Meteorólogo advierte por lluvias "interesantes" y tormentas fuertes desde la semana que viene: los detalles

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que este martes se presentará con “cielo nuboso y mucha humedad” , en una jornada con temperaturas moderadas y sin lluvias en el corto plazo , pero con un escenario que cambiará hacia el fin de semana y comienzos de la próxima.

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En su habitual espacio matutino en Radio Sarandí, Ramis detalló que para este martes se espera una mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C , con predominio de nubosidad y condiciones húmedas.

El especialista indicó que la tendencia para los días siguientes mantiene condiciones similares, sin precipitaciones inmediatas:

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Ramis advirtió que el cambio llegará el sábado, en pleno operativo retorno de Semana de Turismo. “ El sábado está un poco complicado, hay lluvia y está ventoso ”, señaló.

Jueves: mínima de 20 °C y máxima de 25 °C, “cubierto, sin lluvia por ahora”

Miércoles: mínima de 20 °C y máxima de 27 °C, con “abundante nubosidad”

Para esa jornada se prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 20 °C, con condiciones “nuboso a cubierto con lluvia y ventoso del sureste, 35 kilómetros por hora”.

El domingo, en tanto, se mantendrá inestable, con cielo “nuboso”, mínima de 15 °C y máxima de 21 °C.

Tormentas fuertes y lluvias “interesantes”

El meteorólogo puso el foco en el inicio de la próxima semana, donde se espera un episodio de precipitaciones más relevante.

“A última hora del lunes hay tormentas, algunas fuertes, y después el martes lluvia, es un episodio interesante”, afirmó.

Ramis explicó que el interés está en los acumulados: “Por los volúmenes de lluvia que pueden ayudar al sector agrícola ganadero”. Incluso estimó una alta probabilidad: “Yo diría del 80% o 90%”.