Andrés Pollero, el juez y docente que hacía simple entender el arbitraje

El fútbol está de luto por el asesinato de Andrés Pollero, el exjuez de 42 años que fue brutalmente asesinado este domingo a la tarde cuando le robaron el auto en la puerta de su casa, en el barrio Sayago.

El exárbitro, que se desempeñó como juez de línea en el fútbol uruguayo (llegó a categoría Primera división), fue recordado por sus compañeros del referato y por los distintos actores del fútbol y de la prensa deportiva, ya que en estos últimos años comenzó a brindar charlas para explicar el reglamento y la interpretación de las normas.

Previo al comienzo de la actual temporada, en enero de este año, hizo una presentación al equipo de Referí en la que se destacó su simplicidad y capacidad para hacer entender los cambios aplicados en las reglas, así como también las situaciones más polémicas en los partidos.

Pollero fue un apasionado de la docencia en arbitraje y estaba en contacto frecuente con sus colegas y periodistas para comentar jugadas y dar su punto de vista.

En su cuenta de Twitter, además de su titulo universitario, se presentaba como “trabajador del deporte”.

“Andrés era un tipo alegre, siempre sonriente”, dijo a Referí la jueza Claudia Umpiérrez, quien recordó a su compañero, con quien se inició en la formación en el arbitraje.

Andrés Pollero

“Tanto en la época del curso como luego ya recibidos, lo embromábamos en que hablaba un poco ‘difícil’, con términos complicados que solo él entendía, tanto en intercambios de opiniones por situaciones de juego o temas gremiales, por ejemplo. Le decíamos que la hiciera corta y hablara más sencillo", agregó, con una sonrisa. "Él se reía, pero nunca cambió, era algo característico en él, como también su buena onda”, destacó la árbitra, quien dijo que este domingo “fue un día muy triste” al enterarse del asesinato de su excompañero, una situación que “da mucha bronca”.

Al hablar de Pollero, Gustavo Tejera tiene marcada la fecha de su debut como juez en Primera división, el 13 de abril de 2015, ya que ambos conformaron la terna que estuvo al frente del Defensor Sporting-Racing que se jugó ese día.

“La anécdota que más recuerdo con Andrés fue la de mi debut en Primera división, porque fue justamente con él y ese día supuestamente agredieron a Juan Pablo Rodríguez a través del tejido y tuvimos que ir a declarar a la AUF”, dijo a Referí.

“Era una persona que a mí en particular me daba muchos consejos sobre la parte política de la gremial, siempre me escribía cuando era directivo, para que aprendiera y pudiera mejorar el arbitraje”, agregó Tejera.

En la canchita de arena de la Liccom

El exárbitro Igor Moreira, también lo recordó. “Profundo dolor, rabia e impotencia. Compañero divertido. Viajes, horas de entrenamiento compartidas, muchos partidos juntos y siempre en contacto. Nos encantaba discutir porque sabíamos que no estábamos de acuerdo pero siempre buscábamos el camino del medio”, escribió en sus redes sociales sobre Andrés, quien también era licenciado en Ciencias de la Comunicación (Liccom), carrera que desarrolló en la Universidad de la República.

En sus años de estudiante, en los comienzos de la década de los años 2000, supo conjugar sus dos pasiones en el campeonato interno de fútbol de la Liccom, en la cancha con piso de arena lindera al predio de Leguizamón y Bustamante, en el Buceo, donde funcionaba dicha licenciatura antes de pasar a ser facultad y trasladarse a su actual local.

Ahí, con un impecable uniforme y un prolijo peinado, Pollero arbitraba los partidos de los estudiantes, encuentros que a veces se ponían bravos, pero que él lograba llevar de gran forma, siempre con una sonrisa y muy amable en la explicación a los reclamos de los jugadores, con los que también compartía las clases.

Otros jueces también manifestaron su pena en las redes sociales. “Enorme tristeza”, escribió Andrés Cunha; “dolor y tristeza”, expresó, por su parte, Gustavo Tejera.

El dolor es tremendo y abrumador, Andrés Pollero fue, es y será un gran AMIGO y COMPAÑERO

Realmente no hay palabras....solidaridad con Bernardo, con toda su familia y demás amigos

La familia del arbitraje está de luto.



QEPD pic.twitter.com/KpOK3gMXUQ — AUDAF (@audafgremial) May 31, 2020

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) también recordó a Pollero y manifestó su pesar por su abrupta muerte. “El dolor es tremendo y abrumador, Andrés Pollero fue, es y será un gran AMIGO y COMPAÑERO. Realmente no hay palabras... Solidaridad con Bernardo, con toda su familia y demás amigos. La familia del arbitraje está de luto”.

Bernardo es su hermano, también exárbitro, quien lo despidió en sus redes. “Gordo querido. Hace una semana nos sacamos nuestra última foto en mi cumpleaños 40. Hoy te cortaron el futuro con una bala. DEP hermanito del alma”.

Gordo querido. Hace una semana nos sacamos nuestra última foto en mi cumpleaños 40. Hoy te cortaron el futuro con una bala. DEP hermanito del alma. pic.twitter.com/cQmIBcrF1y — Bernardo Pollero (@BernardoPollero) June 1, 2020

Además de ejercer la docencia en el Instituto Profesional de Enseñanza Periodística (IPEP) y de brindar charlas, Andrés integraba el cuerpo arbitral de la AUF, desde donde también se lamentó su muerte.

"Indignación y dolor tremendo nos invaden ante el brutal asesinato de Andrés Pollero integrante del cuerpo arbitral de nuestra AUF. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad para con su familia y compañeros. La familia del Fútbol de luto. QEPD", escribió el presidente de AUF, Ignacio Alonso.

Indignación y dolor tremendo nos invaden ante el brutal asesinato de Andrés Pollero integrante del cuerpo arbitral de nuestra @AUFOficial . Expresamos nuestras condolencias y solidaridad para con su familia y compañeros. La familia del Fútbol de luto. QEPD — Ignacio Alonso Labat (@nachoalonso33) May 31, 2020

“No existen palabras para describir el dolor ante el cobarde crimen del árbitro Andrés Pollero. Nuestra AUF pierde un gran profesional y por sobre todo, una gran persona. A sus familiares, amigos y compañeros de Audaf mi más sentido pésame. QEPD!!”, dijo, por su parte, el neutral Gastón Tealdi.

Como otros jueces consultados por Referí este lunes, Juan Cardellino, director de la Escuela de Árbitros, dijo que le era muy difícil hablar sobre Pollero debido al duro momento que estaba pasando.

Sin embargo, tuvo unas palabras. “Era un buen loco, frontal y leal”, señaló y reflexionó: “Hay que tener en cuenta que pudo haberle pasado a cualquiera de nosotros; y por más que seas como seas, le pudo haber pasado... Y es lamentable”.