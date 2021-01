El deporte pide 100 dosis mensuales de vacunas para apuntar a Tokio 2021

En una carta firmada por Marcos Melazi, presidente de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) y Betina Gómez, secretaria del mismo ente, el deporte la pidió a la Secretaría Nacional del Deporte (SND) que los deportistas que tienen chances de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 sean considerados como prioridad en el plan de vacunación contra el covid-19 que anunció el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el pasado sábado.

"Hemos recibido con alegría la esperanzadora noticia que nuestro país ha logrado acordar la adquisición de vacunas, para inmunizar a la población contra el covid-19. De acuerdo a la información que se ha difundido respecto al posible Plan de Vacunación, en el mismo se establecen prioridades lógicas tales como el personal de la salud y la población de riesgo, luego le seguirían distintas franjas etarias y determinados grupos de actividad", comienza diciendo el comunicado que hicieron público.

Posteriormente se explicó cuál es el calendario que tiene el atletismo para este 2021:

"En el Atletismo y a modo de ejemplo, en el próximo mes de mayo se disputará en Buenos Aires el Campeonato Sudamericano de Atletismo de Mayores, evento en el cual se estima podrían participar aproximadamente diez atletas, de los cuales al menos cuatro jugarán allí gran parte de su chance de clasificación a la cita olímpica de este año. Luego le siguen en el calendario:

- Campeonato Sudamericano Sub 20 en Perú, mes de junio.

- Campeonato Panamericano Sub 20 en Chile, mes de julio.

- Mundial Sub 20 en Kenia, mes de agosto.

- Juegos Panamericanos Junior en Colombia, mes de setiembre

- Campeonato Sudamericano Sub 18 en Paraguay, mes de setiembre.

- Campeonato Sudamericano Sub 23 en Guyana, mes de octubre.

En los eventos antes mencionados además de los Juegos Olímpicos (JJ.OO), Uruguay estará representado por atletas que llevan un proceso de años de entrenamiento, a los efectos de alcanzar el nivel de rendimiento para realizar las marcas de clasificación requeridas".

Diego Battiste

Andrés Silva

Pero los neutrales de la CAU no formularon el pedido solo en nombre del atletismo sino que también lo hicieron en favor de otros deportes: "Esta situación no es exclusiva del Atletismo, hay deportes que aún no han tenido su evento clasificatorio preolímpico. Hay otros que tienen incluso torneos muy cercanos en el tiempo, como el Sudamericano de Natación en el mes de marzo en Argentina, y el Remo el Preolímpico en Brasil ese mismo mes, entre otros".

"Teniendo en cuenta el posible Plan de Vacunación, la realidad del Deporte y la franja etaria de los deportistas, es que solicitamos se eleve al Poder Ejecutivo la propuesta de incorporar al mencionado Plan de Vacunación, a las selecciones nacionales de los distintos deportes que representarán a Uruguay de acuerdo al calendario previsto de sus viajes al exterior. Pues en caso de no acceder a la vacunación previo a los eventos internacionales, los deportistas se expondrán no solo al riesgo de contagio, sino que las condiciones de cuarentena previa y post competencia tendrán un impacto directo sobre su desempeño. A modo de ejemplo, aquellos atletas que en el mes de mayo compitan en el Sudamericano y que logren clasificar a los Juegos Olímpicos, si deben hacer cuarentena a su regreso estarán resignando al menos el 15% del tiempo restante para la preparación a los JJ.OO".

Menos de 100 dosis al mes

"Somos conscientes que esta solicitud puede implicar un promedio mensual inferior a 100 dosis para atender a todas las selecciones de los distintos deportes, a pesar de tratarse de una baja cantidad, éstas serían 100 dosis menos en la franja de la población determinada para vacunar en cada mes. Pero al mismo tiempo entendemos que Uruguay necesita que sus jóvenes tengan las condiciones mínimas para representarlo. Vale recordar, que en la tradicional ceremonia de entrega del Pabellón Nacional a las Selecciones por parte de Presidencia de la República previa a cada viaje, se reconoce el esfuerzo realizado y se reafirma el compromiso de dar lo mejor de cada uno luciendo los colores del País. No tenemos dudas que cada Selección que viaje este año dará su mayor esfuerzo para que ese Pabellón desfile con gallardía y que llegue al podio en nombre de cada uno de los uruguayos. Agradecemos desde ya su atención y deferencia ante la solicitud presentada".

El sábado, Lacalle Pou, había dicho que la prioridad para ser vacunados las tendrán los mayores de 65 años, el personal de salud, el personal de la educación y los residentes en hogares de ancianos. ¿Podrá el deporte meterse en la lista con los Juegos Olìmpicos cada vez más cerca?