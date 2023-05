Gobierno descartó decretar el cero kilo en frontera con Argentina

El presidente, Luis Lacalle Pou, se refirió este jueves al planteo realizado por sectores del comercio y la industria desde hace varias semanas, respecto a la necesidad de implementar el cero kilo en los cruces de frontera con Argentina ubicados en el litoral del país.

“Vamos a ser honestos, cualquiera de nosotros con un sueldo chico, bajo, tiene que darle de comer a su familia. ¿Si cuesta tres veces menos lo del otro lado a dónde vamos a comprar? A donde nos dé la plata. Vamos a comprar el kilo de arroz, los fideos, el aceite", afirmó en rueda de prensa.

“Otra cosa es cuando hay gente que tiene nivel económico y se trae el surtido. Estamos tratando de desestimular eso”, apuntó.

“Lo hablamos con los intendentes, cuando decimos vamos al cero kilo, nadie quiere, razonablemente nadie quiere”, añadió el presidente.

“No vamos a hacer cero kilo, sí vamos a hacer primero que no se traigan los productos que no se puede traer. Hay algunos productos que le corresponde al Ministerio de Ganadería que no se deben traer, y después vamos a desestimular al que va a hacer un surtido”, apuntó.

Este jueves la Cámara de Industrias emitió un comunicado donde pide que el gobierno decrete el cero kilo en frontera con Argentina luego de que muchos uruguayos viajaran al país vecino aprovechando la situación cambiaria.

Los industriales afirmaron, entre otros puntos, que hoy “no existe control estricto” sobre el ingreso de mercaderías para residentes de zona fronteriza (5 kg), y del tope de US$ 300 mensuales para el resto de las personas que cruzan al país vecino.