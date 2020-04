Gobierno apela a "motores con más revoluciones" por "piso de desempleo"

Antes de que el coronavirus aterrizara en Uruguay, el desempleo se ubicó en 10,5% y el gobierno es consciente de que la emergencia sanitaria generará una situación peor. No en vano, el presidente de la República Luis Lacalle Pou le pidió al ministro de Trabajo, Pablo Mieres “que siga muy de cerca la tasa de desempleo” teniendo en cuenta que más de 125 mil trabajadores fueron enviados a seguro de paro desde que se presentaron los primeros casos de covid-19 en el país.

A eso se le suma un estancamiento de la economía, con un magro crecimiento de 0,2% en 2019, que si bien no implicó que se contraiga, tampoco que logre crecer significativamente. Y más aun considerando que según la Organización Internacional del Trabajo que prácticamente la mitad de los trabajadores del mundo podría perder su puesto de trabajo producto de la crisis generada por la pandemia.

El pedido del mandatario a Mieres es mirar el “piso de la tasa que va a tener esta crisis”. “Si en febrero fue 10% y fracciones (por ese 10,5%) uno se puede imaginar cuál puede ser el piso. Ya no era buena la situación de miles de uruguayos. Imagínense ahora", dijo el presidente en conferencia de prensa este miércoles en relación a la peor cifra en los últimos 13 años.

Lacalle Pou mostró especial preocupación por dónde golpea principalmente la falta de trabajo. "El desempleo golpea muy duro a la gente que no tiene ningún tipo de capacidad de ahorro. Hay gente que dejó de trabajar 2 meses y ya no puede pagar la olla", sostuvo.

En ese sentido, el gobierno tiene como meta que la reactivación de la economía venga de la mano de estímulos a las inversiones y la consiguiente generación de puestos de trabajo. "Nuestro desvelo es que la gente pueda volver a trabajar y generar más puestos", señaló Lacalle y agregó: “Cuánto mejor sea la inversión y más los empleos a generar, mayores serán los beneficios en términos de la renuncia que hará el gobierno a recibir aportes. Vamos a priorizar la inversión y la generación de empleo”.

El presidente lo resumió como tener “motores con más revoluciones”, un concepto similar al que ha manejado la ministra de Economía, Azucena Arbeleche al referirse a que uno de los desvelos de estas semanas de incertidumbre es que los motores de la economía sigan andando.

La mayor inversión a la que apuesta el Poder Ejecutivo tiene un primer decreto firmado este miércoles, relativo a incentivos a las inversiones de grandes obras.

Los motores que el gobierno quiere que no se apaguen también aplica a la educación y puede llegar a dar otro paso en las oficinas públicas. Si los 400 test realizados aleatoriamente a trabajadores de la construcción muestran resultados favorables, habrá una activación en el sector público.

Silvana Fernández

En esta “nueva normalidad” que ha definido el Poder Ejecutivo, este miércoles retomaron las clases casi 400 escuelas rurales más –exceptuando las de Canelones- y se está monitoreando día a día cómo seguir avanzando en retomar las clases presenciales.

El presidente afirmó que el gobierno no dará el año educativo "por perdido" y que, en todo caso, "lo que habrá son menos vacaciones". "Sé que los niños no van a estar muy contentos pero no vamos a dar el año por perdido", señaló.

Si bien no hay una fecha prevista para retomar las clases, Lacalle Pou dijo que hay un cronograma previsto para el resto del año. "Si llegamos a una situación extrema de que hasta setiembre o más adelante —que no creo que se dé el caso— no se puedan retomar, habrán menos vacaciones", insistió.

Para el presidente "dar un año por perdido" significa acentuar las "deficiencias educativas" que el país tiene. "Dar un año por perdido no va a ser homogéneo porque algunos no van a haber aprendido nada, otros algo y otros bastante", ejemplificó.

En tanto, Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), señaló en la conferencia de prensa que el organismo que lidera está "trabajando fuertemente" con "todos los actores institucionales" para "pensar ese reintegro cuando corresponda".

"Estamos haciendo una cosa que es fundamental, además de mantener el vínculo con los estudiantes. Estamos trabajando para generar un efectivo calendario de actividades", agregó.

Un mensaje político

Lacalle dedicó gran parte de la conferencia de prensa a defender el proyecto de ley de urgente consideración, algo que también le había pedido que hiciera a su gabinete durante una reunión con ministros y subsecretarios el viernes pasado.

“El gobierno se ve con el derecho y las ganas de defender un proyecto de ley que ha sido muy trabajado, que surge de las necesidades de la gente. Es un proyecto de ley popular bueno y justo”, recalcó el mandatario.

Lacalle volvió sobre un concepto que manejó durante gran parte de la campaña electoral cuando comenzó a presentar la idea de un proyecto de ley “ómnibus” y que utilizara el mecanismo de la urgencia. En sus recorridas por el país, Lacalle decía una y otra vez que las medidas no solo tienen que ser buenas sino que muchas deben, precisamente, ser urgentes. Este miércoles, el presidente lo reiteró y dijo que además de buena “tiene que llegar a tiempo”.

Sobre las críticas que se han ido escuchando a lo largo de estos días desde que el jueves 23 el documento ingresó al Senado, Lacalle dijo que “son bienvenidas” pero volvió a defender su buque insignia de la campaña. “Si la gente lo pidió en campaña electoral y llevó al gobierno a una coalición que sostenía ciertas ideas, las tiene que aplicar. Esta es nuestra verdad y es con la cual comparecimos ante la opinión pública (en la campaña electoral)”, afirmó.

A su vez, aseguró que la realidad de país que ha provocado la emergencia sanitaria motivó a que muchos de los puntos del proyecto sean aún “más urgentes”.