Ancap busca limar diferencias internas para avanzar con reestructura del pórtland y otros negocios

El Directorio de Ancap del gobierno de coalición tiene por estas hora una agenda cargada de temas complejos por resolver. Un nuevo marco para el mercado de los combustibles puso plazos para corregir deficiencias y negocios que no son rentables desde hace décadas y arrastran pérdidas millonarias como el pórtland.

Precisamente, en esa unidad de negocio el Directorio del gobierno de coalición integrado por dos directores blancos (Diego Durand y Richard Charamelo), uno colorado -su presidente Alejandro Stipanicic- y un delegado de Cabildo Abierto (José Luis Alonso) buscan alcanzar un consenso para definir el futuro del negocio del cemento.

Una fuente oficial admitió que dentro del Directorio de Ancap “hay matices” sobre cuál es el camino para cortar (o mitigar) los números números rojos de ese negocio en particular, así como en otros temas sensibles como el supergás, cal o biocombustibles donde el ente tendrá que realizar ajustes. “Lo que buscamos por estas horas es llegar a un consenso interno y también tener un respaldo del Parlamento para que luego esos cambios no naufraguen”, indicó.

https://www.elobservador.com.uy/nota/de-la-refineria-hasta-el-surtidor-asi-son-las-etapas-propuestas-para-el-mercado-de-combustibles-2021231670

Precisamente, para el caso del pórtland, está definido realizar un llamado internacional para desprenderse de la unidad que más dolores de cabeza y números rojos le causa al ente: la planta de Paysandú. En Ancap, consideran que hoy no están dadas las condiciones políticas para entregar todo el negocio del pórtland a un privado, por lo que la planta de Minas seguirá bajo la égida del ente estatal.

Para el caso de la planta sanducera está previsto que en breve salga un llamado a licitación internacional para que un privado se mete en el negocio. Por ahora, dos privados han mostrado informalmente interés: una multinacional francesa que está radicada en Argentina y una firma brasileña. En el caso de la primera, el destino natural para la producción de Paysandú sería el mercado argentino dado su cercanía, ya que en el cemento (dado su bajo precio) lo relevante son las distancias por los fletes para su transporte.

Una fuente del Poder Ejecutivo indicó que esta será la “primera carta” que se jugará buscando algún tipo de sociedad con un privado. El llamado a interesados será por un plazo breve y, si fracasa, se pasará a un plan b que todavía no está del todo claro.

La planta de Paysandú emplea a unos 200 trabajadores. “En ningún momento se está pensando que esta reestructura del pórtland implique dejar gente en la calle”, aseguró una de las fuentes. Sí admitieron que pueden negociarse regímenes de trabajo diferentes en virtud de las necesidades que tenga el potencial inversor privado que pueda llegar.



Diagnóstico de Ancap y su gremio

Este miércoles Ancap y la Federación de Trabajadores (Fancap) divulgaron un documento de trabajo sobre el negocio del pórtland tras un análisis conjunto que arrancó en marzo del año pasado.

Dentro de las consideraciones generales se reconoce que el negocio del cemento de Ancap en su conjunto es “deficitaria y es imprescindible revertir dicha situación”. Añade que la planta de minas recibió inversiones “muy significativas” pero no se logró “rentabilizar” la totalidad del negocio.

En tanto, sobre la planta de Paysandú se advierte que su continuidad “operativa y confiable está cuestionada y su disponibilidad mecánica viene cayendo sistemáticamente con el paso del tiempo” por lo que se requieren “nuevas inversiones”, que el ente no está en condiciones de realizar porque representan todo el monto ejecutado en 2020 (unos US$ 30 millones) y un tercio de las previstas para 2021 (unos US$ 32 millones).

Según estimaciones de la gerencia de Pórtland de Ancap, la instalación de una nueva línea de producción (Horno III) demandaría una inversión de unos US$ 100 millones en el departamento sanducero.

De acuerdo a ese documento, la sustentabilidad de la actividad en Paysandú requiere de la combinación del acceso a una demanda adicional de entre 400 mil y 450 mil toneladas/año a un cierto nivel de precios y con costos de operación al nivel de estándares internacionales.

“La demanda adicional necesaria equivale a un incremento sostenible en el tiempo del 50% de la demanda actual del mercado uruguayo, por lo que solo puede generarse con el acceso al mercado regional”, argumenta.

Por otro lado, se advierte que de un nuevo productor (por Cielo Azul) para el mercado local en 2021, “va a dificultar la colocación de la producción de cemento Ancap en Uruguay y va a generar una baja de los precios de venta internos, que se estabilizarán en un nivel inferior al actual en el mediano/largo plazo”.

Fancap planteó un escenario de mayor venta del mercado interno por el Plan Nacional de Vivienda e Infraestructura, sin embargo, Ancap entiende que las previsiones incluidas en el Presupuesto y las estimaciones en los planes de las intendencias “no permiten anticipar planes de obras que generen un cambio significativo permanente en el volumen total del mercado uruguayo”.