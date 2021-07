Godín entrenó el viernes, pero no está confirmado: si no juega, ¿quién será el capitán?

Si bien desde adentro de la selección existe la esperanza de que Diego Godín pueda jugar este sábado contra Colombia por los cuartos de final de la Copa América, íntimamente se maneja que es muy difícil que con una contractura en el gemelo el capitán pueda llegar 100% a ese partido. Sería correr un riesgo que puede traer consecuencias más graves para el jugador y para la selección, en caso de que consiga una victoria y se clasifique a semifinales.

“Vamos a esperar a Diego hasta el final” señaló el viernes a Referí un integrante de la delegación celeste que desde el martes se encuentra hospedada en el B hotel de Brasilia, a escasos minutos del estadio Mané Garrincha, donde se juega el partido.

El zaguero entrenó diferenciado hasta el jueves porque aunque el estudio clínico que se realizó el jueves descartó un desgarro, continuaba con la molestia. El viernes, sin embargo, estuvo en el equipo durante el ensayo táctico alternando con Sebastián Coates. Otro dato que marcó la duda sobre su presencia en la formación inicial de este sábado es que ayer no concurrió a la conferencia de prensa junto a Óscar Tabárez, como habitualmente lo hace el capitán el día anterior a un partido trascendente. Su lugar lo ocupó José María Giménez, aunque en la cancha lo hará Sebastián Coates.

La posta del brazalete

Ante la posible ausencia de Godín, el brazalete de capitán pasará a otro compañero y ese será, de acuerdo a como se ha manejado históricamente el técnico Óscar Tabárez, el delantero Luis Suárez.

Suárez sí está confirmado para el partido ante Colombia, después de quedar en el banco frente a Paraguay. Se especuló mucho sobre la ausencia del goleador histórico de la selección en ese encuentro y su bajo rendimiento en los anteriores.

Lo cierto es que Suárez mantuvo una charla con Tabárez antes del encuentro y concluyeron que lo mejor era que descansara ya que los celestes ya tenían asegurada la clasificación. Un juego de descanso después de una intensa seguidilla, le vendría bárbaro al delantero de Atlético de Madrid para no recargar las rodillas.

Diego Godín y la bronca cuando salió contra Paraguay

Por historia, Suárez es quien quedó como segundo capitán de Uruguay en un plantel donde también tienen ese honor Edinson Cavani y el golero Fernando Muslera, que son los más antiguos dentro del proceso, junto a Martín Cáceres. Todos sobrepasan los 100 partidos con la celeste.

En el partido anterior contra Paraguay, cuando Godín abandonó la cancha durante el intervalo, el brazalete pasó al brazo de Edinson Cavani porque Suárez no estaba jugando. Cuando el Matador dejó el campo se lo pasó a su reemplazante, que fue Suárez.

La historia de la cinta

Para Tabárez, el capitán no es solamente el jugador que lleva la cinta en el brazo, sino que debe reunir otras condiciones.

Según destaca el libro “Maestro, el legado de Tabárez”, Godín se enteró que iba a ser capitán en una charla técnica previo al partido con Costa Rica en el debut en el Mundial de 2014. Fue en el vestuario, sin grandes preámbulos ni conversaciones previas y debido a que Diego Lugano estaba lesionado: “Lo hizo con naturalidad. Fuimos a la charla previa al partido y dijo que el capitán para este partido iba a ser yo. Fue delante de todos. Creo que previamente habló con Forlán y le dijo que consideraba necesario que yo tomara la posta y le dijo que le parecía bien, que no lo tomaba a mal ni mucho menos. En ese momento, Forlán era el segundo capitán de la selección”, recordó Godín en una entrevista para el libro.

El 14 de junio de 2014, en el vestuario del estadio Castelao de Fortaleza, lo encaró y le dijo: “Diego vas a ser el capitán, esto no tiene que ser ningún peso extra para vos, no tenés que hacer ni decir, ni actuar de una manera diferente como hasta ahora, jugá y hacé lo mismo que hiciste hasta hoy con la diferencia que vas a ser el capitán de la selección”. Ese fue el único consejo que le dio el técnico previo a estrenarse como capitán.

Durante el segundo ciclo de Tabárez en la selección que comenzó en 2006, los capitanes titulares del equipo han sido Lugano y Godín, aunque se han alternado otros cuando estos faltaron por distintos motivos.

Suárez en su vuelta al equipo

Después de la retirada de Forlán (defendió por última vez a la celeste en el Mundial de Brasil 2014), fue Maximiliano Pereira el que utilizó la cinta cuando no estuvo Godín.

Sin embargo, el 25 de marzo de 2016, cuando Suárez regresó en un partido oficial a la selección tras la suspensión que le impuso la FIFA por el mordiscón al italiano Chiellini en el Mundial de Brasil, lo hizo llevando el brazalete. Godín y Pereira estaban suspendidos por doble amonestación, por lo tanto el Pistolero fue el capitán y además, el autor del empate 2-2 en el Arena Pernambuco de Recife por las Eliminatorias para Rusia 2018.

Después se dio naturalmente el retiro de Maxi Pereira de la selección (aún continúa su carrera en Peñarol) y en un amistoso contra Polonia, en noviembre de 2017, el capitán de la selección fue Cavani. De aquel partido no participaron Godín ni Suárez.

Cavani fue capitán frente a Paraguay cuando salió Godín

Suárez se hizo cargo de la cinta luego en los amistosos de noviembre de 2018 contra Brasil y Francia, en Londres y París respectivamente, ante la ausencia por lesión de Godín, entonces futbolista de Atlético de Madrid.

El primer partido amistoso de Uruguay tras la Copa América de 2019, fue en setiembre de ese año contra Costa Rica. Ante la baja de Godín (fue su primera reserva como jugador de Inter de Milán), de Cavani y de Suárez, todos lesionados, el capitán celeste en ese encuentro y en el posterior contra Estados Unidos fue el golero Fernando Muslera.

Después si, Godín no faltó a ningún partido más de la selección, que debido a la pandemia de covid-19 fueron apenas cuatro en 2020, más los seis que van hasta ahora de 2021, dos por las Eliminatorias y cuatro por la Copa América.

Lugano, que fue el sucesor de Paolo Montero en el capitanato celeste, contó para el libro “Maestro, el legado de Tabárez” cuáles son las condiciones que tiene que tener un capitán para Tabárez: “La primera charla, que fue cuando me encomendó la función, fue en el Complejo. En el marco de una conversación muy breve me expresó las razones por las que me elegía como capitán. Me dijo que me seleccionaba por personalidad, por la forma de ser, liderazgo y por la edad (tenía 25 años). Me pidió respetar el ideal de selección que él tenía. No lo conocía, pero me estaba dando un voto de confianza. Y la charla no fue más que eso”, expresó.

De manera que no cualquiera, en un equipo de Tabárez, luce el brazalete de capitán.