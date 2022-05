¿Por qué la denuncia contra Gerardo Núñez no pasó a la Justicia penal?

El 27 de abril la Justicia de Familia intimó al diputado Gerardo Núñez a inscribirse en un programa para hombres que ejercen violencia y a no acercarse a menos de 500 metros de la joven que lo denunció por violencia de género. En el expediente al que accedió El Observador consta la declaración de la denunciante, quien relató una situación compatible con un posible abuso sexual, que decidió no reportar ante la Justicia penal. Aún así, la Justicia de Familia podría haberlo hecho de oficio y no lo hizo.

La joven describió que fruto de los medicamentos que consumía "muchas veces" se encontraba "inconsciente" y no tenía recuerdo de "algunas instancias" en las que tuvo relaciones sexuales con Núñez, y que se enteraba de lo sucedido "cuando despertaba". Aseguró que no quiere presentar una denuncia penal por esos cargos. Núñez negó "en todos sus términos" que eso haya sucedido.

Ante esta declaración, la Justicia de Familia podría haber derivado esta parte del caso a una Fiscalía Penal aún contra la voluntad de la víctima, pero eso no sucedió, confirmó El Observador.

"Son delitos que no requieren instancia, después la Fiscalía valorará o no la voluntad de la víctima. La mayoría de los delitos de género son perseguibles de oficio", dijo a El Observador la jueza de Familia Julia Staricco. En ese sentido, se podrían haber abierto dos procesos, uno en el Juzgado de Familia (como se hizo) y otro en Fiscalía conforme al Código del Proceso Penal.

Aún así, otros jueces consultados afirmaron que esto muchas veces en los hechos no ocurre. Los delitos que necesitan de la denuncia de la víctima para investigarse son aquellos que están detallados en el artículo 96 del Código del Proceso Penal y no contempla los delitos sexuales.

La jueza de Familia actuante en el caso, Karen Cuadrado, prefirió no contestar a las consultas de El Observador sobre por qué no pasó a Fiscalía el caso, excusándose en que el expediente es reservado. Según dijeron fuentes fiscales, Cuadrado enteró a la Fiscalía de Violencia de Género de 3er Turno de su resolución, cosa de que si en el futuro hubiera una denuncia de tipo penal, se tuviera en cuenta el antecedente. Pero la notificación no pedía que se abriera una investigación por un delito sexual.

Pese a eso, tras la difusión en la prensa de la declaración de la víctima, alguna de las cuatro fiscalías de delitos sexuales podría haber tomado el caso de oficio, pero por el momento tampoco ocurrió. Uno de los fiscales consultados señaló a El Observador tener intenciones de hacerlo.

La denunciante afirmó que el Partido Comunista le cerró las puertas

La denunciante describió ante la Justicia que se enteró de la denuncia anónima de abuso en contra de Núñez publicada en Instagram y luego el legislador fue a su casa "de forma intempestiva". Allí –siempre según el relato de la denunciante– le dijo que si no se retiraba iba a llamar a la policía. "Él me pide por favor que no hable, que además la chica de la placa 'no va a hablar'", manifestó refiriéndose a la publicación anónima en Instagram sobre la que no hay denuncia en la Justicia.

El tema salió a la luz cuando el Partido Comunista emitió un comunicado en el que hizo referencia a la denuncia anónima en la red social que hacía referencia a una situación de abuso que involucraba a Núñez. En ese momento, el PCU se puso a disposición de quienes quieran denunciar alguna situación en particular ante ellos. Sin embargo, ante la Justicia, la denunciante dijo que, al enterarse de lo que había sido publicado por otra persona en Instagram, fue al Partido Comunista a pedir ayuda y que le fue negada.

"Con todo lo sucedido por la denuncia en redes al Sr. Núñez se hace público un comunicado del partido político que integra, por lo que ante el mismo, decido acercarme a los mencionados en búsqueda de ayuda, comunicándome con una integrante, a la cual prefiero no mencionar, pero telefónicamente me manifiesta que denunciarlo no tendrá consecuencia alguna, que me sirve quedarme callada", continuó.

Consultada por El Observador, la diputada comunista Micaela Melgar respondió: “El expediente está reservado a solicitud de ella, que se puede hacer porque es parte del protocolo de atención a las víctimas. Lo que puedo decir es que hicimos el comunicado pertinente, no nos llegó una denuncia por las vías del Partido –que son muchas– y que hoy el tema lo está tratando el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio”.

Ante reiteradas repreguntas respecto a sus dichos el 19 de abril –cuando afirmó a El Observador que no había llegado ninguna denuncia a los ámbitos partidarios, contrario a lo explicitado por la víctima en el juzgado–, la diputada dijo: “Yo sostengo lo que planteé todas las veces, el tema se está tratando en el Tribunal de Conducta Política del FA luego de tomar conocimiento de una resolución judicial”.