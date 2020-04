Cómo es Lacalle en las reuniones: detalles del presidente en el mano a mano

Los Traidores y Zero son dos bandas uruguayas de rock de la década de 1980 que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, menciona cada vez que puede. Y la reunión con productores musicales el miércoles 22 por la emergencia sanitaria y la crisis económica que está generando no fue la excepción.

Lea Bensasson, que es cantante y responsable de la agencia de management y producción Glamity; Nicolás Fervenza, mánager de la banda No Te Va Gustar, y Gustavo Martínez, de Montevideo Music Group, fueron en la semana hasta el piso 11 de la Torre Ejecutiva para plantear en representación de la Asociación de Productores y Managers del Uruguay los problemas que está trayendo la pandemia a su sector.