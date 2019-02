Godín cargó contra el VAR y el árbitro tras el triunfo ante Juventus

El uruguayo Diego Godín destacó el "esfuerzo tremendo de todo el equipo" y la actitud de los jugadores, que pudieron superar "todas las adversidades del VAR y del árbitro que no nos favoreció".

El capitán de Atlético Madrid, que subrayó que a pesar del 2-0 la eliminatoria ante Juventus no está cerrada, no quiso profundizar en las acciones polémicas: un penal inicialmente señalado que fue fuera del área y un gol anulado a Álvaro Morata.

"Desde dentro del campo no se percibe bien estas jugadas por la velocidad, que no te permite percibirlo. Por suerte superamos las adversidades del VAR y del árbitro, que no nos favoreció en algunas jugadas que afortunadamente al final no han sido determinantes", dijo en Movistar Plus.

Godín reconoció que el marcador logrado en el Wanda Metropolitano contra Juventus fue "buenísimo". "Hicimos dos goles y ellos no convirtieron. Pero quedan noventa minutos y esto no está acabado. Sobre todo con un rival enfrente como el Juventus, un equipo potente. Ahora a prepararse para lo que viene en el fin de semana", dijo.

Los dos zagueros uruguayos, Godín y Jose María Giménez, fueron los autores de los goles. "Los partidos grandes y con tensión y juego se definen por detalles. Así fue; dos jugadas de pelota parada que quedaron ahí y los pudimos definir".

Godín ensalzó a Diego Costa, que volvió al once titular después de su lesión. "Diego Costa contagia. Somos un equipo de contagia a la gente y viceversa. A Diego se fue la vida en los momentos que le tocó. Los que entraron también hicieron un gran trabajo. El esfuerzo de todo el equipo fue tremendo".

Atlético Madrid estuvo alentado por un gran ambiente durante todo el choque aunque aún no es el que vivía el equipo en el Vicente Calderón. "El ambiente del Calderón es otra cosa pero aquí estamos generando un ambiente espectacular".

Josema: "Demostramos que nada nos queda grande"

Por su parte, José María Giménez, autor del primer tanto del triunfo de su equipo ante Juventus de Turín, dijo que demostraron que nada les queda "grande" y que pueden competir ante "cualquiera".

“Este es el Atlético de Madrid que quiere la gente y que queremos nosotros. Estamos contentos, pero con cabeza porque quedan 90 minutos y va a ser muy duro", declaró el defensor en la zona mixta del estadio Metropolitano.

Sobre su tanto, indicó: "La verdad es que uno como defensa siempre trata de defender y cuando se presenta una oportunidad de marcar, hacerlo. Estoy contento por ayudar al equipo y eso es un plus importante".

Giménez explicó que esperaban un partido más igualado. "Nos imaginábamos un partido cerrado y parejo, en el cual los detalles iban a definir, con muy pocas ocasiones. La pelota quieta fue el detalle y lo pudimos aprovechar".

Con base en EFE