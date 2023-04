Gerardo Núñez criticó ley de violencia de género: "Hay instrumentos que no se están utilizando bien"

Luego de renunciar a la banca, el exdiputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, habló públicamente sobre las denuncias de violencia de género que recibió y reflexionó sobre la situación que le tocó vivir. "Hay grandes temas que se terminan resolviendo tal cual hinchadas. No importa la verdad, como se termina resolviendo en instancias judiciales, importa como se terminó instalando el relato", señaló este miércoles en entrevista con Así Nos Va de Radio Carve.

Núñez fue denunciado anónimamente por redes sociales por una chica que señaló que estando borracha, “terminaron pasando cosas que no tendrían que haber pasado, cosas que no quería hacer". Luego de esa denuncia, la expareja lo denunció ante la justicia, y la jueza especializada de Familia Karen Cuadrado le dispuso medidas cautelares de no acercamiento y la obligación de concurrir a un taller de género de la Intendencia de Montevideo.

En la primera denuncia, esta no fue reafirmada en la Justicia y la denunciante terminó pidiendo disculpas públicas mientras que en el caso de la expareja las medidas cautelares vencieron en octubre de 2022 y el caso fue archivado a inicios de este año.

En la entrevista, Núñez se refirió a las medidas cautelares que están previstas en la Ley N° 19.580. "La ley de violencia de género y las medidas cautelares, que yo considero que es una herramienta muy valiosa y hay que saber utilizar, para justamente proteger a las personas. Pero no todo el mundo sabe o entiende que son medidas de prevención, de precaución y que no siempre se diligencian pruebas", explicó.

"Se hace una denuncia, que es como pasó en mi caso o en la mayoría de los casos y no se plantean pruebas contundentes que ameriten medidas cautelares pero como la ley, frente a la duda, protege a la posible víctima, se disponen medidas cautelares. Ahora: ¿Qué he escuchado o leído yo? Núñez fue condenado´. Yo no tuve ninguna condena", afirmó.

"En mi caso demuestra el archivo y el no pasaje a la órbita penal que no había ningún mérito para esas situaciones. Hoy tenemos una saturación del sistema, estamos en 33 mil denuncias de violencia de género por año, tenemos un aumento de los femicidios año a año. Quiere decir que hay instrumentos que no se están utilizando bien o no están logrando dar una respuesta a las personas que en peor situación están", agregó.

"Para mi (la ley) es una herramienta importante y necesaria pero tiene que tener más recursos. Tiene que tener una formación ciudadana o cultural para cuando se vaya a denunciar sea con temas consistentes y no se sature el sistema", aseguró y agregó: "Yo he visto medidas cautelares que se toman por teléfono, no me lo contó nadie, lo vi yo en el juzgado".

"Creo que la mayoría de las denuncias son víctimas. Pero ahora, negar que hay un porcentaje, sea mínimo, sea del 1%, del 2% o del 10%, negar que existen denuncias que no condicen con la realidad es negar precisamente la realidad en la que vivimos y transitamos", afirmó.

El dirigente señaló que es positivo que se cuestionen "los vínculos" y la forma de relacionarse pero remarcó: "Ahora creo que en ese paraguas a veces se producen exageraciones que no le hacen bien a la construcción que tenemos que lograr como sociedad". Consultado si en su caso, la denuncia fue una exageración, Núñez contestó rápidamente: "Sin duda".

"Es un relato, cualquiera puede buscar lo que dicen algunas cuentas de Twitter, y van a ver que lo que recalcan es esto de 'abusador', 'violador', 'violento'. Es muy difícil de quitar, es la impresión que yo tengo. Es un debate que tenemos que dar como sociedad", aseguró.