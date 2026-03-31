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Meteorólogo advierte por lluvias "interesantes" y tormentas fuertes desde la semana que viene: los detalles

El meteorólogo prevé nubosidad y alta humedad para este martes y un cambio hacia el fin de semana, con lluvias y viento en el retorno de Turismo

31 de marzo de 2026 9:25 hs
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El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que este martes se presentará con “cielo nuboso y mucha humedad”, en una jornada con temperaturas moderadas y sin lluvias en el corto plazo, pero con un escenario que cambiará hacia el fin de semana y comienzos de la próxima.

En su habitual espacio matutino en Radio Sarandí, Ramis detalló que para este martes se espera una mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C, con predominio de nubosidad y condiciones húmedas.

Cómo sigue el tiempo en los próximos días

El especialista indicó que la tendencia para los días siguientes mantiene condiciones similares, sin precipitaciones inmediatas:

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  • Miércoles: mínima de 20 °C y máxima de 27 °C, con “abundante nubosidad”

  • Jueves: mínima de 20 °C y máxima de 25 °C, “cubierto, sin lluvia por ahora”

  • Viernes: mínima de 19 °C y máxima de 26 °C, “nuboso”

Fin de semana con lluvias y viento

Ramis advirtió que el cambio llegará el sábado, en pleno operativo retorno de Semana de Turismo. “El sábado está un poco complicado, hay lluvia y está ventoso”, señaló.

Para esa jornada se prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 20 °C, con condiciones “nuboso a cubierto con lluvia y ventoso del sureste, 35 kilómetros por hora”.

El domingo, en tanto, se mantendrá inestable, con cielo “nuboso”, mínima de 15 °C y máxima de 21 °C.

Tormentas fuertes y lluvias “interesantes”

El meteorólogo puso el foco en el inicio de la próxima semana, donde se espera un episodio de precipitaciones más relevante.

A última hora del lunes hay tormentas, algunas fuertes, y después el martes lluvia, es un episodio interesante”, afirmó.

Ramis explicó que el interés está en los acumulados: “Por los volúmenes de lluvia que pueden ayudar al sector agrícola ganadero”. Incluso estimó una alta probabilidad: “Yo diría del 80% o 90%”.

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