Giannina Silva hizo un fuerte descargo ante rumores que la vinculan con Martín Bossi: "Están ensuciando mi nombre"

En las últimas horas la comunicadora y modelo Giannina Silva se vio envuelta en una serie de rumores en medios argentinos que la vinculaban con el actor y comediante Martín Bossi.

Bossi llegó a Montevideo para hacer cinco shows en el Teatro Metro. "Giannina Silva, conductora uruguaya y Miss Universo de ese país, fue vista en las inmediaciones del hotel; Agustina Caute, bailarina de Holder, fue el sábado a la misma habitación y se habrían encontrado después en las inmediaciones del hotel, lo que generó una incomodidad tremenda", sostuvo Juan Etchegoy en su programa de Radio Mitre y lo catalogó como un "escándalo internacional".

"Se le juntó el ganado", dijo.

La conductora se sorprendió al enterarse de las afirmaciones del periodista y fue a Algo Contigo (Canal 4) para desmentir sus declaraciones. "Me comuniqué con el periodista para decirle que era mentira. (...) Yo no fui ni al teatro, ni mucho menos a su hotel. Lo que dice ahí es una gran mentira, estás ensuciando mi nombre, mi familia y mis vínculos", sostuvo.

Silva contó que si bien tiene una buena relación con el humorista, no se trata de un vinculo sentimental. "Si bien con Martín somos amigos y está todo bien, hace pila que no hablamos de su vida privada. No ocultamos que nos llevamos bien”, dijo.

La conductora detalló que el periodista le ofreció decir al aire que ella se comunicó para desmentir la situación. "A mí eso no me alcanza. No es que me comuniqué para desmentir lo que contaste, es que lo que contaste es mentira. Lo que tiene que hacer es salir a decir que la fuente que él usó para esa nota era errónea, que estaba mal y dijo una cosa que no fue”, consideró.

La conductora de Vamo Arriba contó que se comunicó también con el humorista y comentó que él le dijo: “Mi país es así, la prensa sé que en Uruguay no es así, pero acá en Argentina inventan cosas. Me inventan mujeres. Yo voy a tratar de ubicar al periodista para decirle que no se meta contigo, que no te lo merecés, que sos mi amiga”.

Silva aseguró que de ser necesario pasará la situación al ámbito legal, por lo que se asesoró con el abogado Ignacio Durán.

“Hoy legalmente la noticia sale de un portal argentino, pero como yo tuve esa instancia con el periodista vamos a esperar a ver si el periodista emite las disculpas y las desmiente. Si él hace eso, paramos. Si él no lo hace y esta noticia repercute en Uruguay, me va a representar Nacho Durán por difamación e injurias”, concluyó.

Instagram

Giannina Silva e Ignacio Durán