, Ruglio asumió con montos a pagar por US$ 2.213.833, de los que pagó US$ 338.982, por lo que le resta pagar más de US$ 1,8 millones.

"En algo menos de tres años de gestión bajamos las deudas del club en más de US$ 9 millones", manifestó.

Exfutbolistas US$ 21.120 Excuerpos técnicos US$ 14.000 Clubes deportivos (deuda asumida) 0 Representantes US$ 931.428 Financieras US$ 1.621.349 Plantel 2020, convenios y premios US$ 1.417.406 2021-2023, premios, compra de fichas US$ 1.243.165 Otros pasivos US$ 2.213.833 Total US$ 7.123.319

"Una de las cosas que más nos preocupaba era el enorme endeudamiento que Peñarol tenía en el sector financiero, que generaba enormes intereses. Un primer fideicomiso tenía gran parte de nuestras garantías retenidas: ingresos de tarjeta OCA, de tarjeta VISA, ANTEL, contrato de merchandising, todo quedó liberado. El nuevo gobierno puede tomar crédito con todas las garantías liberadas, pero ojalá no lo haga y el club sea autosustentable", dijo.

"Ese fideicomiso debía US$ 2.500.000 y lo pagamos todo. Por el segundo fideicomiso, Peñarol debía US$ 147.222 y también se pagó. El tercero era de US$ 991.794 y el mes que viene lo liquidamos porque nos queda pagar US$ 55.891. Así Peñarol va a quedar sin fideicomisos abiertos", agregó.

"La cuenta con la empresa Maledan que fue la que hizo el Centro de Alto Rendimiento en 2009, se le debe US$ 555.000 que nunca fueron pagos y eso generaba todos los años intereses. Arreglamos el pago de esa deuda y la bajamos a US$ 42.000 para terminarla", expresó Ruglio que buscará la reelección. .

"Con el Banco Brasil había una deuda de US$ 86.184 que fue pagada y la deuda histórica con la familia Damiani la asumimos con US$ 2.441.325 y la tenemos en US$ 1.523.458".

"Asumimos con deudas financieras por un total de US$ 6.721.525 y al día de hoy las bajamos a US$ 1.621.349".

"Todos los entrenadores y jugadores del club fueron cobrando mientras estuvieron al club y al día. No se abrieron nuevos fideicomisos, bajamos en más de US$ 9 millones y lo mantuvimos al día para no generar deudas nuevas. No festejamos balances, pero es importante tener un club balanceado".

Ruglio mencionó a varios de los jugadores a los que el club le pagó deudas de administraciones anteriores: Matías Aguirregaray, Darío Rodríguez, Juan Martín Boselli, Nicolás Albarracín, Ramón Arias, Ignacio Lores, Lucas Hernández, Gastón Guruceaga y Xisco Jiménez.

"Nos quedan deudas con Walter Gargano y el Cebolla Rodríguez que eran dos cuentas muy abultadas, se hizo una financiación a cuatro años. Son del período 2019 y 2020", agregó.

"Peñarol no debe nada para atrás a jugadores ni generó deudas. Honramos todas las deudas", enfatizó.

"Se le pagó a Leo Ramos, Diego Forlán y Diego López. Solo nos queda un monto con el Polilla Da Silva. También se pagaron deudas de la gerencia deportiva de Carlos Sánchez".

"Las deudas con representantes se generaron con las llegadas de Mauricio Affonso, Gabriel Fernández, David Terans, Gargano, Guzmán Pereira, Cebolla Rodríguez, Xisco, Andrés Rodales, Jonathan Urretaviscaya, Federico Valverde, Brian Rodríguez y Joaquín Piquerez. También las logramos bajar".

"Los primeros dos años de gobierno estuvimos liquidando deudas a un promedio de US$ 350 mil por mes".

"Todo nos ha llevado a que el club aprobara por unanimidad en el Consejo y en la Asamblea votó el balance auditado de 2022. El de 2023 va a ser aún mejor porque tasamos la infraestructura para sumarlo al balance".

"En 2017, Peñarol tenía un patrimonio de US$ 220.266, en el último año del gobierno de Damiani. Al cierre de 2022 pasamos a tener un patrimonio de US$ 43 millones, récord en la historia del club. El pasivo de 2017 era de US$ 22 millones, en 2018 de US$ 25 millones, en 2019 de US$ 23 millones, en 2020 de US$ 17 millones, en 2021, lo bajamos a US$ 14 millones, en 2022 a US$ 9 millones y a fines de 2023 estará abajo de US$ 7 millones", agregó Ruglio.

Mirá el informe completo: