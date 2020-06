Agosto, el mes en que se reactivará el deporte después del fútbol

El deporte nacional está en movimiento aunque de momento sin competencias. La reactivación de cada disciplina se realiza dando pasos lentos pero seguros y la mayoría de las competencias tendrán su punto de largada después de que lo haga el fútbol.

¿Cuándo comienza el fútbol? La fecha límite es el 15 de agosto pero este miércoles las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunirán esta semana con la Secretaría Nacional del Deporte (SND) para intentar adelantar esa fecha para el 1° de agosto lo cual es una posibilidad cierta que se baraja desde hace unas cuantas semanas.

Desde que el 13 de marzo se suspendieron los espectáculos públicos y la SND exhortó a todas las federaciones a paralizar sus actividades para hacerle frente a la pandemia del coronvirus se fueron dando paulatinamente pasos de reactivación para el deporte.

El primero fue el 15 de mayo cuando se quitó de la lista de exhortaciones el entrenamiento al aire libre del atletismo, ciclismo, pelota vasca, tenis, vela y canotaje. Cuatro días antes, las autoridades de la Federación Uruguaya de Remo ya habían retomado sus entrenamientos.

Ese mismo día se anunció que quienes practican básquetbol, fútbol, handball y hockey sobre césped podían empezar a entrenar también individualmente y al aire libre.

El 28 de mayo se habilitaron los entrenamientos de automovilismo, deportes ecuestres, pádel y tenis.

En el caso de los deportes ecuestres se habilitaron incluso las competencias. La Federación Uruguaya, que preside Lucía Chieza, fijó ya dos pruebas de enduro, una en Maldonado y otra en Salto pero las mismas fueron después suspendidas por las autoridades municipales correspondientes.

El 12 de junio fueron reabiertas las 114 plazas de deportes de todo el país.

El 16 de junio se publicó el protocolo para la práctica del básquetbol, al aire libre, y también se habilitó el motociclismo y el polo. Dos días más tarde se habilitaron los entrenamientos al aire libre y en forma individual para el vóleibol y el handball, y también se quitaron de la lista de exhortación a no practicar deportes a otras dos disciplinas: pesca amateur y tiro deportivo.

El 15 de junio, el fútbol ingresó en su fase 1 con entrenamientos en grupos reducidos y con una pelota sola por jugador. Este lunes pasaron a la fase 2 en la cual los deportistas se podrán pasar la pelota y podrán utilizar duchas y vestuarios, pero aún no podrán hacer ejercicios de contacto: duelos, oposición, espacios reducidos ni pelota quieta.

Pero la gran pregunta es, ¿cuándo se vuelve a competir?

Básquetbol, el lunes siguiente

Con el fútbol reprogramando su calendario a partir de agosto, el básquetbol ya tiene decidido retomar sus actividades con El Metro -torneo de ascenso- el lunes siguiente al reinicio del Apertura del fútbol.

Leonardo Carreño

Fabián Narbais de Colón

Se jugará en el CEFUBB, a puertas cerradas y en jornadas dobles. El torneo tendrá una duración de dos meses y medio y el hecho de que todo el deporte esté parado determina que varios jugadores argentinos de renombre estén interesados en la disputa del certamen. Martín Leiva jugará en Larre Borges y Leonardo Mainoldi en Stockolmo.

Los equipos ya comenzaron a entrenar en la parte física tras un largo parate.

Reunión clave para el handball

Este martes, a la hora 16, autoridades de la Federación Uruguaya de Handball (FUH) se reunirán con la SND para definir una fecha de inicio de las competencias. "La idea es empezar en agosto, el primer fin de semana o a más tardar el 8 o el 15 de agosto. Tras esa reunión convocaremos a una asamblea para definir el formato del torneo conforme al tiempo que tendremos", dijo a Referí Atilio Ancheta, de la FUH.

El hockey aún no tiene fecha definida aunque los equipos ya están entrenando a la espera de que la situación se aclare.

Diego Battiste

Elisa Etcheverry, de Carrasco Polo

El remo también espera

Lima 2019

Remo

A pesar de practicarse al aire libre y en el agua el remo también espera a agosto para comenzar con sus competencias. El Circuito Nacional tendrá cuatro fechas: Salto en agosto, Fray Bentos en setiembre, El Pinar en octubre y Mercedes en noviembre. El Campeonato Uruguayo se disputará en un fin de semana en diciembre en sede a definir.

Canotaje ídem

Sebastián Delgado, canotaje

"Nosotros ya tenemos un calendario armado, pero aún no tenemos aprobada la realización de competencias de parte de la SND", dijo a Referí Sebastián Gómez, presidente de la Federación Uruguaya de Canotaje.

De los competidores que ya tiene como futuro objetivo competir para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, Sebastián Delgado retornó a España donde ya retomó los entrenamientos en Kayak Tudense de Tuy mientras que Matías Otero se quedó en Uruguay y se mueve en Lago Calcagno.

Ciclismo a la espera

Camilo dos Santos

Ciclismo en pelotón

Pablo Quintana, presidente de la Federación Uruguaya de Ciclismo comentó: "Estamos esperando a que nos aprueben el protocolo que presentamos en la SND que fue enviado a José Veloso y por ahora no hemos tenido novedades. Hasta que no esté aprobado no podemos hablar del inicio de la actividad competitiva. Teníamos congreso el pasado fin de semana y el Ministerio de Educación y Cultura nos autorizó a correrlo para el primer fin de semana de agosto. Ahí se fijaría fecha de inicio para la temporada".

El golf ya compite y el automovilismo cerca

El fin de semana que pasó se realizaron en La Tahona Golf Club las clasificaciones para el Campeonato del Club, certamen tradicional de la institución, según informó el portal buengolftour.com.

Superturismo

El automovilismo presentará esta semana un protocolo para volver a las competencias. "Es altamente probable que en la segunda quincena de julio se reactive el karting en El Pinar, que a principios de agosto comience el rally y a fines de agosto o principios de setiembre inicie el Campeonato Nacional de Pista", comentaron desde la Asociación Uruguaya de Volantes.

Atletismo piensa en octubre

Desde mayo varios atletas volvieron a las pistas. Sin embargo aún es muy prematuro para hablar de competencias.

Camilo dos Santos

Déborah Rodríguez

Recién el 1° de diciembre se retoma las posibilidades de poder hacer marcas de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Por eso, la Confederación Atlética del Uruguay piensa en el último trimestre del año para comenzar a realizar torneos, siempre dentro del marco de seguridad sanitario que se exija. También se piensa que debido a esta situación excepcional puede haber un cambio de paradigma en lo que son actividades tradicionales y que este verano haya pruebas nocturnas de pista.

Las carreras de calle, sin embargo, está prácticamente descartadas por lo que resta de este año.

Deportes de combate y rugby a la espera

De los últimos deportes que se piensa en reactivar son los de mucho contacto como el rugby o los deportes de combate.

El rugby especula con fines de agosto o comienzos de setiembre para largar sus actividades.

"La Confederación ya remitió a la SND un protocolo para empezar a entrenar en el centro de combate, pero todavía no tenemos el visto bueno, por lo tanto mucho menos para poder empezar a competir", dijo el entrenador de la selección uruguaya de karate Pino Píriz.

Tanto en karate como en judo están en la misma situación, según manifestaron entrenadores de las selecciones.