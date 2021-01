Giovanni y Álvarez Martínez están de alta para jugar ante Defensor Sporting

Giovanni González y Agustín Álvarez Martínez volvieron a entrenar en la mañana del domingo con el plantel principal de Peñarol en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), según informó una fuente del club a Referí.

Ambos se realizaron sus respectivos hisopados –luego de haber dado positivos de covid-19– y fueron dados de alta por la sanidad carbonera.

Esto permite que a partir de ahora, la Mesa Ejecutiva de la Primera división fije el partido postergado de la segunda fecha del Torneo Clausura ante Defensor Sporting este mismo lunes.

@OficialCAP

Según pudo saber Referí, el encuentro no se disputará a la hora 19.30 como estaba estipulado en un principio si se hubiera jugado el miércoles 20, sino que comenzará a las 21.

Los dos futbolistas se sumaron a las prácticas que encabezó Mauricio Larriera el domingo y de no mediar ninguna sorpresa, Giovanni González será titular por el lateral derecho contra los violetas.

Si bien es cierto la falta de fútbol que tiene debido a que estuvo dos semanas de baja por su positivo de covid-19, el técnico confía en él para colocarlo en esa posición en un partido importante como será el del miércoles contra los violetas.

Una de las causas por las cuales Peñarol pidió la postergación de este compromiso debido a que contaba con cinco casos positivos de covid-19 en el plantel (más los juveniles Alejo Cruz y Randall Rodríguez que no son tomados en cuenta por el reglamento ya que no han debutado en Primera y no jugaron los dos partidos que deben tener), fue justamente la ausencia de futbolistas titulares en puestos trascendentes.

@OficialCAP

Debido a ello, todo apunta a que Giovanni González será titular el miércoles por la noche contra Defensor Sporting, máxime teniendo en cuenta que la semana pasada emigró a The Strongest el lateral Robert Herrera, quien jugó como titular en el debut ante Cerro, aunque lo hizo por el andarivel izquierdo.

En cuanto a Agustín Álvarez Martínez, podrá volver a ocupar un lugar en el grupo, pero se mantendrá inicialmente en el banco de suplentes.

Piquerez el miércoles

Con relación a los restantes futbolistas que faltan regresar del positivo de covid-19, Joaquín Piquerez, Matías Britos y Juan Acosta, deberán aguardar unos días más para ser hisopados.

Cabe recordar que el primero en dar positivo fue Giovanni González y luego lo siguieron Agustín Álvarez Martínez con los dos laterales, mientras que el último fue Britos.

Raul Martínez / Pool / AFP

Según comentó una fuente del club a Referí, se espera que el próximo miércoles esté pronto para regresar a los entrenamientos Joaquín Piquerez.

No obstante, el lateral izquierdo quizás pueda volver antes con sus compañeros. Todo dependerá de su prestador de salud.

De todas maneras, es casi imposible que Piquerez pueda jugar contra Defensor Sporting, por más que exista la posibilidad de que retorne antes del miércoles.

Terans a la cancha

Una falta que sintió muchísimo Peñarol en el pobre debut ante Cerro el sábado 16 de enero, fue la de David Terans.

El futbolista había sido expulsado en el entretiempo del último encuentro que habían jugado los aurinegros en Jardines del Hipódromo ante Danubio por el Torneo Intermedio, y debió pagar un encuentro de suspensión.

Diego Battiste

No se trata de un jugador más, sino del goleador del equipo y de quien mejor maneja la pelota para generar peligro en los últimos metros del campo.

Con él, Larriera podrá contar con un arma ofensiva muy importante cuando enfrente el miércoles que viene a los violetas.

Siguen charlas por Arias y Lema

Durante este fin de semana que terminó, hubo contactos por contar con Ramón “Cachila” Arias en el futuro Torneo Apertura, según reveló una fuente mirasol y como informó el viernes Referí.

Arias no es tenido en cuenta actualmente en su club, San Lorenzo de Almagro y es muy probable que pueda llegar a los aurinegros para el Campeonato Uruguayo 2021 que comenzará en abril.

Además, Peñarol pretende el retorno al club –también para el torneo que viene– de otro zaguero: el argentino Cristian Lema.

Dicho futbolista actualmente se desempeña en Arabia Saudita y una aspiración de los presididos por Ignacio Ruglio es poder contar con él.

Hace 20 días, el titular carbonero había mantenido una charla con el Vasquito Aguirregaray, quien le expresó que quiere volver.

El lateral volante, al igual que Lema, también se desempeña en el fútbol árabe.

Bravo está complicado

El nuevo cierre de fronteras que tuvo Uruguay debido a la pandemia mundial por coronavirus y la reprogramación de su pasaje por parte de la línea aérea que lo iba a traer desde Santiago, hicieron que el retorno del chileno Christian Bravo se complicara bastante.

L. Carreño

Es que, además, el futbolista pretende volver con su esposa e hija y eso es lo que más complica, ya que él está autorizado a retornar por tener vigente su contrato.

Si no existe una solución en esta semana, Bravo finalmente no retornará a Peñarol.