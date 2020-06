Bauzá: "Para adelantar fecha de regreso del fútbol y otros deportes hay que tener mucha paciencia"

El secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, continúa trabajando para tratar de habilitar una nueva fase que permita que los clubes sociales puedan abrir sus puertas y que el fútbol, así como otros deportes, puedan retornar rápidamente en la nueva normalidad.

El titular de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), dialogó con Referí acerca de cómo se avanza de a poco –con los tiempos que permite la pandemia– y pidió “mucha paciencia”, incluso cuando entiende “el problema económico” que atraviesan muchos clubes.

El martes se reunieron los integrantes de la SND con cuatro de los miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quienes le entregaron el protocolo.

“Luego nos reunimos con José Veloso, que es el director del Centro Médico Deportivo y ya habíamos pedido reunión con Miguel Asqueta que es el director del Ministerio de Salud Pública (MSP) y le entregamos el protocolo el mismo día. Al día siguiente me comuniqué con Isaac Alfie, quien es coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario que integran Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, y le mandé por mail el protocolo. Así que las dos autoridades máximas a nivel de salud, ya lo tienen”, expresó Bauzá.

Leonardo Carreño

Los científicos lo están estudiando, van a informar al MSP y después se informará a la SND.

“Nosotros estamos en comunicación con Veloso y Asqueta por todo el tema de los tests, y también con (el presidente de la AUF) Nacho Alonso, él me iba a informar dónde van a estar los tests, me tiene informado y estamos en comunicación”, agregó.

Más allá de la preocupación de los clubes por el costo de los tests, para Bauzá está claro que “es una decisión de la Asociación y será esta la que tome los recaudos necesarios y con dinero de la AUF. Más que nada el contacto fue para ver dónde se hacían los tests y para ver si podíamos ayudar a conseguir mejores precios”.

El secretario de la SND considera que el protocolo es un trabajo hecho por profesionales de la medicina del deporte con alta experiencia y con mucha responsabilidad, sabiendo que de alguna manera, comenzar los entrenamientos y después la competencia, lleva una responsabilidad de los clubes. “Y está bueno que ellos esperen la autorización del MSP para seguir los pasos y lo antes posible, comenzar los entrenamientos y que vuelva el fútbol”.

Consultado por Referí acerca de si se puede variar la fecha estipulada de agosto para el regreso del fútbol, Bauzá no quiere apresurarse.

“Se habla de agosto pero hay que esperar. Este lunes (1° de junio), todos pensábamos que se iban a abrir los shoppings, que iban a comenzar las ceremonias religiosas y se pidió postergar. Como también el caso de los gimnasios. A veces, hay que esperar cómo evoluciona la pandemia y en eso tenemos que estar todos alineados con el MSP”, sostuvo.

Hace dos semanas se puso a andar la primera fase del deporte y se liberaron siete disciplinas. Después de la reunión del pasado martes con el MSP, “seguimos con el dobles de tenis, con el pádel, con ciertas disciplinas de la federación ecuestre y también con lo que es el autódromo de El Pinar para ir viendo cómo continúa cada disciplina del automovilismo. El tema es bien claro: deporte al aire libre, en forma individual y algunos deportes de contacto, comenzaron a entrenar, pero sin práctica deportiva, sino, en forma individual. Es decir, sin la pelota”.

Leonardo Carreño

Acerca de la próxima etapa, aún no se sabe cuándo se abrirá. Bauzá considera que “para adelantar fecha, hay que tener mucha paciencia en estas cosas, porque hay mucha ansiedad. Entendemos el problema económico que tienen muchos clubes deportivos. Te digo más: el viernes nos reunimos con la Cámara de Instituciones Deportivas y sus principales referentes. Estuvimos intercambiando ideas. Ellos tienen preocupación de que algunos clubes no han podido aguantar y han abierto. Pero la idea es tratar de salir todos juntos de este difícil momento que vive todo el deporte y el país entero”.

La autoridad máxima del deporte uruguayo sostiene que están alineados y en contacto casi diario con las autoridades del MSP y con el fútbol.

El siguiente paso puede ser comenzar entrenamiento de los deportes de contacto y la apertura de gimnasios. Pero cuando se habla de prácticas de deportes de contacto es como lo dicen las fases del protocolo de la AUF, sin público y comenzar a entrenar.

“No hay que olvidarse que venimos de casi 70 días que los deportistas no han tenido competencia y muchos no se han podido poner a punto esencialmente. Es una primera fase de activación, por eso acá no hay competencia ninguna y es en forma individual, eso tiene que quedar claro en la fase en la que estamos ahora, y al aire libre. Eso para los científicos es fundamental”, explicó.

El básquetbol, por ahora no

Hay entrenadores de fútbol que entienden que sus futbolistas podrían empezar a entrenar al aire libre de alguna forma más o menos conjunta separados.

Bauzá admite: "Hay protocolos para (entrenar al aire libre) con la cantidad de deportistas que puedan por cancha, pero sin contacto. Ese es el tema. Hay protocolos para eso que ha subido Veloso con cierta cantidad máxima de deportistas en la cancha, manteniendo el distanciamiento y sin la pelota para que no haya contacto. Por ahora no hay competencia, no hay pelota que te lleva a tener contacto”.

Leonardo Carreño

Consultado acerca de cómo encontró a la SND desde que asumieron, el secretario nacional explicó que fue “difícil porque a los 10 días teníamos esta pandemia que nos hizo cambiar totalmente lo que nosotros pensábamos trabajar. Comenzamos a hacerlo con el MIDES y el MSP para que nuestras instalaciones pudieran ayudar a esta situación. Todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora fue eso. Por suerte pudimos habilitar la pista de atletismo, canotaje, remo y muchos atletas que están en el circuito olímpico, se pusieron a entrenar. Esto es totalmente contrario a lo que pensábamos hacer desde el primer día en caso de que no hubiera existido la pandemia, pero es lo que nos tocó y estamos totalmente compenetrados en llevarlo adelante”.

También informó que se van a hacer inversiones a corto plazo. La idea es mudar el Centro Médico Deportivo “que es el lugar que está más complicado”. Si bien tienen una idea quieren que se concreten los contratos para después informarla.

Con respecto a una posibilidad que se manejaba en el ambiente del básquetbol para volver y jugar todos los partidos en el Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Basketball (CEFUBB), Bauzá sostuvo que es un deporte de contacto, en gimnasio cerrado, “por lo tanto sería la última fase. Todavía no se ha tratado. Es un tema de salud de todos en el que debemos cuidarnos”.