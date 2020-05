El gobierno puso a andar la primera fase en el deporte y liberó siete disciplinas

Luego de dos meses desde que se inició la cuarentena, este viernes el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, anunció que el gobierno pone en marcha la fase de 1 del regreso a la nueva normalidad, y desde este sábado queda habilitada la práctica de deportes al aire libre.

Los deportes de “bajo riesgo” que retoman su rutina habitual se desarrollarán al aire libre, sin contacto físico e incluye al atletismo, ciclismo, gimnasia, pelota vasca, tenis, vela y canotaje.

“Hoy estamos anunciando la reincorporación de la práctica deportiva y para nosotros es fundamental la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con el deporte, no solo deportistas, dirigentes, técnicos sino también personal que trabaja en las instalaciones. Quedará habilitado el protocolo de actividad física al aire libre en deportes que no son de contacto”, explicó Bauzá.

El gobierno libera los deportes de bajo riesgo, en una primera etapa de 15 días. Luego seguirá dando pasos, en los siguientes niveles: mediano y alto riesgo.

Bauzá subrayó que todas estas actividades se pueden realizar solamente al aire libre. No está autorizado aún la práctica en los gimnasios.

Además, explicó que los deportistas no se podrán cambiar en los vestuarios de los clubes, que permanecerán cerrados.

Esta decisión permite que los atletas que están en el circuito olímpico puedan volver a entrenar en las pistas de atletismo de todo el país.

“Mantendrán distanciamiento físico, medidas de control sanitario y todas las instalaciones que abran deberán tener un oficial de cumplimiento para que se haga responsable y brinde información de quiénes fueron a hacer actividades, para que en caso de que tengamos un caso con los primeros síntomas podamos identificarlo y aislarlo para que ingresen en cuarentena, y saber con quién hizo actividad”, dijo Bauzá.

En los clubes no se habilitan vestuarios, tampoco las piscinas, aún no se abrirán las plazas de deportes y las pistas de atletismo en estas primeras dos semanas serán solamente para los atletas federados. Los socios de la pista de atletismo no pueden concurrir a entrenar.