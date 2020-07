Gobierno topeará en Ley de Presupuesto la comisión que cobran los contratistas de fútbol

El gobierno buscará topear la comisión que pueden cobrar los contratistas deportivos por la transferencia de jugadores de fútbol a través de la Ley Nacional de Presupuesto, que se presentará al Parlamento a más tardar el 30 de agosto.

Así lo anunciaron las autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) en la Comisión Especial de Deportes de la Cámara de Representantes, señaló a El Observador el diputado colorado Jorge Alvear, quien integra ese grupo de trabajo parlamentario. La delegación, encabezada por el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, fue invitada para discutir el protocolo sanitario para la vuelta a las actividades deportivas.

Gerardo Lorente, responsable del Programa de Fortalecimiento Legal Institucional de la SND, dijo a El Observador que el proyecto, si bien está en proceso de redacción, "establecerá la figura del representante, topeará la comisión que puedan cobrar y habilitará el contrato de inversión deportiva".

La regulación que busca impulsar la SND tiene su origen en un proyecto de ley presentado por el exsenador colorado Pedro Bordaberry, quien en agosto de 2019 planteó la necesidad de "legislar" en la materia.

Leonardo Carreño

"Los montos que se obtienen son muchas veces millonarios en dólares y se llega a la paradoja de que el propio intermediario o 'propietario del jugador' termina recibiendo mucho más dinero que el propio club que lo formó y que el jugador", argumentó Bordaberry en la exposición de motivos del proyecto presentado entonces.

Como resultado en el deporte uruguayo haya "clubes pobres e intermediarios ricos", afirmó el expresidente de la Comisión NormalizadoraAsociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El proyecto de ley de Bordaberry establecía que las comisiones no podían "exceder en total y por todos los conceptos el 15% de la transacción correspondiente". No obstante, Lorente señaló que el porcentaje a topear todavía no fue definido.

Hasta el momento, la comisión que cobran los contratistas por este tipo de transacciones no tiene tope.

Respecto al contrato de inversión deportiva, Lorente explicó que se regulará de forma tal que los inversores que apuestan por un club deportivo puedan percibir una remuneración cuando se transfiere al jugador. "Así como se invierte en el sector inmobiliario, los clubes podrán captar inversión, suscribir contratos y el día de mañana, cuando un jugador se venda, podrá haber una rentabilidad para el inversor", apuntó el jerarca de la SND.

Además, con la regulación que se incluirá en la Ley Nacional de Presupuesto se fijará la "nulidad" de los contratos que se celebren por fuera de la ley.

Lorente dijo que se incluirán estas modificaciones en el presupuesto porque es un tema que el Partido Nacional prometió en campaña electoral y el objetivo es "regular el negocio".

"Estamos consultando a distintos actores, va a participar la AUF, vamos a recabar su opinión y ofrecimos enviar el borrador a la comisión de Diputados", agregó.